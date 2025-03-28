Ballade video: A poor man’s fight

Vi svinger ut på veien med brenn., Paul-Ronny Angel, Beranek & EL/NeUe, Ingvild Austgulen, Nordlys, Celiin, Brooke Sharkey og Afargang.

Vi kan starte med å takke for sist, der vi arrangerte Ballade video på Parkteatret for fjerde gang. Her hadde vi gleden av å intervjue Solveig Sørbø og hans Petter Mæhle, som nylig hadde verdenspremiere på konsertversjonen av operaen «Heroin Chic» i Romania. Vi fikk også besøk av Henning Andersen og Leo Cittadella, samt en minikonsert med førstnevnte.

Vi viste ellers elleve ferske videoer fra arkivet vårt. Neste arrangement blir søndag 27. april, så sett gjerne av den kvelden allerede nå. Før den tid får du ukentlig påfyll med nye videoer, som denne gangen inkluderer premierer med Paul-Ronny Angel og Beranek & EL/NeUe. Vi henleder også oppmerksomheten på det nye prosjektet til felemester Olav Luksengård Mjelva, som med Afargang beveger seg inn i et helt nytt landskap.

Kort sagt: God fornøyelse!

BRENN.: Riksvei 1001

Vi starter med en 3D-basert video av Jacob Bowitz Jensen. Sangen er fra det tredje albumet til rockeduoen brenn., som består av Edvard Smith og Rémy Malchére Pettersen. Det ble utgitt til gode kritikker i fjor.

– I 2024 slapp brenn. Duster til himmelriket, som blant annet inneholder låten «Riksvei 1001» – en sang jeg har hatt gleden av å lage musikkvideoen til, skriver Bowitz Jensen på sin hjemmeside.

– I musikkvideoen tar Dusteren oss med på en stemningsfull reise langs en norsk riksvei, før den kjører inn i en blåbelyst tunnel og avslutter med en symbolsk ferd over havet mot solen, som markerer slutten på én æra og starten på nye eventyr.

brenn. debuterte med albumet Elsker i 2019, og fulgte opp med Vandrer på solskinn i 2022. Samtidig har de markert seg som et eksplosivt liveband, med opptredener på store spillesteder og festivaler. I august skal de spille på Øyafestivalen i Oslo.

– brenn. var en suksess under vår pandemiutgave Øya Presenterer i 2021 og imponerte like mye på Øyafestivalen i 2022, meddeler festivalen på sin hjemmeside.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Vi gleder oss til å igjen se dem med fullt band foran et entusiastisk publikum i Tøyenparken.



PAUL-RONNY ANGEL: Poor Man’s Fight

Premiere!

«Poor Man’s Fight» er skrevet av Paul-Ronney Angel, som også har produsert den sammen med Alex McGowan. Den er spilt inn i Space Eko East Studio i London, mens videoen er laget av Gunnar Knutsen i Tumblewinefilms.

Paul-Ronney Angel har røtter fra Herøy og Sandnessjøen i Nordland, men har i mer enn 30 år hatt mye av virkefeltet sitt i England. Han har vært med i det britiske bandet The Godfathers, og startet på 2000-tallet det fargerike The Urban Voodoo Machine med musikere fra Thee Hypnotics, Flesh for Lulu, Flaming Stars og Miranda Sex Garden.

I The Urban Voodoo Machine er Angel sanger, låtskriver og gitarist. De debuterte med Bourbon Soaked Gypsy Blues Bop’N’Stroll i 2009. Senere har det blitt fem album til, der Snake Oil Engine fra 2022 er det nyeste. Nok en fulllengder skal være på vei denne våren.

Men her hører vi nordmannen som soloartist. Selv kaller han «Poor Man’s Fight» for en Anti War Blues Stomper. Så byr den da også på omkvedet It’s a rich man’s war – and a poor man’s fight.

– Det er dessverre alltid en krig på gang i verden, sier Angel. – Denne sangen er skrevet i sympati med de som må gjøre møkkajobben – de rike krigshisserne på toppen skitner jo ikke til hendene sine.

– Jeg er og har alltid vært pasifist. Men jeg vil fortsette å kjempe for frihet gjennom sangene mine.



