Trygve Madsen: En nasjonalskatt fyller 80 år

Komponistkolleger ønsker at det kommende året skal fylles med musikk av jubilanten. Og at Trygve Madsen skal bli minst like mye spilt her hjemme som i utlandet.

– Trygve Madsen arbeider så blekket spruter, er fremdeles gnistrende klar og en av de kuleste og klokeste jeg har møtt. Jeg håper flere i Norge får ørene opp for musikken til Trygve Madsen. Madsen har hele 6 symfonier, men kun tre er urfremført. Kammermusikken blir fremført jevnt og trutt i inn og utland, men det er trist at ikke mer av hans symfoniske verker har kunnet bli fremført, sier Frode Barth.

Lørdag 15. januar fyller komponist Trygve Madsen 80 år. Det skal ikke gå upåaktet hen, i følge Frode Barth og Marcus Paus som nå jobber for å fremme musikken hans i det kommende jublieumsåret. Begge er yngre komponistkolleger av Madsen.

Nå håper de at det kommende året vil føre til økt bevissthet rundt komponistens posisjon i utlandet. Og ikke minst føre til flere fremføringer av hans musikk her hjemme. Stine Sørlie, nestleder i Norsk Komponistforening og tidligere student hos Trygve Madsen på musikkvitenskap, berømmer initiativet. Sørlie holder en gratulasjonstale på vegne av venner og kollegaer i foreningen under feiringen i Lørenskog Hus lørdag, der både jubilanten og publikum får oppleve en festkonsert med blant andre Jens Harald Bratlie, Hans Christian Bræin, Frode Barth og Madsen Trio.

Men hvem er egentlig Trygve Madsen? Ballade lar en entusiastisk Frode Barth svare.

– Trygve Madsen er ingen hvem som helst. Hans musikk og produksjon får de fleste komponistkollegaer til å blekne. Mens mange kaster seg på tidsriktige og politiske bølger, har Trygve Madsen vært tro mot sin egen musikk med egen klangverden, gode stemmeføringer og særegen signatur. Han er kanskje Norges beste kontrapunktiker, orkestrator og ikke minst tidvis musisk humorist.

Barth kaller jubilanten for ”musikkens svar på surrealisten Salvador Dali, både teknisk og i kunstnerisk kraft”. Så har da også Madsen skrevet festsangen ”Salvador Dalí – et symfonisk portrett” alt i 1992.

– Det Trygve Madsen ikke vet om det respektive komposisjonsfaget og instrumentariet som vi komponister komponerer for, er neppe verdt å vite. Han har undervist i komposisjon, og mange av oss aktive komponister i Norge har lært triks av Trygve Madsen. Han kan alle de særegne finessene ved hvert respektive instrument, og vet hva en dyktig musiker kan trylle frem.

Den samme entusiasmen uttrykkes av Marcus Paus, som også er blant de som stiller seg i gratulantenes rekker i disse dager. Og som gjerne vil slå et slag for at musikken til Madsen igjen tas opp i det norske orkesterrepertoaret.

– Som pedagog har Trygve Madsen hatt stor innflytelse på flere generasjoner norske musikere og komponister. Selv skylder jeg Trygve hele min tidlige erkjennelse av hva et kompositorisk håndverk er. Han var en enorm inspirasjon og støtte for meg, og viste vei inn faget – ikke med akademisk distanse, men med en snekkers fortrolighet.

Hva synes du er det mest karakteriske ved verket til Madsen?

– Trygve er noe så sjelden som en umiskjennelig komponist, med en særegen musikantisk, lyrisk munterhet som har vært hans helt fra starten av, mener Paus.

– Han har gitt oss et vell av musikk i nær sagt alle formater, og for enhver konstellasjon av instrumenter. Og også jeg vil særlig trekke frem Trygve som kontrapunktiker: Hans preludier og fuger føyer seg inn som et norsk motsvar til Bachs Wohltemperierte og Sjostakovitsj’ op.87.

Både den franske stat og The US Military Academy of Music i New York har bestilt verk av den norske komponisten. Og flere unge musikere fra hele verden viser stor entusiasme for Trygve Madsens musikk, noe som kan være et resultat av at mange av Madsens komposisjoner er pensum ved forskjellige undervisningsinstitusjoner i inn- og utland.

Frode Barth trekker i den forbindelse særlig frem disse verkene: «De fire riker» for obo-solo, «The Dream of the Rhinoceros» for horn solo, «Sonate for horn og klaver», «Sonate for tuba og klaver» og «Sonate for kontrabass og klaver».

– Alle disse har lenge vært på pensumlistene. Og fra høsten 2009 ble Madsens verker for saksofon pensum ved konservatoriene i Praha og Ostrava. Året etter ble både hans «Sonate for trompet og klaver» og «Sonate for trombone og klaver» pensum ved The Royal Schools of Music i London, og fra 2011-12 ble «Preludium og Fuge nr. 1» for klaver, fra «24 preludier og fuger» op. 101, pensum samme sted.

