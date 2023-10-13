Deichman-direktør Knut Skansen blir sjef for Oslo-filharmonien

– Knut Skansen er en strategisk, klok og empatisk leder som tenker visjonært om institusjonen han leder. Det han har fått til med Deichman, som i dag er Norges største kulturinstitusjon, viser hans evne til å gjennomføre store omstillinger og skape noe nytt, sier Oslo-filharmoniens styreleder, Kristin Skogen Lund.

Den nye direktøren ser stort frem til å begynne på dette arbeidet, sier han:

– Kombinasjonen av orkesterets unike posisjon, ambisjonen om realiseringen av et nytt konserthus og derved også muligheten for organisasjonsutvikling og utvikling av orkesterets samfunnsrolle, utgjør et sjeldent momentum der man kan få til mye.

– Musikk er en av de største gledene i livet mitt, sa Knut Skansen til Aftenposten fredag ettermiddag, da nyheten om hans nye stilling ble kjent.

– Jeg har fulgt Filharmonien siden jeg flyttet hit som 19-åring, og jeg har hatt noen av mine største opplevelser i konserthuset.

Skansen har hatt flere ledende roller i Deichman; som prosjektleder for Bjørvika-avdelingen, konstituert biblioteksjef og nå sist som direktør. Før dette var han salgssjef og direktør på Best Western Hotell Bondeheimen, Oslo.

Knut Skansen tiltrer stillingen 1. januar. Han tar over etter Ingrid Røynesdal, som tiltrådte stillingen som direktør for Nasjonalmuseet 1. oktober. Oslo-filharmoniens organisasjonssjef Camilla Klevan er konstituert direktør fram til Skansen tiltrer.