BERANEK + EL/NeUe: “Ein bisschen Frieden”

Premiere igjen! Da kan det jo passe godt å fokusere litt på fred også. Og det gjør vi med denne helt ferske videoen, der hovedpersonene selv sier:

– I en tid fylt av usikkerhet, konflikter og ubalanse har Beranek og EL/NeUe latt seg inspirere av tekstforfatter Bernd Meinungers ord i det tyske Eurovisjonsbidraget «Ein bisschen Frieden» fra 1982.

– «Ein bisschen Frieden» er en samling assosiasjoner til fred og fredsbegrepet som gir plass til både pessimisme og optimisme, alt båret frem på en umiskjennelig elektronisk grunnmur – krydret med et catchy refreng, klarinett, vocoder – og et ustemt piano.

Beranek debuterte i 1981 med singelen «Dra te hælvete», og har siden gitt ut syv egne album. Han har også dukket opp i en lang rekke roller og samarbeid, både som skuespiller, komiker, musiker, forfatter, produsent, lyddesigner og komponist.

EL/NeUe består av Askild Hagen og Håkon Johnson. De to har jobbet sammen i en årrekke – gjerne med ulike prosjekter innen musikk, kunst og humor, slik som Nytt på nytt.

Beranek og EL/NeUe har jobbet sammen i satireprogrammet Hallo i uken, radioserier som Hjelp, vi må på biblioteket med en eneste gang. Tjo! og musikalen «Kveiteprinsen».

Slippfesten for det nye materialet skjer i kveld på Kampen Bistro i Oslo, altså fredag 28. mars.



INGVILD AUSTGULEN: Takkesang

– «Takkesang» er en hyllest til bonden og jorda vi høster av, skriver Ingvild Austgulen på Facebook. – En takk til de som gir oss mat på bordet og et varsko om at det haster å ivareta dem om vi ikke vil se den siste gården stenge.

– Skal vi ha god, rein og lokal mat i framtida må vi tette inntektsgap og sørge for at det lønner seg å dyrke og produsere mat på naturens premisser, konkluderer hun.

Sammen med Moddi, Lars Bremnes, Risten Anine Gaup, Emil Kárlsen, Jon-Are Masternes og Frode Larsen er Austgulen en del av Det nye nord-prosjektet, der artistene fikk tildelt steder rundt om i Nord-Norge. Disse stedene skulle de besøke, lære noe om og hente inspirasjon til ord og musikk fra.

– Tusen takk til Emil Kárlsen for samspillet – og takk til alle gode folk i Steigen for praten og inspirasjon til teksten.

Musikkvideoen til «Takkevise» er laget av Eilif Bremer Landsend, med Tor Edvin Eliassen som fotograf og Margareta Orkan som klipper. Bremer Landsend sto nylig også bak Det nye nord-videoen til Emil Kárlsen, som du kan se her i arkivet vårt.



NORDLYS: Stupe

Vi holder oss i Nord-Norge. Her møter vi rap-artisten Nordlys fra Tromsø, alias Joakim Aronsen. Han er tilbake med sin første musikk på en stund. Selv kaller han den nye låten «Stupe» for en «glad-depressesiv bænger».

– Den handler om å deale med livet, når alt ikke er helt A4. Og når man tøyer strikken til max.

– Det er viktig å kunne snakke om, spesielt i lys av menns fordommer rundt egen psykisk helse, sier artisten. «Stupe» beskrives som en låt med en alvorlig undertone – men også litt svart humor.

– Låta beskriver hvordan det føles å brenne lyset i begge endene – pushe grensene for langt, til det brister.

«Stupe» er lagt ut på YLTV, Skandinavias ledende YouTube-kanal for urban musikk fra Norge, Sverige og Danmark. Selv har Nordlys en full mixtape på gang, der han samarbeider med andre rappere fra Tromsø. Han er signert til Wingman Music.

Videoen til «Stupe» er filmet av Cato Ingebrigtsen og Yngve Olsen, og er klippet av Joakim Aronsen.



CELIIN: Oh, To Be A Doll

Da skal vi over til det som omtales som «skamløs dukkerock om giftig sjalusi».

