Østnorsk Jazzsenter: – Oslo kommune er i ferd med å rasere Oslo som musikkby!

FrPs nyinnsatte kulturbyråd, Anette Wiig Bryn, har halvert støtten til Østnorsk Jazzsenter for 2004. Dermed forsvinner store deler av driftsgrunnlaget til Oslos jazzklubber, i tillegg til sentrale deler av Østnorsk Jazzsenters aktivitet i Oslo. Støtten til Blå, Kampenjazz, New Orleans Workshop og Herr Nilsen Jazzklubb er blant det som nå må kuttes, mens nettstedet jazzinoslo.no legges på is. – Dette er en katastrofe for Oslos jazzmiljø og Oslos jazzpublikum, sier Lise Gulbransen, styreleder i Østnorsk Jazzsenter. Også Black Box og Det Åpne Teater har blitt rammet kraftig av den ferske kulturbyråden.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er en særdeles sørgelig liste over kutt i hovedstadens musikkliv som Lise Gulbrandsen & co nå må legge frem som en konsekvens av hovedstadens nye kulturbudsjett.

Jazzlunsj på Bare Jazz legges ned med umiddelbar virkning, og støtten til Blå, Kampenjazz, Storbandsøndager på Blå, New Orleans Workshop Jazz Club og Herr Nilsen Jazzklubb/Oslo Jazzforum må kuttes. Nettstedet www.jazzinoslo.no må legges på is.

– Dette er en katastrofe for Oslos jazzmiljø og Oslos jazzpublikum, sier Lise Gulbransen. – Oslo kommune går nå til angrep på et miljø som allerede har alt for lite. Dette er meget vanskelig å forstå. Jazzlivet i Oslo sitter nå igjen med kr. 100 000,- i tilskudd, og miljøet utarmes av Oslo kommune, fortsetter hun.

— Oslo kommunes årlige tilskudd på kr. 200 000,- til Østnorsk Jazzsenter har vært helt sentral og svært kjærkommen for Oslos jazzmiljø. Etter flere magre og vanskelige år på slutten av 90-tallet, har jazzlivet i Oslo blomstret de siste årene. Byens jazzklubber har fått stabile driftsvilkår, og aktiviteter som Storbandsøndager på Blå og Østnorsk Jazzsenters ungdomsmønstring har sett dagens lys, forteller styrelederen.

En halvering av støtten til senteret vil i følge Gulbrandsen få merkbare og synlige konsekvenser for Oslos kulturliv. Jazzlunsj på Bare Jazz må som nevnt legges ned med umiddelbar virkning. Nettstedet www.jazzinoslo.no må legges på is. Og byens jazzklubber og øvrig jazzaktivitet må tåle kutt.

Gulbrandsen betegner støtten fra Oslo kommune som «helt avgjørende» for Oslos jazzklubber. Den prisbelønte klubben Kampenjazz må nå skjære kraftig ned på antallet konserter.

— Dette er meget alvorlig for oss, forteller Marit Lauten, som i en rekke år har drevet Kampenjazz på fritiden. – Tilbudet til byens jazzpublikum blir kraftig svekket, og vi vil blant annet ikke kunne hente inn navn fra utlandet. .

Nettstedet www.jazzinoslo.no er et vindu mot verden. Her har jazzlivet i Oslo profilert Norges hovedstad både som jazz- og kulturby, men nå er det slutt.

— I lys av Oslo kommunes kutt i Østnorsk Jazzsenters tilskudd, kan vi dessverre ikke prioritere videre drift av dette populære nettstedet, sier trommeslager Roger Johansen, avtroppende daglig leder i Østnorsk Jazzsenter.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Oslo regnes som en av de mest aktive og innovative musikkbyene i Europa, og Oslo presenterer jazz på et svært høyt nivå i internasjonal sammenheng både med hensyn til utøvere og arrangører. Dette er Oslo kommune nå i ferd med å rasere, sier Lise Gulbrandsen. – Hvis Oslo skal bli europeisk kulturby 2011, må byens politikere satse på kultur og prioritere kulturlivet, men dette har politikerne foreløpig ikke tatt inn over seg.

— Østnorsk Jazzsenter oppfordrer nå kommunen til å følge opp fagre ord med konkret handling, forteller Gulbransen avslutningsvis. – Vi ber Anette Wiig Bryn om å komme Oslos jazzklubber til unnsetting. Kr. 100 000,- er svært lite for en kommune på Oslos størrelse, men disse pengene betyr alt for jazzmiljøet i Oslo, avslutter hun.

Også de viktige teaterne Black Box og Det Åpne Teater har fått merke FrP-byrådens sparekniv, som kommer som en konsekvens av at Oslo kommune vil åpne opp deler av Oslos museer og kunstsamlinger for publikum. Begge teatrene har fått en kutt i den kommunale støtten på 100 000 kroner hver.

— Vi roper ikke ofte varsku, sier teatersjef Franzisca Aarflotved Det Åpne Teater til Dagsavisen. – Vi har forsøkt å fokusere på de positive resultatene vi har fått til med arbeidet vårt, og håpet at kommunen ville verdsette det. Nå må vi kanskje stenge teatret for en periode.

Ballade har gjennom en serie artikler satt fokus på Oslo som kulturby, der en rekke aktører har etterlyst en mer bevisst og offensiv kulturpolitikk fra bystyrets og forvaltningens side. Foreløpig ser situasjonen altså ut til å ha gått fra vondt til verre, og Ballade vil derfor fortsette vårt søkelys på den manglende kulturpolitikken i hovedstaden.