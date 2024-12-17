Festival og kulturarrangør Verdensfolk lover «En hyllest til mangfoldet og julens magi i hovedstaden» med konserten «Verdens jul» i Sentralen førstkommende lørdag, 21. desember.(Foto: Verdensfolk)

Verdensfolk feirer Verdens jul på Sentralen 21. desember

17.12.2024
Karoline Ruderaas Jerve

Verdensfolk, Anima Kultur Arena og konsertstedet Sentralen presenterer heldagsprogrammet «Verdens jul» førstkommende lørdag, 21. desember.

Verdensfolk er er en ideelt drevet kulturarrangør, med den tyrkiske Oslo-baserte gitaristen Mete Seymen og produsent Claudia Lucacel Wiig i spissen.

Verdensfolks fremste geskjeft er å arbeide for økt interesse og kunnskap om ulike kulturer, musikk og dans i Norge, forteller de på sin nettside. De første arrangementene så dagens lys i 2022, og har siden vokst til å omfatte en halvårsfestival, eller sesongbasert arrangementsserie – årets sesong har vart fra fra 15. jun til 21. desember og fjorårets fra 17. juni til 30. november.

Selv sier Verdensfolk de «skaper kulturelle prosjekter og arrangementer som fremmer mangfold i kulturlivet, og samarbeider med aktører i kulturbransjen » og har så langt arrangert kulturkvelder, barnefestival, kveldskonserter og karneval, hvor sistnevnte samlet 200 utøvere fra 33 land på én dag.

Nevneverdig er i tillegg Verdensfolks nominasjon i 2024 til Norske kulturarrangørers prisutdeling i to kategorier, som også blei omtalt i Ballade:

I år har Verdensfolk gått sammen med Lucacels organisasjon Anima Kultur Arena og Sentralen, og i fellesskap sydd et heldagsprogram de selv kaller «En hyllest til mangfoldet og julens magi i hovedstaden».

Programmet byr på opplevelser for både barn og voksne, lover arrangøren, og avsluttes med «en spektakulær julekonsert i Forstanderskapssalen».

Dagprogrammet har arrangøren kalt Barnas minijul, og varer fra klokken 13:00 til klokken 16:00. Her inviteres barn og familier til musikkteaterforestillinger med Ensemble Kaleidoskop, kreative juleverksteder og minikonserter i Hvelvet og Vinterhagen.

Kveldsprogrammet er selve «Verdens jul» og starter klokken 20:00.

Verdensfolk lover julesanger på over 10 språk, fremført av artister fra ulike verdenshjørner. Arrangøren mener at programmet speiler «Oslos kulturelle rikdom» og fremsetter at julen handler like mye om å inkludere nye perspektiver som den handler om tradisjoner.

Følgende artister bidrar til konserten:

Unni Løvlid (NO), Marianna Sangita A Røe (GR/NO), Mirsaeed Hosseiny Panah (IR), Rohini Sahajpal (IN), Nawar Alnaddaf (SY), Ibou Cissokho (SN), Bruna Santana (BR), Olivera Tičević (ME), Canberk Ulaş (TR), Miguel Emilio Dobrodenka Steinsland (NO/AR), Jarle Storløkken (NO), Nina Gromova (UA), Mná Oslo Irish Choir (IE), Teheraki (NO/BG/IR), Zakarias Meyer Øverli (NO), Bethany Forseth-Reichberg (NO/US), I-HA (BG), Oriental hips (MA), Claudia Lucacel (RO/GR), Bjørk-Guinevere Kinsella Eide (NO), Mete Seymen (TR)

Verdensfolk slår herved et slag for «mangfold og inkludering som viktige temaer i dagens polariserende samfunn», og mener at deres program i «Verdens jul» er et eksempel på hvordan kulturelt mangfold og musikk «kan samle mennesker og skape forståelse på tvers av grenser gjennom en musikalsk julefeiring.»

Anima Kultur ArenaBethany Forseth-ReichbergBjørk-Guinevere Kinsella EideBruna SantanaCanberk UlašClaudia LucacelEnsemble KaleidoskopI-HAIbou CissokhoJarle StorløkkenMarIanna Sangita A RøeMete SeymenMiguel Emilio Dobrodenka SteinslandMirsaeed Hosseiny PanahMná Oslo Irish ChoirNawar AlnaddafNina GromovaOlivera TičevićOriental hipsRohini SahajpalSentralenTeherakiUnni LøvlidVerdensfolkZakarias Meyer Øverli

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

