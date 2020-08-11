Sekstetten Lady Bird Orchestra kjemper om finaleplass mot trioen Damata

(Foto: Christian Lunde)

AktueltJazz

Jazzintro-duell under Oslo Jazzfestival

Publisert
11.08.2020
Skrevet av
- Red.

Lanseringsprogrammet Jazzintro gjennomføres på en annen måte i koronaåret enn tidligere år. Andre del i serien med jazzdueller skjer denne uka, når sekstetten Lady Bird Orchestra og trioen Damata møtes under Oslo Jazzfestival.

Andre runde av Jazzintro skjer torsdag 13. august, og er for første gang en del av Oslo Jazzfestival. Vanligvis er de innledende rundene i Jazzintro på vårens jazzfestivaler rundt om i landet, og den store finalen på Moldejazz i juli. Men i år startet det hele på Moldejazz, og vi er bare kommet til runde to av fire når Oslo Jazzfestival blåses i gang denne uka.

Sekstetten Lady Bird Orchestra og trioen Damata, som publikum har mulighet til å møte i levende live på Salt i Oslo, møtes til duell om ganske store priser og muligheter: Finaleplass og mulighet til å kjempe om tittelen Årets unge jazzmusikere 2020, lanseringspakke fra Norsk jazzforum, mentorprogram fra Talent Norge og Gramo-stipend på kr 150 000.

Trioen Damata (Foto: Henning Huseby)

– Da festivalvåren 2020 ble ubønnhørlig avlyst, ble også årets Jazzintro hengende i en tynn tråd. Imidlertid har vi med god hjelp fra gode venner klart å legge opp til en alternativ løsning, og vi er enormt glade og takknemlige for at Oslo jazzfestival har sagt ja til å arrangere andre runde av Jazzintro 2020. Vi ser frem til å oppleve Damata og Lady Bird Orchestra på Salt denne torsdagskvelden, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

Jazzintro utover høsten
Første Jazzintro-runde ble arrangert under Moldejazz i juli, og der spilte Kongle Trio seg til finaleplass. De to siste rundene blir på Maijazz i Stavanger i oktober og på Jazzfest i Trondheim i november. Finalen arrangeres på Nasjonal jazzscene i Oslo, men tidspunkt er per i dag ikke satt.

Følgende åtte band er plukket ut til å delta i Jazzintro 2020: Amund Kleppan Kvartett, Chuck People, Damata, Front!Front, Hein Westgaard Trio, Kongle trio, Lady Bird Orchestra og Skurkar.

GRAMOJazzintroNorsk jazzforumOslo JazzfestivalTalent Norge

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Kongle Trio

Jazzintro 2020 med oppstart på Moldejazz

Koronakrisen avlyste alle fire innledende runder av Jazzintro 2020, men nå legges det et nytt løp med konserter. Startskuddet går...

Jazzintro: Kollasj av årets Jazzintro deltakere

Årets unge jazzmusikere på vent

Semifinalene i lanseringsprogrammet Jazzintro skulle ha startet på Vossa Jazz denne helgen. – Vårt mål er å få Jazzintro gjennomført...

Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum

Norsk jazzforum: Kulturfeltet frykter for fremtiden

Oppfordrer oppdragsgivere til å lete etter gode løsninger i samråd med musikerne.

Maj Sønstevold prisen

Maj Sønstevold-prisen 2025 til NRKs nedlagte musikkprogrammer

Nisjeprogrammene NRK har lagt ned, får nå hederspris. Norsk Komponistforening tildeler Maj Sønstevold-prisen som protest mot det de mener er...

Agnete Kjølsrud fronter gruppa Djerv

Djerv er tilbake. Agnete bekjemper angsten.

– Jeg satt bare i bobla mi og angsta. Vokalist Agnete Kjølsrud setter selvhat og depresjon i skammekroken. Noen negative...

Rasmus (t.v) og Hans Kjorstad Foto:Johannes Selvaag

Svar til Gjermund Kolltveit

Det er mange ting som kan seies om det vi spelar og også om det vi seier på direkten, men...