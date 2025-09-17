Synne Skouen Guro Kleveland panel Ultima 2020 klippet

Komponist og tidligere kultursjef i NRK, Synne Skouen, er en av tungvekterne fra norsk medie- og kulturliv som har signert det åpne brevet til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. Her er Skouen i paneldebatt om samtidsmusikk og kritikk under Ultima 2020 (i mikrofonen), med Ballade-redaktør Guro Kleveland (ryggen til). (Foto: Ultima)

AktueltMusikk og politikk

Tidligere NRK-profiler oppfordrer til Eurovision-boikott

Publisert
17.09.2025
Skrevet av
Guro Kleveland

«Kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå,» skriver 11 veteraner i et åpent brev til NRK-toppsjefen.

I et åpent brev til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen skriver en rekke tidligere NRK-profiler at «det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår». Brevet ble først publisert i Aftenposten 16. september.

I brevet krever NRK-veteranene at statskanalen sier nei til å invitere det offisielle israelske bidraget opp på Europas største underholdningsscene i Eurovision Song Contest (ESC). De peker på at Irland, Nederland og Spania har satt foten ned og boikotter Eurovision dersom Israel deltar i showet i Wien til våren, «[m]ens ditt NRK, Vibeke, sitter på gjerdet og venter på hva Den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU) bestemmer seg for.»

Brevet er signert som en hilsen til kringkastingssjefen fra tidligere kolleger i NRK, og teller tungvekterne Agnes Moxnes, Annette Groth, Christian Borch, Erling Borgen, Edvard Hambro, Joar Hoel Larsen, Morten Jentoft, Odd Karsten Tveit, Ole Torp, Synne Skouen og Sigrun Slapgard.

I siste del av brevet oppsummerer avsenderne grunnene til at de går sammen om å oppfordre til at NRK også skal sette foten ned:

Spør du hvorfor NRK skal si nei til et israelsk kulturbidrag? En sang? Et shownummer?

    • Fordi NRK pålegges et ekstra ansvar.
    • Fordi enhver aksjon fra NRK og andre kan bidra til å isolere Israel fra «det gode internasjonale selskap», og være med på å endre folkeopinionen i Israel og påvirke regjeringens politikk.
    • Fordi det så visst også vil være en måte å ære de mange døde journalistene i Gaza på.
    • Fordi det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår.

Så kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå. Og på veien kan du få med deg nok et sitat fra en fredsprisvinner, nemlig Desmond Tutu; «Hvis du er nøytral eller taus i en situasjon med urettferdighet, har du valgt undertrykkerens side.»

I mai skrev Ballade om kronikken «(Over)tid for handling, NRK», signert 18 norske musikkartister, som også var en tydelig oppfordring til NRK om å ta stilling og be den europeiske kringkastingsunionen (EBU) om å utestenge Israel fra Eurovision (ESC).
