Jazz

Publisert
04.12.2002
Skrevet av
- Red.

Igår dro Karin Krog, Tore Johansen, Jan Gunnar Hoff med flere ut på norgesturné med julejazz-produksjonen «Man, Woman and Child». Turnéåpning, og den første av i alt 10 konserter gikk av stabelen i Sarpsborg igår; i kveld spiller gruppen i Førde Kirke.

Den 24 år gamle Tore Johansen er mannen bak både plate- og konsertproduksjonen, og med seg har han altså veteranen og en av våre aller største jazzvokaler, Karin Krog. Foruten vokalist Krog og Johansen på trompet og flygelhorn, fremføres produksjonen av Jan Gunnar Hoff (piano), Bjørn Alterhaug (bass), og Finn Sletten (trommer)

Dette er, i henhold til arrangør Rikskonsertene: «Kirkekonserter med folkelig og flott jazz som varmer i førjulstiden, og som ikke ekskluderer publikummere med høykommersielle billettpriser. Dette blir serie utradisjonelle julekonserter med noen av landets mest profilerte jazzmusikere. Her møtes flere generasjoner jazzmusikere: Førstedamen innen norsk jazz, Karin Krog, møter den unge vidundertrompetisten Tore Johansen. »

Karin Krog har vært del av den nasjonale og internasjonale musikkscenen i flere tiår, og er for en veteran å regne innen jazzgenren. I denne produksjonen er hun en veteran på flere måter: 24-årige Tore Johansen har satt sammen kvartetten med Krog på vokal, og konserten er kalt «Man, Woman and Child» etter tittelen på CDen gruppa ga ut i oktober 2000.

Bakgrunnen for produksjonen er en kirkekonsert i Bodø Domkirke rett før jul i 1999. Konserten bestod av en blanding av julemusikk og komposisjoner av gruppa selv, blant dem tittellåta ”Man, Woman and Child” som er skrevet av Karin Krog og John Surman, og et knippe velkjente julesanger i nye arrangementer. ”Man, Woman and Child” trekker paralleller mellom begivenhetene i Betlehem for to tusen år siden, og dagens streben etter fred i verden.

Da CDen «Man, Woman and Child» ble utgitt var mottakelsen strålende fra både publikum og presse. Bladet Jazznytts lesere kåret den til ”Årets norske jazzplate 2000”, og Dagbladets Fredrik Wandrup hadde den med på sin ”Topp 10”- liste i 2001 over alle norske juleplater gjennom tidene.

Turnéruten er som følger:

04.12: Førde, Førde kirke, 05.12: Ørsta/Volda, Volda kyrkje, 06.12: Suldal, Suldal kulturhus, 07.12: Haugesund, Høvleriet, 08.12: Molde, Røbekk kirke, 12.12: Mo i Rana, Mo kirke, 13.12: Vadsø, Vadsø kirke, 14.12: Tromsø, Tromsø Domkirke, og til slutt – 15.12: Oslo, Kampen kirke.

Mer informasjon finnes på Rikskonsertenes hjemmeside, som du finner lenke til nedenfor.

GenreJazzHandelsvarerFonogramKonserter / ForestillingerTurnéer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Karin Krogh, Jakob Young

Krog og Young i luftig svev

En uke etter utgivelsen har Karin Krogs og Jacob Youngs album «Where Flamingos Fly» fått luft under vingene. Gode kritikker...

Bobby Hughes Combination (Espen Horne)

Uten ambisjoner – og såre fornøyd med det

Espen Horne, aka Bobby Hughes, har endelig fått gitt ut albumet «Nhu Golden Era» på tyske Stereo Deluxe, etter mye...

Jan Gunnar Hoff (Foto: www.jangunnarhoff.no)

Melodien fra Bodø – Jan Gunnar Hoff i samtale med Torstein Ellingsen

– Idéen kan være et øyeblikks meditasjon i det virkelige liv. Jeg forsøker å finne en stemning eller groove som...

Jan Gunnar Hoff Group (Foto: jangunnarhoff.no)

Melodien fra Bodø – andre del

Her er andre del av Ballades portrettintervju med jazzpianisten og komponisten Jan Gunnar Hoff. Her snakker han blant annet om...

In the country, foto: Rikskonsertene/Nicki Twang

Årets unge jazzmusikere – fra Molde til Molvær

Førstkommende lørdag spiller bandet In the country på Rockefeller. Gruppa gikk av med seieren under Jazzintro-finalen i Molde, og nå...

Karin Krog, s/h (Foto: Fin Serck Hanssen)

Karin Krog: Et liv i jazzen

I anledning av at Karin Krog i går fikk St. Olavsordenen for sin store innsats i norsk jazz- og kulturliv,...

Flere saker

Monica Larsson

Kulturytring: Felles møteplasser og demokratisk infrastruktur har aldri vært viktigere

Det sier Monica Larsson, leder av Noku, som arrangerer den tre dager lange mønstringen for nasjonal kulturpolitikk.

Linnea Dale under konsert på MF Storegut sommeren 2020. Konserten ble tatt opp og sendt i en større digital konsertproduksjon Notodden Blues Festival produserte og sendte i august

Nytt studietilbud i strømming og konsertproduksjon

Notodden Bluesfestival og Universitetet i Sørøst-Norge starter Norges første studium i strømming og konsertproduksjon for koronarammede musikere og arrangører i...

3516965412 cbf0d6510b z

Hva snakker vi om når vi snakker om arrangering?

Og hvordan forklarer man hva som skjer i arbeidet med et musikkstykkes fortelling? Sandra Kolstad og Erlend Skomsvoll gir noen...