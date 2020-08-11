Jazzintro-duell under Oslo Jazzfestival

Lanseringsprogrammet Jazzintro gjennomføres på en annen måte i koronaåret enn tidligere år. Andre del i serien med jazzdueller skjer denne uka, når sekstetten Lady Bird Orchestra og trioen Damata møtes under Oslo Jazzfestival.

Andre runde av Jazzintro skjer torsdag 13. august, og er for første gang en del av Oslo Jazzfestival. Vanligvis er de innledende rundene i Jazzintro på vårens jazzfestivaler rundt om i landet, og den store finalen på Moldejazz i juli. Men i år startet det hele på Moldejazz, og vi er bare kommet til runde to av fire når Oslo Jazzfestival blåses i gang denne uka.

Sekstetten Lady Bird Orchestra og trioen Damata, som publikum har mulighet til å møte i levende live på Salt i Oslo, møtes til duell om ganske store priser og muligheter: Finaleplass og mulighet til å kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2020, lanseringspakke fra Norsk jazzforum, mentorprogram fra Talent Norge og Gramo-stipend på kr 150 000.

– Da festivalvåren 2020 ble ubønnhørlig avlyst, ble også årets Jazzintro hengende i en tynn tråd. Imidlertid har vi med god hjelp fra gode venner klart å legge opp til en alternativ løsning, og vi er enormt glade og takknemlige for at Oslo jazzfestival har sagt ja til å arrangere andre runde av Jazzintro 2020. Vi ser frem til å oppleve Damata og Lady Bird Orchestra på Salt denne torsdagskvelden, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

Jazzintro utover høsten

Første Jazzintro-runde ble arrangert under Moldejazz i juli, og der spilte Kongle Trio seg til finaleplass. De to siste rundene blir på Maijazz i Stavanger i oktober og på Jazzfest i Trondheim i november. Finalen arrangeres på Nasjonal jazzscene i Oslo, men tidspunkt er per i dag ikke satt.

Følgende åtte band er plukket ut til å delta i Jazzintro 2020: Amund Kleppan Kvartett, Chuck People, Damata, Front!Front, Hein Westgaard Trio, Kongle trio, Lady Bird Orchestra og Skurkar.