Populærmusikk

Trønderinspeksjon

Publisert
05.10.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

P3 listet aldri den mest populære norske klubblåten i 2012. Men Todd Terje trengte ikke drahjelp fra statskanalen for å spre norsk elektronika til verden.

I skrivende stund er romdiskolåten Inspector Norse sett av nærmere en million YouTube-brukere, drøye ni måneder etter at låten kom på nett.

Musikkvideoen er et utdrag fra kortfilmen Whateverest av Kristoffer Borgli, som følger hverdagen til Marius Solem Johanson, en dans- og dopglad trønder, i femten minutter.

Todd Terje og Inspector Norse er nominert til kåringen av Skandinavia beste musikkvideo 2012 under Bergen internasjonale filmfestival.

GenrePopulærmusikkTechno / House / Elektronika

Mikhael Paskalev

Kårer årets beste musikkvideo

Bergen Internasjonale Filmfestival kårer Skandinavias beste musikkvideo.

Bryggen, Bergen

Bergensskolen: Kanskje ikke så stille likevel?

I musikkbyen Bergen er det høyt under taket og rom for både det stillferdige/ettertenksomme som Rebecka Ahvenniemi slår et slag...

Norsk Ungdomssymfoniorkester

Våre muskler avgjør framtida til Kultur-Norge

Politikere liker å fortelle at de vil støtte barn og unge. Likevel er vi ikke sikre på at den kommende...

Operasjefene

Historisk satsing: Kompaniene i Oslo, Bergen og Trondheim sammen om nye, norske kammeroperaer

Operakompaniene i Norges tre største byer forener krefter for å skape mer norsk opera i turnévennlige formater.