God påske fra din favorittmusikkredaksjon

Vi lukker døra for høytiden. Redaksjonen anbefaler høye CD-bunker og strømmedypdykk i norsk musikk, her har du noen tekster for påskedagene.

For påskedagene anbefaler vi disse utvalgte sakene og seriene:

Ballade klassisk, som denne uka anmelder ny musikk av Herresthal/Mazzoli, Traktor, Christina Sandsengen og Trio Brax. Vi gjorde også et intervju med Sandsengen, der hun forteller om bakgrunnen for debut-soloalbumet Solace.

Torkjell Hovlands beint frem vakre beskrivelse av hvordan hans musikalske FOMO ga han et maraton av frysninger og nye oppdagelser i musikkfeltet han kjenner så godt – med kirsebæret ny og uutgitt musikk av Mari Kvien Brunvoll/Stein Urheim/Moskus. Les rapporten fra Vossa Jazz, anbefalt!

Redaktørens oppsummering og forklaring av hvorfor teaterversjonen av Døden på Oslo S slår så sterkt. Hun tar for seg musikkens rolle – og kraft – i den nye oppsettinga på Økern. Medrivende beskrevet om Frank Hammerslands nyskrevne låter.

Rapporter bestilt på statlig nivå er sjeldent den fortrukne påskelektyren, men rapporten om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken var som en påskekrim å regne før den ble sluttet rett før helgen. Her kan du lese deg opp på noen av funnene, og dykke ned i selve rapporten innimellom påskelam og appelsiner.

I serien Inspirasjoner trekker norske musikere og opphavere fram deres fremste norske inspirasjonskilder. På denne siden finner du kanskje en av dine egne.

Musikkvideoer er spesielt godt egnet for påsken. Vår ukentlige spalte Ballade video er blitt et arkiv som rommer godt over 1200 videoer fra et bredt musikkliv de siste årene. Med det har du mulighet til å både oppdatere deg på hva som rører seg i musikk-Norge og la deg fornøye, underholde, berøre eller gripe i de stille dagene.

Og med det: Riktig god påske, gode Ballade-lesere!