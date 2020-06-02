Jazzintro 2020 med oppstart på Moldejazz

Koronakrisen avlyste alle fire innledende runder av Jazzintro 2020, men nå legges det et nytt løp med konserter. Startskuddet går på Moldejazz i juli med finale i Oslo i desember.

Moldejazz huser vanligvis finalen av lanseringsprogrammet Jazzintro. Nå får de i stedet fyre av startskuddet for første delfinale, som skjer fredag 17. juli, melder Norsk jazzforum.

– Sammen med festivalene har vi funnet gode alternative løsninger for gjennomføring av Jazzintro. Vi har aldri vært i tvil om at lanseringsprogrammet skulle gjennomføres i år, men med koronasituasjonen og alle smitteverntiltak har vi brukt litt tid på å finne riktig form, forteller prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

Vanligvis arrangerer samarbeidsfestivalene i programmet hver sin innledende runde, i alt fem i tallet, med start på Vossa Jazz rett før påske og finale på Moldejazz i juli. I år ble Vossa Jazz, Nattjazz, Maijazz og Kongsberg Jazzfestival avlyst, mens Moldejazz vil bli gjennomført med en del begrensninger når det gjelder praktisk gjennomføring. – Alle er enige om at Jazzintro skal gjennomføres, og at Årets unge jazzmusikere 2020 skal kåres som planlagt. Men når disse festivalene ble avlyst, har vi med deres velsignelse søkt nye samarbeidspartnere, sier Haugen.

Alle detaljer er ikke helt på plass enda, så de siste tre rundene vil offentliggjøres senere, skriver Norsk jazzforum. Det er mange hensyn som må tas som smitteverntiltak, reiserestriksjonene og karanteneregler.

– Flere av musikerne bor i utlandet, så det er en kabal som må legges, sier Haugen, som regner med å ha hele spilleplanen klar før sommerferien.

Fra juli til desember

Disse åtte bandene er plukket ut av juryen til å delta i Jazzintro 2020: Amund Kleppan Kvartett, Chuck People, Damata, Front!Front, Hein Westgaard Trio, Kongle trio, Ladybird Orchestra og Skurkar.

Årets jury består av saksofonist Hanna Paulsberg, bassist Mats Eilertsen, vokalist Kirsti Huke og trommeslager Dag Magnus Narvesen samt fagansvarlig i Norsk jazzforum, Ragnhild Menes, som jurysekretær.

Kongle Trio og Chuck People er de to bandene som skal spille om den første finaleplassen under Moldejazz. De siste tre rundene vil spres utover sensommeren og høsten, og finalen vil finne sted på Nasjonal jazzscene i Oslo i desember. Der får ett av bandene tittelen Årets unge jazzmusikere 2020, og disse mottar en lanseringspakke fra Norsk jazzforum og Gramo-stipendet på kr 150 000.

Chuck People er Erlend Vangen Kongtorp (Odda) på saksofon, Hogne Kristoffer Kleiberg (Trondheim) på piano, Alf Svendsen Høines (Porsgrunn) på kontrabass og Martin Heggli Mellem (Lier) på trommer. Medlemmene av Chuck People møttes gjennom jazzlinja i Trondheim for drøyt tre år siden, og er alle etablerte på den unge, norske jazzscenen. Kvartetten spiller egenkomponert musikk basert på amerikansk jazz fra 50- og 60-tallet, og er inspirert av de store saksofonheltene Joe Henderson, Sonny Rollins og John Coltrane.

Kongle trio er Liv Andrea Hauge (Mosjøen) på piano, Øystein Skjelstad Østensen (Kongsberg) på kontrabass og Veslemøy Narvesen (Kristiansand) på trommer. Kongle trio ble etablert i Oslo våren 2019, og det oppstod umiddelbart stor spilleglede og kjemi mellom musikerne, forteller trioen i presseskrivet fra Norsk jazzforum. Det musikalske uttrykket fokuserer sterkt på frihet, improvisasjon og musikernes identitet og personlighet, forteller gruppa, som beskriver at de ønsker å utforske fri-improvisasjon, impulsene i samspillet, og hvordan man kan bruke utradisjonelle strukturer, groover og lydlandskap. Trioen forteller videre at musikken deres i stor grad er inspirert av norske pianotrioer som Svein Finnerud trio, Close Erase, Maria Kannegaard trio og Moskus.