Norsk jazz fra Kongsberg til San Francisco

Kongsberg Jazzfestival har fått en egen avdeling på verdens største av slagsen, San Francisco Jazz Festival. Dit tar de med seg blant annet Supersilent, DJ Bjørn Torske, Maja Ratkje og Arve Henriksen i månedsskiftet oktober/november. Kongsbergs festivalsjef Martin Revheim pakker også kofferten og skal gå i hælene på festivalledelsen i SFJAZZ som læregutt. Utvekslingen skjer i samarbeid med Norge 2005. – I neste omgang skal amerikanske musikere komme til Kongsberg, forteller Hanne Johnsen i Kongsberg Jazzfestival til Ballade.

Av Hild Borchgrevink

Bakgrunnen for prosjektet, som har fått navnet ”The Northwest Passage”, var å skape oppmerksomhet om moderne norsk musikk i det nasjonale jubileumsåret 2005. Kongsberg Jazzfestival og Martin Revheim har vært rådgivere for Norge 2005, og har valgt ut band og utøvere som kan fungere som en festival i festivalen.

Musikerne som reiser til USA er Supersilent, Jaga Jazzist, DJ Strangefruit, DJ Bjørn Torske, DJ Kent Horne, Maja Ratkje og Arve Henriksen.

Opplevde dere at amerikanerne kjente til det norske eksperimentelle jazzmiljøet fra før av?

— Ja, de kjente til endel navn, sier Hanne Johnsen. – Saksofonisten Joshua Redman er tilknyttet SFJAZZ. Han har blant annet spilt med Bugge Wesseltoft på Kongsberg, så han har en viss oversikt over hva som rører seg i Norge.

SFJAZZ er en paraplyorganisasjon for jazz på den amerikanske vestkysten. De står bak selve festivalen, konsertserien SFJAZZ Spring Season og flere prosjekter innen undervisning og samfunnskontakt som er relatert til jazz. Joshua Redman er kunstnerisk leder for Spring Season. SFJAZZ har ca. 25 ansatte på årsbasis. Med andre ord kan det hende Martin Revheim kommer hjem i november med lyst til å utvide fra Kongsbergs to.

Festivalen i San Francisco ble grunnlagt i 1983 under navnet Jazz in the City. Da de i 1999 utvidet fra å være en festival til å bli en organisasjon som står bak arrangementer hele året, ble navnet endret. De har imidlertid beholdt en sterk forankring i lokalmiljøet og har hvert år flere samarbeidsprosjekter med filmklubber, danseforestillinger og utstillinger. The London Observer har kalt festivalen for «kanskje den beste jazzfestivalen i verden,” og New York Times mente at den er noe newyorkere kan være misunnelige på.

Supersilent og Jaga Jazzist skal spille på selve San Francisco Jazz Festival. Festivalen skriver i programomtalen om Norge som et ledende miljø for det de kaller «Nu Jazz»- blandingen av jazz, electronika, kunstrock og ny kunstmusikk. De siterer kritikker av Supersilent fra New York Times og det britiske Time Out, og refererer til at Jaga Jazzists ”A Livingroom Hush” ble kåret til årets jazzalbum av bbc.com i fjor og roses av The Wire.

Maja Ratkje og Arve Henriksen skal dele en konsert i serien Field Effects, en etablert konsertserie i San Francisco for elektroakustisk musikk og lydkunst. Konserten skal foregå på klubben 964 Natoma 3. november.

De tre DJ-ene skal spille hvert sitt sett i galleriet Minna Gallery.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I tillegg til konsertene i San Francisco omfatter ”The Northwest Passage” også konserter i Seattle og Vancouver for de norske musikerne. Begge byer har mange innbyggere med norske aner.

Hvordan har dere valgt ut musikerne som reiser til San Francisco?

— Det er hovedsakelig Martin Revheim som har spurt band og musikere som han syntes kunne fungere sammen, sier Hanne Johnsen. – Det har også vært viktig å få med flere forskjellige stiler og uttrykk.

Supersilent spilte nylig inn CD og DVD på livekonsert på Parkteatret. Denne innspillingen var også et samarbeid med Hundreårsmarkeringen og skal utgis i 2005. Jarle Vespestad, Helge Sten, Ståle Storløkken og Arve Henriksen ble av oslopuls karakterisert som en vellykket krysning av uhyre og kosedyr.

— Vi har investert i Supersilent fordi både gruppen og genren er veldig spennende. Hundreårsmarkeringen skal vise det samtidige og det historiske Norge – med vekt på det samtidige, sier assisterende direktør i Hundreårsmarkeringen, Tom Rasmussen.

Hvilke amerikanske musikere er det som skal komme til Kongsberg neste år?

— Det har vi ikke bestemt ennå, sier Hanne Johnsen. – Det kan bli konserter med amerikanske utøvere, eller det kan bli et samarbeidsprosjekt mellom norske og amerikanske musikere.

Her kan du se det foreløpige programmet for The Northwest Passage. Informasjon om konsertene i Seattle og Vancouver legges snart ut.

«The Northwest Passage» er støttet av Utenriksdepartementet og Hundreårsmarkeringen Norge 2005. I tillegg til å vise Norge som en moderne kulturnasjon, er målet å gjøre Norge mer synlig, oppdatere Norgesbildene, markere 100 års nære forbindelser med sentrale samarbeidsland – og vise Norge som en engasjert deltaker i det internasjonale samfunnet, både i 2005 og i årene fremover. The American Scandinavian Foundation har også støttet prosjektet.