Kårer årets beste musikkvideo

Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) skal for andre året kåre Skandinavias beste musikkvideo. Vinneren offentliggjøres 23. oktober.

«Musikkvideoprogrammet har fått et omdømme som en viktig arena for musikkvideoskapere.» «Det er gledelig at vi i år også kan presentere filmer regissert av kvinner, da det tidligere har virket som om sjangeren har vært dominert utelukkende av mannlige regissører,» skriver festivalen på nettet.

Det er musikkvideoene til Lars Vaular & Sondre Lerche, Mikhael Paskalev, Todd Terje og Casiokids som er nominert fra Norge. Alle de 15 nominerte musikkvideoene ligger ute på filmfestivalens hjemmesider.