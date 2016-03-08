India: Vokser voldsomt

India har markedsstrukturer på plass og potensielt stort publikum. Men det er nesten bare elektronika-artister som gjør det godt, sier indisk booker som gjestet by:Larm.

Music Norway har nylig presentert et såkalt veikart til musikkmarkedet i India. Dette ble markert med seminaret «Emerging Markets: India» under by:Larm fredag.

Veikartet inngår i en satsning på de såkalte BRIKS-landene, som representer «emerging markets»; land som har noe av karakteristikkene til utviklede markeder, men ikke helt når standarden for disse; altså blant annet India, Russland, Brasil, Sør-Afrika og Kina. Russland og Kina har fått veibeskrivelser, og sistnevnte ble presentert på en by:Larm-sesjon torsdag ettermiddag.

Holder kontakt

Innleder på seminaret var Einar Idsøe Eidsvåg i Music Norway. I etterkant fortalte han til Ballade at Music Norways arbeid i India har form av kontakt med ambassaden og konsulatet. Music Norway samarbeider og med Rikskonsertene om blant annet veikart til landet og panel under by:Larm. I tillegg jobber de med å hold indiske kontakter varme.

– Vi arbeider ikke bilateralt, som Rikskonsertene gjorde tidligere. Men vi kan fint invitere delegater til festivaler. Om vi reiser til India med en delegasjon får tiden vise. Rikskonsertene har uansett bygget seg opp et stort og godt nettverk gjennom årene, med gode kontakter som den norske musikkbransje nå kan nyte godt av.

Vokser voldsomt

Indias marked for musikk er en annen historie enn hva tilfellet er i Kina. Befolkningstallet er ikke så ulikt, men i India er 50 prosent av befolkningen under 25 år.

Grunnlegger og partner Sohail Arora i det indiske management og booking-byrået KRUNK var konsulent på Music Norways veikart til India, som han også presenterte under by:Larm.

– Det indiske markedet vokser superraskt. Det er et veldig åpent marked nå. En rekke store, internasjonale artister har kommet de siste fire-fem årene, forteller til Arora Ballade etter seminaret.

Det er ikke bare det kommersielle markedet som vokser. I følge Arora er det også en voldsom vekst blant uavhengige aktører, og man finner vekst i antall festivaler og i deres størrelse. India kan i dag vise til rundt 30 festivaler av Øya-format og større. Festivalsesongen går fra september til april.

– India har også et sunt konsertmarked. Jeg er manager for 20 artister. Når vi slipper en elektronika-artist, gjør vi slippturer i 8-10 byer. Tidligere var det hovedsakelig kun fire store byer, nå er også flere av de mindre byene åpne for å ta imot artister I løpet av de tre siste årene har turnéruta ekspandert, sier han.

Elektronisk dansemusikk

Det er imidlertid ikke alle sjangre som går like godt. I India er det elektronika, og da i betydningen elektronisk dansemusikk; EDM, som er tingen. Om en da ser bort fra Bollywoodmusikken.

– Du må huske at vi ikke er en vestlig kultur. Bollywoodmusikk har dominert i mange år før vestlig musikk kom. For 10 år siden utgjorde den kanskje 100 prosent av musikken her. Men vi er internettgenerasjonen, og har tilgang til det samme som du har tilgang på. På grunn av globaliseringen vokser vestlig musikk mye.

– Elektronika er veldig stort i India nå. Alle de store stjernene har besøkt landet; Major Lazer, Skrillex, Flying Lotus. Men det er også en levende, og voksende, indisk scene. Vi har for eksempel den kvinnelige produsenten Sandunes som har blitt signet til Scream Diskolabel. Det er stort for India.

– Hvorfor er elektronika så stort?

– Dans har alltid vært en del av vår religiøse kultur. Under alle de religiøse festivalene går folk ut i gatene og danser til musikk. Det har alltid vært der, i blodet vårt, å danse til musikk. Elektronika har plutselig vokst seg stort de siste tre-fire årene, siden så mange har nett og smarttelefon.

– Det er blitt veldig mange rene elektronikafestivaler. Og en mengde klubber. På de turnerende klubbene er 70 prosent av konsertene elektronika nå.

Arora forteller at live-musikken sliter mer. Det handler en del om logistikk, og antall mennesker som er involvert i et band. Bare unntaksvis kan et band brødfø alle sine medlemmer. Kun de mest kjente og kommersielle bandene vil i dag klare å dra inn nok penger.

– For elektronika-artister er det annerledes. Elektroniske artister blir veldig godt betalt. Men jeg tror at også live-markedet vil gå bedre, siden det er så mange som jobber for at pop og rock-band skal ha en scene.

Norsk støtte lagt ned

Fra 2007-2013 deltok Arora i et bi-lateralt samarbeide med Rikskonsertene. Blant artistene som spilte i India var blant annet Lemaitre, Proviant Audio, Satyricon, Knut Reiersrud, Bugge Wesseltoft og Frøy Aagre.

– Det er veldig viktig å vite hvilke artister en ønsker å ta til India. Indere er kresne på hvilken sound de liker. Jeg er bedre til å velge ut hvilke norske band jeg skal booke nå. Da vi startet dette samarbeidet booket jeg omtrent alt Rikskonsertene gav støtte til, og det førte til at det kom artister som publikum ikke var klare for.

– Det er veldig synd at samarbeidet ble nedlagt, særlig siden jeg nå vet hvilke artister som kan gjøre det godt. Jeg forsøker imidlertid å booke artister selv, og har hatt flere møter med managere her på by:Larm. Jeg tror at vi kan få det til å gå, selv uten støtte. Men med norsk støtte kan vi gi artistene skikkelig betalt.

Arora setter uansett pris på at det fortsatt er noe igjen av de tidligere båndene mellom Norge og India, blant annet i form av at han og tilsvarende aktører blir invitert til Norge, for å gjøre business her.

Få hindringer, men avstand

For strukturelt sett er det få hindringer i veien for at norske artister kan gjør det godt i India, mener Arora. India har fungerende bookingsystemer, managments, flere byråer innen ulike sjangre, og selv om det er få musikkspesialiserte pr-byråer i landet, gjør mange aktører også promo. For innspilt musikk er det imidlertid best å satse på majorselskapene. Landet har også store, lokale strømmetjenester. Spotify er ikke i India.

– Det er et veldig åpent marked. Den største utfordringen er avstanden. Det er langt og dyrt å reise, særlig om det er snakk om et større band. Det er knapt mulig uten støtte, avslutter Arora.