Tidligere NRK-profiler oppfordrer til Eurovision-boikott

«Kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå,» skriver 11 veteraner i et åpent brev til NRK-toppsjefen.

I et åpent brev til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen skriver en rekke tidligere NRK-profiler at «det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår». Brevet ble først publisert i Aftenposten 16. september.

I brevet krever NRK-veteranene at statskanalen sier nei til å invitere det offisielle israelske bidraget opp på Europas største underholdningsscene i Eurovision Song Contest (ESC). De peker på at Irland, Nederland og Spania har satt foten ned og boikotter Eurovision dersom Israel deltar i showet i Wien til våren, «[m]ens ditt NRK, Vibeke, sitter på gjerdet og venter på hva Den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU) bestemmer seg for.»

Brevet er signert som en hilsen til kringkastingssjefen fra tidligere kolleger i NRK, og teller tungvekterne Agnes Moxnes, Annette Groth, Christian Borch, Erling Borgen, Edvard Hambro, Joar Hoel Larsen, Morten Jentoft, Odd Karsten Tveit, Ole Torp, Synne Skouen og Sigrun Slapgard.

I siste del av brevet oppsummerer avsenderne grunnene til at de går sammen om å oppfordre til at NRK også skal sette foten ned:

Spør du hvorfor NRK skal si nei til et israelsk kulturbidrag? En sang? Et shownummer?

Fordi NRK pålegges et ekstra ansvar. Fordi enhver aksjon fra NRK og andre kan bidra til å isolere Israel fra «det gode internasjonale selskap», og være med på å endre folkeopinionen i Israel og påvirke regjeringens politikk. Fordi det så visst også vil være en måte å ære de mange døde journalistene i Gaza på. Fordi det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår.



Så kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå. Og på veien kan du få med deg nok et sitat fra en fredsprisvinner, nemlig Desmond Tutu; «Hvis du er nøytral eller taus i en situasjon med urettferdighet, har du valgt undertrykkerens side.»