Igår dro Karin Krog, Tore Johansen, Jan Gunnar Hoff med flere ut på norgesturné med julejazz-produksjonen «Man, Woman and Child». Turnéåpning, og den første av i alt 10 konserter gikk av stabelen i Sarpsborg igår; i kveld spiller gruppen i Førde Kirke.

Den 24 år gamle Tore Johansen er mannen bak både plate- og konsertproduksjonen, og med seg har han altså veteranen og en av våre aller største jazzvokaler, Karin Krog. Foruten vokalist Krog og Johansen på trompet og flygelhorn, fremføres produksjonen av Jan Gunnar Hoff (piano), Bjørn Alterhaug (bass), og Finn Sletten (trommer)

Dette er, i henhold til arrangør Rikskonsertene: «Kirkekonserter med folkelig og flott jazz som varmer i førjulstiden, og som ikke ekskluderer publikummere med høykommersielle billettpriser. Dette blir serie utradisjonelle julekonserter med noen av landets mest profilerte jazzmusikere. Her møtes flere generasjoner jazzmusikere: Førstedamen innen norsk jazz, Karin Krog, møter den unge vidundertrompetisten Tore Johansen. »

Karin Krog har vært del av den nasjonale og internasjonale musikkscenen i flere tiår, og er for en veteran å regne innen jazzgenren. I denne produksjonen er hun en veteran på flere måter: 24-årige Tore Johansen har satt sammen kvartetten med Krog på vokal, og konserten er kalt «Man, Woman and Child» etter tittelen på CDen gruppa ga ut i oktober 2000.

Bakgrunnen for produksjonen er en kirkekonsert i Bodø Domkirke rett før jul i 1999. Konserten bestod av en blanding av julemusikk og komposisjoner av gruppa selv, blant dem tittellåta ”Man, Woman and Child” som er skrevet av Karin Krog og John Surman, og et knippe velkjente julesanger i nye arrangementer. ”Man, Woman and Child” trekker paralleller mellom begivenhetene i Betlehem for to tusen år siden, og dagens streben etter fred i verden.

Da CDen «Man, Woman and Child» ble utgitt var mottakelsen strålende fra både publikum og presse. Bladet Jazznytts lesere kåret den til ”Årets norske jazzplate 2000”, og Dagbladets Fredrik Wandrup hadde den med på sin ”Topp 10”- liste i 2001 over alle norske juleplater gjennom tidene.

Turnéruten er som følger:

04.12: Førde, Førde kirke, 05.12: Ørsta/Volda, Volda kyrkje, 06.12: Suldal, Suldal kulturhus, 07.12: Haugesund, Høvleriet, 08.12: Molde, Røbekk kirke, 12.12: Mo i Rana, Mo kirke, 13.12: Vadsø, Vadsø kirke, 14.12: Tromsø, Tromsø Domkirke, og til slutt – 15.12: Oslo, Kampen kirke.

Mer informasjon finnes på Rikskonsertenes hjemmeside, som du finner lenke til nedenfor.