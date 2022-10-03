Louise Winnes Prestgard

(Foto: Pressefoto)

AktueltBransjen

NY JOBB: Louise Winness Prestgard skal lede Drammen Scener

Publisert
03.10.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

– Det skal gå gjetord om Drammen Scener! Jeg ønsker at vi skal utvikle publikumsopplevelsen fra A til Å, sier ny daglig leder av Drammens Teater og Union Scene.

Drammen Scener drifter Drammens Teater og Union Scene i byen ved elva, der Louise Winness Prestgard de siste årene har vært leder for arrangementer i bylivsutviklingsselskapet Byen Vår Drammen og festivalsjef for Elvefestivalen og Globusfestivalen.

Winness Prestgard har lang erfaring som leder og arrangør i norsk kulturliv også før det, blant annet som leder av Miniøya i Oslo gjennom fem år. Styreleder i Drammen Scener, Susanne Kaluza, sier dette om den nye lederen til Drammens Tidende:
– Hun har rett og slett en pakke som er sjeldent god for Drammen Scener. Hun har erfaring fra å jobbe med kultur i bred forstand og har relevant ledererfaring med evne til å engasjere og motivere. Hun kjenner Drammen godt, både i politikk og næringsliv.

Ballade.no har spurt den nye lederen om ambisjoner, utfordringer og drømmer.

– Drammen Scener skal være to av landets beste scener som har relevant, spennende og bra innhold for alle målgrupper, sier Louise Winness Prestgard. – Håper vi fortsetter å tiltrekke oss publikum fra hele regionen. Jeg er ydmyk for det som har vært og det som er nå, men jeg ønsker at vi skal være ambisiøse med tanke på fremtiden. Vi skal skape magiske publikumsopplevelser i begge hus! Vi skal tørre å tenke stort. Vi skal ha mot til å tenke ut av boksen, tenke spennende samarbeid og se på muligheter som ligger lokalt og nasjonalt, slik at enda flere velger å besøke de to kulturhusene. Det skal gå gjetord om Drammen Scener! Jeg ønsker at vi skal utvikle publikumsopplevelsen fra A til Å.

– Du er selv fra Drammen, og har jobbet tett på byens og områdets musikk- og kulturliv. Hva vil du si er de største utfordringene for Drammen som musikkby generelt og for Drammen Scener spesielt i dag?
– Nærheten til Oslo er både en fordel og en utfordring. Vi lekker en del publikum til hovedstaden. Booking i Drammen er ofte vanskelig. Det er en x-faktor i byen som ikke er så lett å knekke. Man må ha kommersiell teft for hva som treffer publikum uten at man ender opp å servere samme type produksjoner gjennom sesongene. Vi skal tørre å overraske og engasjere vårt publikum slik at de kulturelle preferansene utvikler seg. Man kommer selvsagt ikke utenom å nevne penger, slik at også amatører og organisasjoner i distriktet har mulighet til å leie seg inn i husene.

– Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?
– Jeg gleder meg vanvittig mye til å bli kjent med en superkompetent og bra stab. Sammen med dem skal jeg sette kurs for fremtiden. Jeg gleder meg til å sette mitt preg på kulturlivet i byen og til å ytterligere befeste Drammens Teater og Union Scene som to av landets beste kulturscener.

– Jeg føler meg enormt heldig og privilegert som får muligheten til å lede arbeidet i disse to kulturinstitusjonene. Det blir spennende å utforske potensialet som ligger i husene i samarbeid med Drammen kommune som eier.

– Du har også vært leder av Miniøya i Oslo, landets største musikk- og teaterfestival for barn. Har du spesielle planer for byens barn hos Drammen Scener? Fortell!
Barn og unge er en målgruppe som ligger mitt hjerte veldig nær. Jeg kommer til å prioritere arbeidet med å kartlegge hva som er mulig å gjennomføre i de to husene. Jeg ønsker at barn og unge i regionen skal få oppleve superbra kultur hos oss. Det er viktig å etablere gode kulturvaner hos den neste generasjonen slik at de tar med seg dette videre i livet.

– Har du en ønskeproduksjon/et ønskeprosjekt for Drammen Scener du kunne tenke deg å realisere?
Den er ikke laget ennå! Jeg håper vi kan mobilisere alle gode kulturkrefter i regionen for å lage en dødsbra lokal produksjon som skaper begeistring, spiller for fulle hus og som publikum trykker til sitt bryst!

Drammen Scener ble stiftet som arenadriftsselskap i 2009, og eies 100 prosent av Drammen kommune. Winness Prestgard tar over jobben som daglig leder etter Knut Harald Pleym.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 

 

Drammen kommuneDrammen ScenerDrammens TeaterLouise Winness PrestgardMiniøya.Union Scene

Relaterte saker

Silje Sirnes Winje og Maria Solheim gir ut plata «Bråkebøttebaluba» fredag 18. oktober

Etterlyser flere arenaer for barnemusikk

Maria Solheim og Silje Sirnes Winje er aktuelle med sin andre barneplate. Nå vil duoen ta opp kampen med Crazy...

Barnas Ulitmadag Foto: Ultima/Henrik Beck

Voksne som barn

Som voksen kan det være vanskelig å forholde seg til omkvedet «for hele familien» som noe mer enn et innsalg....

Knutsen og Ludvigsen

Om NRKs sensur, og litt om annen barnekultur

Er barnekultur bare ”dum og deilig” spurte Popsenteret på torsdag. Men debatten kom fort over i spørsmålet om hvorvidt NRK...

Konsert på Bastard Bar – før i tida

Scener i unntakstilstand

I dag starter Byscenen i Trondheim opp etter nedstengningen. Men virksomheten må begrenses til godt under lønnsomhetsnivå til myndighetene lemper...

Motorpsycho Supersilent

Viljens triumf

ANMELDELSE: På folkemunne kalles de Motorsilent. Tanken er et spennende musikalsk møte mellom Motorpsychos progressive heavyrock og Supersilents støyende eksperimentvilje....

Flere saker

Amalie Dahls Dafnie

Frå seljefløyteskogen, den råaste musikkfamilien og dei mest spennande unge norske musikarane

Det er berre to veker i året det går an å lage seljefløyte. Og dei beste unge jazzmusikarane kjem nesten...

Douwe Dekkers som Carabosse i C. Spurcks Tornerose sommeren 2023.

Operaen må kutte 40 millioner kroner

Den Norske Opera & Ballett bruker for mye penger, og skal kutte 25 årsverk. Billettprisene kan også øke.

Illustrasjonsfoto: Lakkegata Skolekorps Foto: Brodd Nesset

Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.