Uprøvde friheter: Feiring av musikkprodusent Erik Hillestad 70 år

12. desember fylte musikkprodusenten, sangdikteren og tekstforfatteren Erik Hillestad 70 år. Han rakk akkurat å bli feiret med egne sanger i nye versjoner før pandemirestriksjoner ville ha satt en stopper.

Hillestad har i flere tiår vært en sentral person i norsk musikkliv; som leder av plateselskapet Kirkelig Kulturverksted, musikkprodusent ved plateinnspillinger, og inspirator og igangsetter av kulturelle og musikalske prosjekter. Han har skrevet en lang rekke tekster for musikere og ulike sceneproduksjoner, fra librettoer til musikaler, enkeltsanger og oversettelser.

I oktober i år ble han behørig dekorert med Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, en utmerkelse han fikk for sin innsats som brobygger mellom kirken og kunsten.

I anledning 70-årsjubileet 12. desember ble en håndfull artister som har sunget mange av tekstene hans invitert til å delta i en konsert som skulle feire både jubilanten og sangene han har vært med på å skrive. Uprøvde friheter het konserten, der Sigvart Dagsland, Karoline Krüger, Marthe Wang, SKRUK og Mahsa Vahdat skulle synge tekster skrevet av Hillestad.

Og konserten rakk akkurat å bli gjennomført før den nye pandemi-nedstengingen skulle settes ut i livet.

– Flaks of the year!, sier Marianne Lystrup til Ballade. Lystrup er journalist, og gift med Hillestad. – Alt gikk etter planen, med akkurat de tillatte i salen. Skjønt enkelte vil nok hevde at med hans tillitsforhold til Den Hellige Ånd, var det snakk om mer enn flaks, sier hun med et emoji-smil i meldingstråden med Ballade.

– Det var en flott konsertopplevelse, forteller Lystrup videre. – SKRUK sto (ny-testede for Covid) ringside og favnet oss i nydelig klang. Marthe Wang urframførte en ny sang av Erik og Galib Mammadov, med tittel fra konserten. Det ble et mestermøte mellom de store stemmene til Sigvart Dagsland og iranske Mahsa Vahdat, og Karoline Krüger framførte for første gang sin egen melodi til Eriks tekst Esperanza, som ble svingt til latinamerikanske høyder av henne og SKRUK.

Hillestad har en enorm liste over utgivelser bak seg som produsent, med et stort spenn av både musikere og musikksjangre – fra Grand Prix til kirkemusikk, der salmer, tradisjonsmusikk fra ulike deler av verden, viser og pop er noen av de største kategoriene. I 2015 fikk han Tekstforfatterfondets Hederspris for over tid å ha skapt tekster av høy kvalitet, som prisens statutter sier.

Mange av sangene på julereportaret som synges i kirkene landet rundt er signert Erik Hillestad, i tillegg til at han har gjendiktet noen av verdens store julekanon-sanger – for eksempel «Stille natt», først utgitt på platen Stille natt med koret SKRUK i 1991 og siden brukt på mange flere innspillinger.

Lullabies from the Axis of Evil er et spesielt høydepunkt blant de mange utgivelsene. Albumet fra 2004 er en samling tradisjonelle vuggesanger sunget av kvinner fra Irak, Iran, Nord-Korea, Syria, Libya, Cuba, Afghanistan og Palestina, i tillegg til vestlige sangere som synger de samme sangene i engelsk gjendiktning.

Erik Hillestad bestemte seg for å lage albumet da han hørte den amerikanske presidenten George W. Bush kalle Irak, Iran og Nord-Korea for «ondskapens akse» i sin «State of the Union»-tale i 2002. Lullabies from the Axis of Evil gjorde både Hillestad og Kirkelig Kulturverksted kjent langt utenfor Norges grenser, blant annet gjennom Washington Posts anmeldelse av plata: «The most thought-provoking musical statement made this election year just might be a CD of heartbreakingly beautiful songs for babies.» (Kilde: Wikipedia)

Erik Hillestad fikk en feiring en stadig driftig kunstner og mann verdig. Ballade gratulerer med 70 år (bittelitt på etterskudd)!