Flere av Madsens komposisjoner har ellers vært pliktnumre ved internasjonale og nasjonale konkurranser, som for eksempel «The Dream of the Rhinoceros» for horn solo, op. 92 på den nasjonale konkurransen for hornister i Gdansk, Polen, i 2009. Barth forteller at også «Partita for 2 accordias» brukes i undervisning og i konkurranser internasjonalt.

– Madsen er betydelig mer kjent blant publikum og topputøvere utenfor Norge. Han har en imponerende produksjon, som omfatter to operaer og hele seks symfonier. Hans komposisjoner har funnet veien til blant annet Argentina, Australia, Belgia, Colombia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Japan, Sveits, Sverige, Tsjekkia, USA og Østerrike.

Frode Barth er en begeistret ambassadør for musikken til 80-åringen, og har også et mer personlig forhold til komponisten.

– Jeg var så heldig at jeg hadde Trygve Madsen som nabo. Allikevel var det på bussen, der jeg gjorde komposisjonsoppgavene mine på vei til musikklinjen på Foss videregående skole at mannen i nabosetet, som denne morgenen var Trygve, plutselig kommenterte noen av notevalgene og kom med forbedringer. De fleste på 07:15-bussen fra Lørenskog til Oslo jobbet i bank og kontor, og kunne fint lite om 4-stemmig satsteknikk.

– Et vennskap ble etablert – og jeg fikk snart låne noter, LP-plater og bøker. Og ikke minst ble det uerstattelige samtaler om musikk, verdenslitteratur, billedkunst og livet generelt, noe som betydde enormt mye for en ung musiker på leting etter trimming av sanseapparatet.

– Det ble urfremføringer, konserter, tur til Danmark på Dali-utstillingen på Louisiana kunstmuseum, litervis av kruttsterk te, og av og til et glass rødvin, minnes Barth. – Det var musisk stimulerende å kunne få audiens i kulturrommet hjemme hos Trygve Madsen. Der spisset jeg ørene, ble inspirert, søkte råd og fant materiale som satte meg i gang på min karriere.

Selv om Trygve Madsen fyller 80 år i dag, ønsker han ikke å la seg intervjue. Kanskje han rett og slett mener at musikken taler for seg selv – og dessuten er et langt rikere språk enn det verbale språket?

– Trygve Madsen gjør det flere burde gjøre – nemlig å avstå fra å snakke om musikken sin, sier Barth. – I en tid der spalteplassen i aviser og magasiner forbeholdes glamourmodeller som prøver å synge litt, er det meget elegant at Trygve Madsen viser oss hvordan det burde være. Det er stort sett middelmådige og dårlige kunstnere som trenger ord for å forklare det de har prøvd å lage. Trygve Madsen vet ganske sikkert hvor han står. Og at han har noe å komme med – uten å snakke det opp.

Den tidligere nevnte prosjektgruppen jobber nå for at dette jubileet skal føre til en fornyet interesse for musikken til Madsen. Særlig håper de at flere av våre hjemlige ensembler og orkestre vil sette den internasjonalt anerkjente komponisten på programmet.

Nå arbeides det med flere prosjekter, som inkluderer så vel konserter som innspillinger. Det er nok på høy tid. Kringkastingsorkesteret har visstnok ikke fremført Madsen siden 1998.

– Flere av oss har merket oss at hans musikk over lengre tid har blitt behandlet dårlig av personer i musikkens maktposisjoner. Oslo Filharmonien har heller ikke vist positiv vilje på evigheter. Men dette prøver vi å gjøre noe med, sier Barth.

Trygve Madsen er nesten overraskende godt representert på strømmetjenester som Spotify. I tillegg finnes en lang rekke notehefter, gjerne utstyrt med humoristiske, poetiske og karakteristiske tegninger av Thore Hansen. Hansen samarbeidet i sin tid også mye med Jon Bing, som i sin tid skrev librettoen til den satiriske operaen Circus Terra til Madsens musikk.

Marcus Paus sier det slik: – Trygve Madsen er en nasjonalskatt. Om hans posisjon innen samtidsmusikkfeltet har vært noe aparte, har han vært desto mer sentral som repertoar for utallige musikere både hjemme og ute.

– Det vil ganske sikkert komme en Madsen-renessanse, avslutter Frode Barth. – Når noen av de beste musikerne i verden ønsker bestillingsverk og reiser ens ærend til Norge og Lørenskog for å møte ham, så er vinden nå i ferd med å snu i positiv retning.

Ballade ønsker jubilanten til lykke med dagen, og håper det kommende året vil bringe mange musikalske høydepunkter.

Trygve Madsen feires lørdag 15. februar, med en festkonsert i storstua, Lørenskog Hus. Arrangementet er støttet av Lørenskog Hus, Lørenskog musikk- og kulturskole og Lørenskog Kultur. Konserten starter klokken 18. Om du ønsker gratisbilletter, kan du kontakte http://lorenskoghus.no/event?id=26385. Men alt tidligere i uken var det kun få billetter igjen.

Rettelse: Ballade har revidert avsnitt nummer to og tre, der Stine Sørlie og hennes rolle i prosjektet og som nestleder i Norsk Komponistforening er presisert.

For ordens skyld: Norsk Komponistforening er medlem i Foreningen Ballade, som er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no.