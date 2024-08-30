Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland (til venstre) overrakte torsdag Kongens Fortjenstmedalje til Anne Felberg, stifter og tidligere sjef ved OscarsborgOperaen. (Foto: OscarsborgOperaen)

Kongens Fortjenstmedalje til Anne Felberg

30.08.2024
Medstifter og sjef for OscarsborgOperaen gjennom 25 år, mezzosopran Anne Felberg, ble i går tildelt Kongens Fortjenstmedalje av statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Anne Felberg har siden stiftelsen i 1998 vært en del av den ideelle Stiftelsen OscarsborgOperaen, som hver sommer arrangerer fullskala operaforestillinger på festningen i Drøbaksundet. OscarsborgOperaen ble først opprettet under navnet Oslofjord operafestival, sammen med Terje Boye Hansen.

I 2023 fylte Felberg 70 år, og trådte dermed av fra stillingen som operasjef. Og i går mottok hun altså selveste Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats.

Styret i OscarsborgOperaen, ved Rita H. Lystad, skriver til Ballade at arrangementet under Felbergs ledelse «har utviklet seg til å bli en årlig kulturell begivenhet som trekker publikum fra hele Østlandsområdet», og kaller Felberg en «visjonær leder».

 

Mira Bartov

Hun er ny operasjef ved Oscarsborgoperaen

Mira Bartov vil jobbe for lav terskel, høy takhøyde.

Hvit mann med skarp militæruniform som minner om 1940-tallets tyske uniformer holder et miniatyrskip i hendene. Stirrer på det. Bildet er preget av blålig lys. Skipet ser ut som en miniatyrutgave av den tyske krysseren Blücher, som ble sunket i Oslofjorden i 1940.

Ja, det skal skytes

Kommandanten kommenterer seg sjølv akkurat litt for mykje. Men musikken reddar det – samt ein lokal guide på museet.

Terje Boye Hansen

Terje Boye Hansen tildeles Kongens fortjenstmedalje

H.M. Kongen har tildelt sin fortjenstmedalje til dirigenten og fagottisten Terje Boye Hansen for hans store innsats for norsk musikkliv.

«Aida» på Oscarsborgoperaen, premiere 14. august

Sterkt comeback på Oscarsborg

Solister i form og en slående iscenesettelse av Aida. Uteoperaen i Oslofjorden er tilbake med full styrke.

Carmina Burana

Sirkus Burana

Regissør Erik Ulfsby gjør Carmina Burana på Oscarsborg til et sirkus av farge, bevegelse og klang. Det er flott å...

20190223 Spidergawd rockefeller Foto Marta Anna Løvberg

Festivalene prioriteres foran helårsarrangører

De populære festivalene: Forskeren forklarer hvordan de stikker av med dobbelt så mange millioner som helårsarrangørene.

Leder av kulturfondet, Tone Hansen

Fem millioner mer til tidsskrifter og kritikk

Rådet prioriterer den nye tidsskriftordningen.

Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen (til venstre) og prosjektleder Silje Eikemo Sande

Kulturrådet og konsertarrangører: Mangfold i norsk musikkliv må bli bedre (del 1)

Mangfold kan bety så mangt, og både definisjon og gjennomføring varierer fra sted til sted. Arrangørene etterlyser mer oppfølging fra...