Karin Krog dekorert med St. Olavs Orden

Karin Krog ble onsdag dekorert med Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for norsk og internasjonal jazz. Norsk jazzforum er blant de mange som nå gratulerer den store jazzsangerinnen med en høyst fortjent utmerkelse. – Allerede fra tidlig 60-tall var Karin Krog den uredde kunstneren som brakte nye strømninger hit til landet og sendte egne originale nordiske innovasjoner ut til omverdenen, skriver de i sin hyllest.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Dette var naturligvis ikke første gang Karin Krog har mottatt utmerkelser for sin store innsats for norsk jazz. Hun ble kåret til Årets Spellemann i 1974, og Årets kvinnelige vokalist av European Jazz Federation i 1975. Hun har mottok videre Oslo kommunes Kunstnerpris i 1981, og i 1983 også Gammleng-prisen. Alt i 1965 mottok hun Buddy-prisen, som er den høyeste æresbeviningen innen norsk jaz. Hun tok også inititiativ til å startet Norsk Jazzforum samme år, der hun ble organisasjonens første leder i perioden 1965-66.

— Karin Krog har i mange tiår utmerket seg som foregangskvinne og som forbilde for jazzmusikere både i Norge og internasjonalt, og det er en ære for hele sjangeren når Karin Krog nå blir tildelt St. Olavs Orden, sier daglig leder i nettopp Norsk jazzforum, Tore Flesjø, i en kommentar.

Overrekkelsen fant sted onsdag formiddag på Oslo Nye Teater. Gratulasjonstaler ble fremført av Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Yngve Slettholm, NRKs Erling Wicklund, Jørgen Damskau i DølaJazz og før nevnte Tore Flesjø.

En rørt Karin Krog takket blant annet det norske jazzmiljøet og Kongen. Hun oppfordret samtidig tilstedeværende stortingspolitikere til å verne om garanti-inntektsordningen for kunstnere (GMI), som har vært en trygghet og hjelp gjennom hennes karriere.

Karin Krog er født i 1937, og omtales av Norsk jazzforum som «den definitive hovedartisten innen den vokale jazzen i Norge – en stilling hun nærmest har hatt gjennom hele sin karriere».

— Allerede fra tidlig 60-tall var Karin Krog den uredde kunstneren som brakte nye strømninger hit til landet og sendte egne originale nordiske innovasjoner ut til omverdenen. Hun var en av de første vokalistene som benyttet det elektroniske elementet i jazzen og skapte samtidig en helt egen profil gjennom dette, heter det.

Norsk jazzforum skriver videre i sin gratulasjon:

— Gjennom sitt målbevisste og kreative arbeid som musiker har Karin Krog blitt et forbilde i den videre utviklingen av norsk og internasjonal jazz. Med et stort antall plateinnspillinger på anerkjente merker, og i en kombinasjon med verdens fremste musikere har hun klart å være den norske kvinnelige jazzartisten som har fått størst gjennomslag internasjonalt. Med en åpenhet og et pågangsmot er hun blitt et forbilde og et mønster for de siste generasjonenes suksess på den frie musikkens område.

— Det er en berettiget honnør til henne og en ære for hele sjangeren når Karin Krog blir tildelt St. Olavs Orden for sin fremstående innsats på jazzområdet, sier Tore Flesjø i dag

Karin Krog var den første norske artisten som fikk utgi på den prestisjefylte jazzetiketten Verve, og har gjennom en lang og innholdsrik karriere samarbeidet med en rekke ledende navn, både her hjemme og internasjonalt. Hun debuterte på plate alt i 1963, og ga året etter ut sin første soloplate, som fikk tittelen «By Myself».

Mer informasjon om Karin Krog finner du på www.karinkrog.no. Her kan du også lese mer om Meantime Records, som hun selv driver, og som bl.a. har gjort hennes eldre innspillinger tilgjengelige på nytt.

Ballade og Norsk Musikinformasjon gratulerer også hjerteligst med en høyst fortjent utmerkelse.