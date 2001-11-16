Ola Kvernberg i Gamle Logen

Tidligere i uken ble selveste Myllargutten hedret av artister som Fjøgl, Annbjørg Lien, Anette Torsheim og Mot Normalt i Gamle Logen i Oslo. På lørdag er det en annen felespiller som står i sentrum samme sted: Den unge og høyst talentfulle jazzfiolinisten Ola Kvernberg med sin trio.

Lørdag 17. november kl. 13.00 er det duket for nok en cafékonsert i Logen. På scenen denne gang står Ola Kvernberg(fiolin), Erlend Slettevold(piano) og Eirik Øien(bass).

Jazzfiolinisten Ola Kvernberg dukket for første gang frem i offentlighetens lys under Djangofestivalen i fjor vinter. Her møtte han musikerne i Hot Club de Norvège, og dette ble starten på et tett og spennende samarbeid. Hot Club og Ola har siden dette spilt en mengde konserter over hele landet, og cafèkonserten i Gamle Logen i mars i fjor skal ha blitt en uforglemmelig opplevelse for en fullsatt sal. De har også rukket å gi ut en CD sammen som fikk terningkast 6 i Dagbladet, og ble en av fjorårets mest solgte jazzplater.

Ola Kverneberg har i en alder av 19 år gjort kometkarriere, og har allerede blitt tildelt en rekke priser. Han gav ut sin første CD i januar 2001 med tittelen «Violin». Ved siden av musikkstudier på jazzlinja ved Musikkonservatoriet i Trondheim, har Kvernberg et tett program med konserter og festivalbesøk både i inn og utland. I november/desember venter tur til USA og Rikskonsertturnè i Norge. Han har dessuten etablert sin egen trio som består av, foruten han selv, Eirik Øien(bass) og Erlend Slettevold (piano). Det er dette ensemblet man kan få oppleve på cafè-konsert i Gamle Logen denne lørdagen.

Cafèkonsertene i Gamle Logen omtales av arrangørene som «3 ting på en gang», nemlig opplevelser både for øyet, øret og magen. Konsertserien har de senere årene vært en ubetinget suksess, med fulle hus og god stemning. Det er allerede solgt nærmere 300 abonnementer til konsertene, og noen av høstens konserter er så godt som utsolgt. Arrangørene håper ellers at høstens spennende program resulterer i at enda flere oppdager Gamle Logen og cafèkonsertene som et glimrende alternativ på en lørdag formiddag i hovedstaden. Neste cafèkonsert er lørdag 24. november med Ophelia Ragtime Orchestra.

