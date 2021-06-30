Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

(Foto: Erik Fosheim Brandsborg)

kunst- og kulturfeltet

Kulturtanken: Behov for øremerkede midler til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Publisert
30.06.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

– Vi må ha økt oppmerksomhet på mangfold og inkludering når vi nå skal gjenåpne og re-rekruttere barn og unge tilbake, sier direktør Øystein Strand i Kulturtanken om etatens tilskuddsordning.

Som det kommer fram i saken om Tom Gravlie og hans arbeid gjennom flere tiår i Rikskonsertenes flerkulturelle og internasjonale virksomhet, fikk både Kulturrådet og Kulturtanken øremerkede midler til mangfoldsarbeid over regjeringens kulturbudsjett for 2020.

Kulturrådet ble utpekt som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren, og Kulturtanken, den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken Norge skulle etablere en søknadsbasert ordning for inkludering av barn og unge i kulturlivet, Inkludering i kulturliv.

Direktør i Kulturtanken, Øystein Strand, sier til Ballade via e-post at tilskuddsordningen Kulturtanken har ansvar for har en budsjettramme på fem millioner per år.
– Ordningen ble fort populær, og vi ser at det et behov for midlene, forteller han. – Fem millioner kroner er budsjettrammen for 2021. Det var det også i fjor, men da økte Kulturdepartementet (KUD) rammen til ni millioner kroner med en tilleggsbevilgning fra spillemidlene på slutten av året på bakgrunn av mange gode søknader.

– Etter lanseringen i fjor høst fikk vi hele 134 søknader, i år er det 56. Det tror vi har bakgrunn i at de som fikk bevilget midler i høst fremdeles jobber med prosjektene, og vi har bedt om midtveisrapporteringer på det, fortsetter Strand.

– Vårt inntrykk er at arbeid med mangfold og inkludering er blitt vanskelig under korona, grunnet generell nedstigning av fritidstilbud til barn og færre rekrutteringsarenaer. Men heldigvis går det riktig vei nå, og vi ser fram til en høst med mer aktivitet for barn og unge. Vi må ha økt oppmerksomhet på mangfold og inkludering når vi nå skal gjenåpne og re-rekruttere barn og unge tilbake.

Øystein Strand forteller at også søknadene som kom inn ved fristen 15. mai i år er veldig sterke.
– Det som er viktig er at prosjektene forholder seg aktivt og strategisk til målgruppene for ordningen: Barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser, sier han.

– Vi vet at en måte å nå bredere ut er å samarbeide med andre; frivillige aktører, organisasjoner eller kommunale virksomheter. Flere prosjekter gjør dette, og skaper gode muligheter for at kultur kan bli et nav i lokalsamfunn rundt om i landet.

Strand forteller videre at prosjekter som har etablert gode samarbeid er prioritert, og at det er viktig at prosjektene er forankret i en kunst-/kulturfaglighet og i kulturfaglig kompetanse.
– Prosjekter som har etablert samarbeid med kunstnere eller som har kunstfaglighet i bunn prioriteres, vi vet hvor viktig det er at barn og unge får tilbud av høy kvalitet, sier han, og understreker at Kulturtanken også prioriterer geografisk fordeling av midlene.

Internt er tilskuddsordningen organisert som et samarbeid mellom to avdelinger i Kulturtanken, forteller direktøren; mellom fagavdelingen kunst, kultur og skole og den administrative avdelingen organisasjon og forvaltning. Han legger til at også Kulturtankens ungdomsråd er involvert, med en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.

Kulturdepartementet melder i dag at Kulturtanken har fordelt fem millioner kroner til 31 prosjekter i ordningen, og at midlene er fordelt «over hele landet – fra Evenskjer i Finnmark til Moss i Viken» til prosjekter innen dataspill, e-sport på Otta, filmworkshop i Groruddalen og dansekamp i Hallingdal.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Dessverre har ikke alle barn og unge de samme mulighetene til å oppleve, skape og dele kunst og kultur. Vi i regjeringen vil at alle barn og unge skal kunne erfare glede og mestring gjennom kunst og kultur. Denne tilskuddsordningen er et viktig bidrag for å nå dette målet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i meldingen fra Kulturdepartementet.

