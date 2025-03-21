Ballade video: I stua, i limbo   

Med Marie Sahba, Adam Douglas, Iris Caltwait, Intertwine, Barren Womb og ARV. Samt en fem låters mini-konsert med Sweetheart.



– I fjor vår fikk vi vel ideen om å samle så mange venner vi fikk plass til i stua til Mette på Tøyen, og å filme en liten konsert der. Og når vi først hadde tenkt det, så tenkte vi jo også ganske raskt:

– Men… kanskje… nei… det går nok ikke… men… vi kunne jo… skulle vi bare sendt en melding til Nils Petter Molvær?

Det forteller John Arne Ø. Gundersen til oss. Han spiller sammen med Anne Mette Hårdnes i Sweetheart, som sist måned ga ut det svært fine albumet Nothing Lasts Forever – Live From A Living Room.

– Vi hadde jo aldri møtt Nils Petter før, selv om han spilte på albumet vårt. Og ville han, legenden liksom, komme til den lille leiligheten for å spille en konsert med oss?

Det finner du ut om du sjekker denne tidligere utgaven av Ballade video.

Kort sagt: God fornøyelse!



MARIE SAHBA: Limbo

For en genuint fin sang!

Den kommer fra norsk-iranske Marie Sahba, som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Hun er født i Trondheim, og har studert klassisk piano. Tidlig i 2024 ga hun ut debutalbumet A Billion Years Too Soon, som blant annet handler om sorgprosessen etter at faren døde av kreft i 2021, bare 56 år gammel.

På dette albumet blandet hun østlig tradisjonsmusikk og alternativ popmusikk – og oppnådde mange godord fra kritikere og lyttere. Dagsavisen var blant de som lot seg begeistre, og kalte debuten «et av årets beste norske album».

Nå er Marie Sahba aktuell med musikkvideoen til det femte sporet på albumet, den nære, såre og vakre «Limbo». Selv sier hun at det er en veldig personlig sang for henne.

Musikkvideoen til «Limbo» er laget av Embla Ryan og Cornelia Nygaard.

– Det var en match made in heaven å jobbe med Embla og Cornelia. Vi var hele tiden på samme bølgelengde, fra idéfasen til det ferdige resultatet. De forsto virkelig låta og meg, og bragte den til skjermen på et elegant og sjelfullt vis.

– Videoen tar for seg følelsen av å være stuck – og jeg tror den vil resonnere med mange.



ADAM DOUGLAS: The First Time

Ballade har flere ganger skrevet om amerikanskfødte Adam Douglas. Han vokste opp i Oklahoma, USA, og flyttet til Norge i 2008. I musikken blander han soul, gospel, jazz og roots.

Mange nordmenn fikk øynene opp for Douglas etter at han deltok i Stjernekamp på NRK i 2017. Da hadde han alt gitt ut albumet I May Never Learn to år før. I 2022 mottok han også Bluesprisen, samme året som han fikk Spellemann for albumet Better Angels.

I 2023 ga han ut sitt femte album, Dancing For The Moon. Nå kommer musikkvideoen til hans nyeste single, «The First Time». Den er satt sammen av innsendte videoer fra fans. Selve sangen handler om forelskelse ved første blikk.

– Vi hadde en billett-konkurranse der folk sendte inn videoer av at de tilbringer tid sammen med noen de er glad i, forteller Dionisia Fjelldalen i Grappa Musikkforlag.

– Musikkvideoen er en collage av alle disse fine videoene – rett og slett en hyllest til kjærlighet i alle former. En herlig feel good-video til en feel good-låt.

«The First Time» ble sluppet på Valentinsdagen, 14. februar. Den handler om da Adam Douglas for første gang var i Norge på en spillejobb. Da fikk han øye på kjærligheten i sitt liv – hans kone Kristin.

Sangen er skrevet av Adam Douglas, som også har produsert sammen med Ruben Dalen.