– Noen ganger trenger man å putte skylden på noen andre for å slutte å klandre seg selv, sier artisten Celiin.

– I dette tilfellet er dette en person som utstråler alt du selv føler du mangler: «En dukke» betyr en person som får alt servert på sølvfat på grunn av sitt vakre ytre.

Noen av våre lesere drar nok kjensel på Celiin, som en gang var bedre kjent som Celine Helgemo. Hun vant både Melodi Grand Prix junior og MGP Junior Nordic i 2009 med sangen «Bæstevænna», og var en periode Norges mestselgende kvinnelige artist.

Hun avsluttet sin barnestjernekarriere med Stjernekamp i 2015, og vendte fokuset mot låtskriving. Så relanserte hun seg selv som Celiin i 2019. I dag er 29-åringen fra Orkdal tilknyttet Kjærlig – et management av kvinner for en inkluderende og bærekraftig bransje.

Ballade presenterte henne sist med videoen til «Violins», som dette er oppfølgeren til. Regien er denne gangen ved Martin Hov, mens Markus Hagen Henriksen er hovedfotograf.



BROOKE SHARKEY: A Place We Go To

I 2020 flyttet Brooke Sharkey til Oslo. Nå har hun spilt inn en samling av ferske låter med navn Under Stones, som blir utgitt både digitalt og på vinyl i september 2025. Første single heter «A Place We Go To», og kom 20. mars.

Brooke Sharkey har fra før en artistkarriere bak seg i Frankrike og England. Hun har tidligere gitt ut to album og en rekke EP-er, som har høstet ros fra blant annet The Guardian og BBC Radio.

Sharkey har blitt sammenlignet med artister som Kate Bush, Ane Brun og Sufjan Stevens, men henter også inspirasjon fra indieprosjekter som Christine and the Queens og Aldous Harding.

– «A Place We Go To» er en sang som reflekterer rundt vennskap – med en selv, med andre, og et utfoldende vennskap med den naturlige verden, forteller Jørgen Knutsen i Diger Distro.

– I en tid hvor nytt om verdens kriser blir sirkulert på sosiale medier og gjennom nyhetsoppdateringer, setter «A Place We Go To» fokuset på det stille og ydmyke.

Videoen til denne vakre sangen er filmet av Mina Wang Anderson i nærheten av Oslo.



AFARGANG: Kvile

I hjertet av Afargang står Olav Luksengård Mjelva, en av Norges mest anerkjente felespillere. Han har med seg Stian Kårstad på gitar (som også spiller bass på «Kvile», og ellers spiller i Trelldom, God Seed og Gorgoroth) og Jon Even Schärer fra Gåte på trommer. På resten av albumet spiller Sindre Bråthen Tjørswaag bass.

På«Kvile» tar Afargang i bruk metal-musikk, folkemuskk og den nordiske arven. Men henter også inn elementer fra ørkenblues – satt inn i et nordisk folk metal-landskap.

«Kvile» er hentet fra det kommende albumet Andvake, som er satt til en verdensomspennende utgivelse på By Norse 13. juni.

– Å signere med By Norse er en drøm som går i oppfyllelse, sier Olav L. Mjelva.

– Jeg hadde forventet å gi ut dette albumet på mitt eget selskap, og forhåpentligvis få nok oppmerksomhet til å jobbe med et plateselskap på neste album. Men på Andvake har jeg fått jobbe med folkene jeg ønsket å jobbe med, samtidig som jeg har enorm respekt for By Norse og menneskene der.

Ivar Bjørnson i By Norse kommenterer det nye samarbeidet slik:

– Jeg har vært fan av Olav siden samarbeidet med Skuggsjà tilbake i 2014. Han er forlengst en nasjonal folkemusikkskatt, som med Afargang er frekk nok til å legge ut på partier som er så mørke, atmosfæriske og vakre at de får håret på armene mine til å stå rett opp.

Selv sier Mjelva dette om den nye sangen:

–« Kvile» handler om menneskehetens uendelig selvdestruktive oppførsel, og behovet for å hvile fra dette.

Videoen er produsert av Herstory, med Maja Holand på regi, foto og postproduksjon.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 264 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