Stavernpublikumet rundt Sondre Justad

(Foto: Maja Moan)

26 millioner and counting: Stavernfestivalen fornøyd med TikTok-samarbeid

16.09.2022
Siri Narverud Moen

Offisiell emneknagg og samarbeid med TikTok ga festivalen enorme organiske visningstall i sommer.

– Disse tallene er helt fantastiske! Dette viser virkelig mulighetene for en helt ny måte for musikkfestivaler og musikere å nå ut med musikken sin på – og for et mye bredere publikum å oppdage ny musikk og få ta del i festivalmagien. Det sier Farhad Zand, Head of Music Operations for TikTok i Norden i en pressemelding.

Den offisielle hashtaggen #stavern2022 ble synliggjort gjennom landingsside, søkebanner, lydbanner og pushmelding i TikTok-appen. Det beskriver Stavernfestivalen til Ballade på epost. Festivalen viste #stavern2022 på storskjermene ved hovedscenen under hele festivalen, og ikke minst viste de der også videoer fra ulike TikTok-brukere underveis.
I følge arrangørene var flere av landets mest populære TikTokere, som GuroBelly, Jonas Braaten, Lars Henriksen og Embret Haldammen invitert for å lage innhold. I tillegg engasjerte Stavernfestivalen et foto- og videoteam på 25 personer med blant andre Andreas og Erik Hem fra Twins Productions på video, samt Olav Stubberud blant flere fotografer.

– Vi ser dette som en veldig god match. Vi er utrolig glade for samarbeidet og resultatet. Ambisjonen er definitivt Stavern+TikTok i 2023 også! sier Jøran Kristensen, markeds og kommunikasjonsansvarlig i Stavernfestivalen til Ballade. Han presenterer tallene og oppsummeringa nå fordi festivalen er i gang med å forberede samarbeid som dette for 2023 om dagen.

Kamelen i en av de trendende bildesituasjonene på festivalen i sommer. (Foto: Olav Stubberud)

Den store mengden av trafikken kom fra innhold som publikum la ut eller videreposta, bekriver Kristensen.

Cirka 10% av de nå over 26 millioner visningene kommer fra Stavernfestivalens egen TikTok-konto.
– TikTok belønner organisk kvalitetsinnhold på en helt annen måte enn konkurrerende sosiale medier. Dette er superspennende for oss som festivalarrangør, da vi ønsker å vise fram det som er ekte, uredigert og skjer der og da. Tallene taler for seg selv, mener Jøran Kristensen.

– Dere har ikke noen motforestillinger mot å samarbeide med dette kinesiske selskapet – de sparer på enorme mengder data uten å gi innsyn i hvordan de lagrer, hvem de deler det med og hvorfor algoritmene deres blir så treffsikre?
– Dette er aspekter ved plattformen som vi er klar over og ønsker å ha en åpen dialog med TikTok om. Når det er sagt er vi opptatte av å være til stede der publikummet vårt befinner seg og unge voksne har solid representasjon på TikTok. Da er det naturlig for oss å søke samarbeid og prioritere innhold her, særlig siden TikTok er en viktig arena for musikk og et sted å oppdage musikk, sier Kristensen til Ballade.no.