IRIS CALTWAIT: I Remember

Hey, hey! Dette er også veldig fint! Denne pianodrevne sangen er nokså kort, men det gir deg bare lyst til å høre mer.

Med et navn som Iris Caltwait skulle man vel tro at også denne artisten har røtter i utlandet. Men egentlig heter hun Vilde Iris Hartveit Kolltveit, og har tidligere vært kjent som Iris.

Videoen til «I Remember» er filmet og regissert av franske Romain Szuwalski, som tidligere har laget videoer for blant annet Prada, Jacquemus og Jean Paul Gaultier. Og ikke minst den vakre musikkvideoen til «Sofia» av Askjell Solstrand, Iris Caltwait og Aurora. Den anbefaler vi alle å sjekke ut.

– Siden Ballade er et av de eneste stedene vi har igjen som verdsetter alle de flotte musikkvideoene som fortsatt lages, håper jeg at denne vil falle i smak, sier Leah Håland Solomons i 777 Music.

– Dette er bare begynnelsen, sier Iris Caltwait selv om «I Remember» og videoen. Hun takker også alle som tok del i prosessen med å lage filmen.

Iris Caltwait er fra Arna i Bergen, og ble i 2019 kåret til Årets Urørt. To år senere slapp hun debutalbumet Love and Other Disasters. Det var produsert av Askjell Solstrand.

Kristoffer Eidsnes har hjulpet til med den grafiske utformingen.



INTERTWINE: Slowdance

Intertwine, alias Tarjei Zakarias Ekelund, er tilbake med «Slowdance», som beskrives som en varsom kjærlighetssang. Den ble sluppet 14. mars på det tyske plateselskapet Neue Meister.

«Slowdance» er siste låt ut fra artistens nye EP, «It’s Okay» – et knippe sanger om å finne veien ut av utbrenthet og å finne mening i det hverdagslige.

– «Slowdance» forsøker å fange nervene og sårbarheten i det å be noen du liker opp til dans. Og mens du danser, så innser du at «this is it» og at dette er en dans du ikke vil at skal ta slutt, sier Ruben Nesse i Brilliance AS.

Sangen bygger seg opp fra forsiktig pianotema til å gradvis bli et fullt orkester som «liksom danser seg inn i evigheten».

– Da Tarjei skrev låta, så han for seg at den kunne være det perfekte bakteppet til en bryllupsdans eller til en av dansescenene i TV-serien Bridgerton.

Intertwine startet opp alt rundt 2013, og debuterte med albumet Goraikoo på Brilliance Records i Bergen to år senere. Med slippet av «Slowdance» har alle de fem låtene på «It’s Okay» fått hver sin video.



BARREN WOMB: Bug Out Bag

– Gnisten til denne lille pyromanvisen kom i form av en fengselsfugl som nettopp hadde sluppet fri, forteller Timo Silvola i Barren Womb, der han spiller sammen med Tony Gonzales.

Den norske støyrock-duoen har siden 2011 holdt hundrevis av konserter i Europa og Nord-Amerika, og har stått bak fem album, en håndfull EP-er og flere singler.

Deres nyeste fullengder fikk tittelen Chemical Tardigrade, og ble gitt ut på Fucking North Pole Records/Blues For The Red Sun. Albumet har forlengst fått ros fra internasjonale publikasjoner som Metal Hammer UK, Visions Magazin og OX Fanzine.

– Jeg traff på denne amfetamindynkede urokråken en kveld jeg hang ut i min lokale park, der han var i full gang med å lage et bokbål under et urgammelt lønnetre. Jeg tok på meg oppgaven med å snakke ham ut av udåden.

– Den opphetede diskusjonen som fulgte ble teksten til «Bug Out Bag». Jeg kan med stolthet rapportere at ingen bøker ble brent denne kvelden.

Videoen er laget av Hanna Fauske. Du kan sjekke ut noe av kunsten hennes på hannafauske.com.

