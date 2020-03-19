Tikkio etablerer donasjonsplattform

Billettsystemet Tikkio om koronasituasjonen: – Etter sjokket bestemte vi oss for å slå tilbake.

Tikkio er et online billettsystem som brukes av over 2000 arrangører, artister og utesteder i Norge og Danmark til salg av billetter, varer og tjenester.

– Vi er i stor grad eid og drevet av tidligere artister og aktive arrangører, forteller Kjetil Aarseth, daglig leder i Tikkio, i en pressemelding fra selskapet.

– Vi har hatt tunge dager sammen med arrangørene og artistene som i dag benytter seg av vår løsning. Etter det initielle sjokket bestemte vi oss for å slå tilbake. Derfor lanserer vi nå en plattform for donasjoner til arrangører, artister, utesteder, teknikere og alle andre som er rammet, sier han.

Selvhjelp til selvkost

Tikkio drives av bransjefolk og er «helt avhengige av at bransja overlever», som de skriver i meldingen. Den nye donasjonsløsningen blir tilbudt til selvkost, slik at mest mulig tilfaller bransjen selv. Den som bruker donasjonsløsningen får fortløpende utbetalt 96 prosent av det som kommer inn. Ytterligere 1 prosent blir donert til de mange bransjeorganisasjonene som nå kjemper for at artister, arrangører, utesteder og andre kulturarbeidere skal kunne gå en lysere fremtid i møte, forteller Aarseth.

– Det ligger mye arbeid i den nye donasjonsplattformen. De siste tre prosentene går til å dekke banktransaksjonskostnadene (1,25 prosent) og Tikkios kostnader til serverleie, utvikling og alt av administrasjon. Vi håper at vi kan nærme oss selvkost etter en stund, sier han.

Donasjoner

De som har en arrangørkonto hos Tikkio kan med ett klikk via publiseringssystemet deres aktivere en donasjonsknapp, slik at de som vil donere kan begynne å gi umiddelbart. Slik blir det også enklere for arrangører og artister i forbindelse med skatteregler og system.

– I den krisen vi har vært inne i nå noen dager, så ser vi allerede av diskusjoner på sosiale media av folk flest ønsker å bidra til at en arrangør, artist og andre kulturarbeidere kan stå sterkere fremover. Vi tilbyr nå et rammeverk for en ryddig overføring av penger direkte til de som trenger det mest, sier Aarseth i pressemeldinga.

