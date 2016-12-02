Finn Audun Oftedals Minnestipend til Ludvig Gudim

Finn Audun Oftedals Minnestipend ble delt ut under finalekonserten i Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris 2016 i Olavshallen torsdag 1. desember. Stipendet gikk til Ludvig Gudim (17) fra Oslo.

Stipendet, som er på 20 000 kroner, går til beste norske deltaker i konkurransens finalerunder. Gudim kom på andreplass i finalen. Prisen forvaltes av Trondheim Symfoniorkester, og det er i år første gang stipendet deles ut.

Ludvig Gudim er elev ved Barratt Due Musikkinstitutt fra 2007 og ved Itzhak Perlman Music Program i New York fra 2013. Han ble kåret til årets musiker i Ungdommens Musikkmesterskap i 2014 og var vinner av NRKs Virtuos og Den Norske Solistpris i 2016. Han har allerede vært solist med de store norske orkestrene.

Om Oftedal

Finn Audun Oftedal var dirigent og kunstnerisk leder for Trondheim Symfoniorkester fra 1950 til 1981. Han innstiftet Prinsesse Astrid musikkpris i 1953 som en nasjonal konkurranse for unge norske utøvere, og driftet den i mange år. I tillegg til at stipendet deles ut til hans minne, er intensjonen å bevare noe av den norske profilen i en konkurranse som i de senere år har gått i en internasjonal retning.