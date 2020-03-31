Creos vederlagsfond donerer to millioner til FFUKs ekstraordinære støttetiltak

Vederlagsfondet vil støtte musikere som har fått avlyst jobber på grunn av koronaviruset.

Styret i Creos vederlagsfond besluttet 30. mars å donere to millioner kroner til musikere som blir rammet av avlyste arrangementer, skriver Creo på sine hjemmesider. Istedenfor å dele ut midlene gjennom egen organisasjon, valgte styret i Vederlagsfondet å donere pengene til det ekstraordinære støttetiltaket som Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har opprettet.

– Ordningen treffer godt med tanke på de musikerne som nå trenger hjelp til å komme seg over kneika, sier styreleder Anders Hovind. – Vi opplever faktisk at flere musikere i faste stillinger og andre ønsker å bidra. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å donere gjennom Fond for utøvende kunstnere, som har opprettet en egen konto for formålet.

– Vi er kjempeglade for denne gaven, sier direktør for FFUK, Bjørg Eriksen. Jeg gleder meg til å fortelle styret og de ansatte om dette!