– Det var råartig å filme med Hanna, en prosess som vanligvis innebærer underlig makeup, lassevis av sigaretter og noe ekkelt. Heldigvis for oss hoppet hun over den ekle delen.



ARV: Victim

Vi fortsetter i det litt bråkete og metalliske hjørnet av musikk-Norge.

«Victim» er hentet fra debutalbumet til ARV, som får tittelen Curse & Courage. Låten ble sluppet i siste halvdel av februar, mens hele albumet kommer ut på Vinter Records 2. mai.

ARV er et Oslo-basert metalband med Frederik Hillestad fra Kollwitz på vokal, samt musikere fra Jack Dalton og Day of the Jackalope: Jens Hovden Storaker på bass, Marius Bowitz og Christian Nordheim på gitarer, samt Bjarne Burger Olafsen på trommer.

Det relativt ferske bandet kombinerer elementer fra hardcore og post metal, og har alt spilt på festivalarenaer som Høstsabbat og Klubb-Øya. I 2023 ga de ut EP-en «Varmint», også den på Vinter Records. «Victim» er ellers oppfølgeren til «Forsaken», som bandet beskrev slik:

– «Forsaken» er en sang som legemliggjør både utholdenhet og kaos. Det hele startet med et trommeriff som trommeslageren vår, Bjarne, hadde lagret på harddisken sin i over et tiår – aldri spilt, bare programmert.

– I årevis forble dette bare en idé, altfor vill til å bli satt ut i livet. Men da den for to år siden passerte gjennom Arv-maskinen i øvingsrommet, ble det endelig en sang.

Debutalbumet er spilt inn i Amper Tone og Nords Studio, og er mikset og mastret av Ruben Willem. Lanseringen av Curse & Courage markeres med en slippfest på Goldie i Oslo 24. mai. ARV spiller også på Inferno Metal Festival lørdag 19. april.



SWEETHEART: Nothing Lasts Forever – Live From A Living Room (Part 2)

– Vi kaller oss jo ikke verdens tristeste rockeband for ingenting, sier John Arne Ø. Gundersen i duoen Sweetheart.

– Vi liker det lavt, stille og nært, og det blir jo ikke nærmere, eller lavere, enn en helt akustisk konsert, i en liten stue, uten forsterkere eller høyttalere. Det er på en måte rekord i lavmælt.

Og lavmælt ble det også da Nils Petter Molvær innfant seg med trompeten sin – for det gjorde han.

– Det var jo liksom ikke Oslo Spektrum eller Rockefeller, akkurat, vi kunne tilby. Bare 20 kvadratmeter på Tøyen. Så da vi satt der i den lille stua, vi to, trengt sammen i hjørnet, med Nils Petter Molvær, så var det liksom en litt sånn «finn to feil»-følelse.

– Det var selvsagt en stor ære, og vi var nervøse og stolte, men så var det også utrolig hyggelig og utrolig gøy. Vi hadde kjøpt inn et par vindunker og noen plastglass, og klokken 18.30, som avtalt, ringte vennene våre på døra, en etter en, tok av seg skoa og satte seg i sofaen og på pinnestoler og lente seg til kjøkkenbenken.

– Og Molvær satt på en pinnestol foran en plante der, og hilste på de som satt nærmest ham og småsnakket. Har han noen gang spilt så lavt? Det vet vi ikke. Du kan liksom høre pusten hans. Og han nailet alt, selvsagt.

– Vi hadde ikke øvd, men alle låtene var første take, uten noe planlegging. Han bare spiller, og alle tonene som kommer derfra er jo nydelige, og ikke alltid de man forventer, heller. Så det drømmer vi om å få muligheten til å gjenta. Kanskje i en større stue neste gang.

– Og Nikolai Grasaasen satt på knærne og filmet det hele, med stor innlevelse.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 263 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