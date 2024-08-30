Kongens Fortjenstmedalje til Anne Felberg

Medstifter og sjef for OscarsborgOperaen gjennom 25 år, mezzosopran Anne Felberg, ble i går tildelt Kongens Fortjenstmedalje av statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Anne Felberg har siden stiftelsen i 1998 vært en del av den ideelle Stiftelsen OscarsborgOperaen, som hver sommer arrangerer fullskala operaforestillinger på festningen i Drøbaksundet. OscarsborgOperaen ble først opprettet under navnet Oslofjord operafestival, sammen med Terje Boye Hansen.

I 2023 fylte Felberg 70 år, og trådte dermed av fra stillingen som operasjef. Og i går mottok hun altså selveste Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats.

Styret i OscarsborgOperaen, ved Rita H. Lystad, skriver til Ballade at arrangementet under Felbergs ledelse «har utviklet seg til å bli en årlig kulturell begivenhet som trekker publikum fra hele Østlandsområdet», og kaller Felberg en «visjonær leder».