Jazz

Kongsberg Jazzfestival: Halvveis til ny scene på kirketorvet

Publisert
04.06.2004
Skrevet av
- Red.

Kongsberg Jazzfestival er halvveis i realiseringen av den Snøhetta-designede utescenen på Kirketorvet etter at Sparebankstiftelsen DNB Nor har bevilget 2,2 millioner kroner til prosjektet. – Dette er den største enkeltbevilgningen festivalen har mottatt i sin 40-årige historie og kan betraktes som en bekreftelse på at prosjektet anses som viktig for hele byen Kongsberg, melder Kongsberg Jazzfestival. Samtidig begynner nedtellingen til de musikalske møtene med størrelser som Ornette Coleman og Milton Nascimento, samt en rekke sentrale norske utøvere.

Et av Kongsberg Jazzfestivals ønsker for framtiden har vært å utvikle en temporær scene på det praktfulle Kirketorvet i hjertet av det historiske Kongsberg. Idèene har den siste tiden blitt tatt videre i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta, kjent for blant annet Bibliotheca Alexandrina, det nye operahuset i Bjørvika og Bærum Kulturhus.

Kongsberg Jazzfestival er svært fornøyd med at de verdenskjente arkitektene nå designer en unikt tilpasset, men samtidig fleksibel sceneløsning som utfyller og kontrasterer den ærverdige bygningsmassen på en av Norges viktigste og historiske festplasser. Scenen er vær- så vel som årstidsuavhengig, noe som gir muligheter for arrangementer av mange ulike slag. Kongsberg Jazzfestival ønsker samarbeid med et spekter av byens aktører og anser dette som et nytt, felles symbol for hele byen.

— Dette er en gledens dag for hele byen! Sparebankstiftelsen DNB Nor gir penger til allmennyttige formål rundt omkring i landet, og det at de har valgt vårt prosjekt som en av satsingene er fantastisk. Vi må fremheve et unikt samarbeid med DNB Nor i Kongsberg og Kongsberg Kommune, uten deres velvilje hadde dette aldri kunnet skje. Startmidlene fra Norsk Kulturråd var med på å sette det hele i gang, nå mangler vi bare halvparten – og det skal vi greie, sier daglig leder for jazzfestivalen, Martin Revheim i en pressemelding.

— Videre er jo dette et skoleeksempel på hvordan et godt og strategisk samarbeid mellom kultur og næringsliv kan foregå. DNB Nor og Kongsberg Jazzfestival har jobbet sammen i flere år, hvert år med nye elementer i samarbeidet. Nå kan vi i fellesskap feire at samarbeidet gir frukter for hele byen også, avslutter Revheim.

Sparebankstiftelsen DnB NOR skal være en stabil og langsiktig eier i DnB NOR ASA. Stiftelsen viderefører sparebankenes tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål. Interesserte kan lese mer om Sparebankstiftelses arbeid på http://www.sparebankstiftelsen.no.

Kongsberg Jazzfestival feirer 40-årsjubilem fra 30.juni til 3. juli 2004. Rundt 400 musikere og 360 frivillige presenterer snaue 100 konserter i løpet av disse fire dagene, der Karin Krog, Bodil Niska, Atomic, Big Bang, Blonde Redhead, Elias Akselsen, Magnet, Ravi & Dj Løv, Hanne Hukkelberg, Jan Erik Vold, John Scofield, Kjell Gunnar Hoff, The Core, Live Maria Roggen, Solveig Slettahjell, Live Maria Roggen, Milton Nascimento, Quarter Past og Susanna And The Magical Orchestra utgjør noe av den spennende opplevevelsesmenyen.

Ballade setter ellers et særlig kryss i taket ved optredenen til jazzlegenden Ornette Coleman, som gjør en av sine tre Europakonserter på Kongberg i sommer. Den myteomspunnede saksofonisten spiller i Kongsberghallen onsdag 30. juni.

— Dette er det beste som kunne ha hendt oss. Ornette Coleman er ikke bare den viktigste nålevende stilskaperen innen jazzen, men han er også selve symbolet på den avantgardistiske retningen innen genren. En retning som Kongsberg Jazzfestival har prioritert høyest og hardest siden oppstarten for 40 år siden, sier festivalsjef Martin Revheim.

Sist Coleman var i Norge var i 1997, også da var det også Kongsberg han besøkte.

— I følge sønnen Denardo hadde han hatt det veldig fint under sitt forrige Kongsberg-opphold. Det hadde visst veid tungt da han til slutt valgte oss, sier Revheim.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Du kan lese mer om jublieumsåret og programmet på http://www.kongsberg-jazzfestival.no.

FestivalerGenreJazzGenrePopulærmusikkKonserter / Forestillinger

Flere saker

