Den 40. utgaven av Kongsberg Jazzfestival tok til på onsdag. Festivalen ble åpnet av utenriksminister Jan Petersen, mens kapellmester Per Husby tok et feststemt publikum med på en reise gjennom førti års levende jazzhistorie, toppet med Karin Krog og Egil Kapstad i imponerende friskt samspill. – Kongsberg Jazzfestival tilbyr et sommerlig velvære som pirrer sansene, og som attpåtil utgjør noe av et fristed i en stadig mer kommersielt presset musikkverden, mener Ballades redaktør.

Av Arvid Skancke-Knutsen

For undertegnede ble reisen til den 40. utgaven av Kongsberg Jazzfestival en tur inn i et terra incognita, som fort viste seg som et usedvanlig vennlig og variert musikklandskap. Etter å ha passert et månerelieff av et sentrum under ombygging, dukket snart den vennlige småbyen Kongsberg opp, i form av trehus, smale gater og et moderne torv badet i solskinn. Her var langbord med mat og drikke, relevante boder og en generelt forventningsfull atmosfære, supplert med stemningsskapende lokale jazz-innslag fra scenen. Og med vissheten om at kvelden skulle bringe møter med både Ornette Coleman og Blonde Redhead, tok slagordet ”mellom folkefest og avantgarde” raskt en overraskende konkret form – i form av et rent velvære som slett ikke er tømt for innhold, men både masserer og pirrer sansene.

Ballades redaktør har bakgrunn i rocken, og finner etter hvert stadig større glede i de musikalske opplevelsene og rammene som finnes utenfor den. I forhold til Øyafestivalen og Quartfestivalen synes Kongsberg å ha en langt mer behagelig rytme, både i forhold til antall mennesker og den generelle stemningen, samtidig som de mer kommersielle aspektene ved festivaldriften holdes på en fornuftig armlengdes avstand. Som publikummer på Kongsberg synes man å kunne senke pulsen uten å henfalle til noen vegeterende tilstand – det musikalske tilbudet er tvert i mot rikholdig og variert, der bredden ikke fremstår som noen dyd av (økonomisk) nødvendighet, men som en bevisst, kulturpolitisk tankegang. I tillegg fremstår Kongsberg som en festival som såvisst spiller på lag med det lokale næringslivet, men også utgjør et alternativ til den stadig mer logofiserte og informasjonsmettede hverdagen, der det aldri hersker noen tvil om at det musikalske innholdet skal få tale sin egen sak.

Det ble naturlig å starte med selve jubileumsforestillingen, der nye og eldre jazzmusikere tok publikum med på en slentrende reise gjennom festivalens førtiårige historie. Knut Borge hadde meldt forfall, og Per Husby måtte på svært kort varsel ta over konferansierrollen, i tillegg til å lede det meget kompetente grunnkompet bestående av Bjørn Alterhaug på bass og Roger Johansen på trommer. Tenorsaxofonist Bodil Niska ble en sjarmerende gjennomgangsfigur, svært godt supplert gjennom gjesteopptredener av bl.a. Tore Johansen (trompet), Hallgeir Pedersen (gitar) og Christina Bjordal (vokal).

Kapellmester Husby holdt seansen i en lun og ledig tone, Ole Martin Myhre fremførte en nyskrevet hyllestsang til ”kveldens vertinne, Kongsberg by”, og Kongsbergjazz-grunnlegger Kjell Gunnar Hoff ga til beste en humoristisk billedkavalkade over festivalens første år, i tillegg til å imponere på tenorsaxofon i et av Sonny Rollins’ standardnumre. Om variete-forestillingen som helhet ble noe oppstykket og litt småpludrende, er det likevel ikke mer enn man bør kunne tillate seg i nostalgilyset av førti år i mot- og medvind. Og vi fikk også et innblikk i fremtiden, i form av Snøhettas meget imponerende skisser til den nye hovedscenen på kirketorget, som forhåpentlig vil stå klar alt til neste år.

I en klasse for seg ble nok møtet med Egil Kapstad og Karin Krog, en slags konsert-i-konserten med hovedvekt på Gershwin-klassikere som ”Embracable you”, ”They All Laughed” og ”Who Cares”. Da de to jazz-nestorene avsluttet sitt sett med ”Out Of This World”, støttet opp av lekkert trompetspill av lillebror Johansen, var tittelen meget nær ved å gå å i oppfyllelse – og den trauste Konsgberghallen for en stakket stund omdannet til et romskip av farger og lyd. Og da styreleder Anne Toril Kasin og festivalsjef Martin Revheim mottok Kongsbergs bys fortjenestemedalje, var tonen definitivt satt for den fortsatte folkefesten, som de neste dagene vil by på opptredener med bl.a. Hanne Hukkelberg, Atomic, Susanna And The Magical Orchestra, Solveig Slettahjell, The Thing, Mats Gustafsson, Elias Akselsen, Milton Nascimento, Thomasz Stanko og John Scofield.

En gang i mellom er førti år åpenbart ikke noen alder. Det er med andre ord få grunner til ikke å kaste seg på jazztoget til groove-byen.