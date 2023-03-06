Spellemann: 50-åringen på TikTok

I sitt jubileumsår velger Spellemann å samarbeide med personvern-verstingen.

Hvilke spørsmål melder seg når keiseren av (u)sosiale medier er Spellemannprisens store, nye sponsor? Ganske mange.

I USA er det foreslått at TikTok totalforbys. Og nyheten om hvem som er nominert til Spellemann kom samme dag som det ble kjent at norske partier foreslår å forby appen på Stortinget. Etter justisministerens «TikTok-gate» overrasker det neppe.

Men i musikken kommer du ikke unna TikTok.

Da den store musikkfestivalen Stavern feiret all oppmerksomheten de får av å samarbeide med TikTok, spurte jeg arrangørene om innsigelsene som mange med demokratisk sinnelag har mot appen:

– Dere har ikke noen motforestillinger mot å samarbeide med dette kinesiske selskapet – de sparer på enorme mengder data uten å gi innsyn i hvordan de lagrer, hvem de deler det med og hvorfor algoritmene deres blir så treffsikre?

– Dette er aspekter ved plattformen som vi er klar over og ønsker å ha en åpen dialog med TikTok om. Når det er sagt er vi opptatte av å være til stede der publikummet vårt befinner seg og unge voksne har solid representasjon på TikTok. Da er det naturlig for oss å søke samarbeid og prioritere innhold her, særlig siden TikTok er en viktig arena for musikk og et sted å oppdage musikk, sa Jøran Kristensen i Stavern i fjor.

Tankegangen til Spellemanns eiere er ganske lik: Tidligere har TikTok sagt at de ikke deler brukerinformasjonen de lagrer med kinesiske myndigheter – men kinesiske myndigheters lover gir dem mulighet for tilgang til enorme adferdsdata og personinfo som griper dypere enn det for eksempel europeiske land tillater på europeisk jord. Nettopp for å sikre hver enkelt brukers personvern og nasjonal sikkerhet.

Det er i tillegg noe som er helt spesifikt knytta til kortformen av videoinnhold som appen elsker fram som er relevant for særlig populærmusikk.

Artister og musikkskapere kan ikke unngå å være der, særlig gjelder dette dem som skal nå yngre publikum, og i visse sjangre. – Du skal ha gode grunner for å ikke teste det ut, sier Stina Helland i Warner Music, til Musikkontoret.no.

Det er nok den gjengse oppfatninga nå blant avsendere av musikk, enda enkelte musikkskapere aktivt går ut og spør må man egentlig det? Som Ingrid Lovise i sitt innlegg her på Ballade.no forrige uke.

– TikTok har blitt en voldsom markedsføringskanal. Derfor er samarbeidet mellom Spellemann og TikTok et strategisk riktig valg

og bør prøves ut. Det er kontroversielt, blant annet på grunn av det man kan spørre om rundt lagring av informasjon. Det sier Larry Bringsjord på vegne av norske plateselskap i Fono. Bringsjord viser til at deres internasjonale nettverk Impala tror på samarbeid og dialog med TikTok for at avregningene for musikkbruken der skal komme i ordna forhold. For hans medlemmer er det viktigst at det blir orden i utbetalingene per avspilling over appen. Men Fono som en av flere Spellemann-eiere legger vekt på at dette er et samarbeid som skal prøves ut.

Enkelte dinosaurer (sånne som oss med fast jobb i Ballade, vi er over 40 og ser ofte etter hva andre skriver på Facebook. Ganske gammeldagse!) reagerte på fredag da Spellemann annonserte sine jubileumsnyheter på nettopp TikTok. «Bruker man TikTok for at færrest mulig skal få det med seg?» var en lakonisk bookers kommentar. Den ligger fortsatt på Facebookinnlegget. Hverken Spellemann eller TikTok trenger nok å bry seg om enkelte norske bookere og visesangere ikke fikk med seg akkurat videooverføringa på TikTok – og uansett ble nyhetene spredt på egne hjemmesider og i en rekke norske medier.

Ikke bare er appen en port inn i lomma og ørene til millioner av potensielle publikummere – den påvirker også vår oppfatning av lyd og bilde, og flere tar nå til orde for at kombinasjonen av korte snutter og tidsstempelet i hvert spor som utløser rettighetspenger ødelegger strukturen i musikkstykker slik vi kjenner dem. Det er en litt lengre og kanskje mer filosofisk anlagt diskusjon – men uansett er det ikke tvil om at vår snutt-hverdag, eller storybelagte forhold til hverandre, påvirker også selve musikken som skapes. Jeg er ikke den første som har spurt hvor raskt kan det gå og fortsatt gi mening?

Uansett: akkurat Kinas grep om informasjon og oppfatning av demokratisk offentlighet kan nok ikke norsk musikkbransje gjøre noe med. For å bidra med en underdrivelse.