Trønderinspeksjon

P3 listet aldri den mest populære norske klubblåten i 2012. Men Todd Terje trengte ikke drahjelp fra statskanalen for å spre norsk elektronika til verden.

I skrivende stund er romdiskolåten Inspector Norse sett av nærmere en million YouTube-brukere, drøye ni måneder etter at låten kom på nett.

Musikkvideoen er et utdrag fra kortfilmen Whateverest av Kristoffer Borgli, som følger hverdagen til Marius Solem Johanson, en dans- og dopglad trønder, i femten minutter.

Todd Terje og Inspector Norse er nominert til kåringen av Skandinavia beste musikkvideo 2012 under Bergen internasjonale filmfestival.