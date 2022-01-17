Dagny

(Foto: Sandrine / Michael)

Dagny headliner i hjembyen

17.01.2022
Siri Narverud Moen

– Én av de første festivalene jeg fikk oppleve som publikummer. Tromsøs største unge popartist headliner Bukta 2022.

Flere sommerfestivaler presenterer nyheter om dagen, tross usikre tider. I Tromsø har Bukta nettopp sluppet bysbarn Dagny som en av sine største artister for julidagene sine i 2022:
– Bukta er én av de første festivalene jeg fikk oppleve som publikummer. Jeg kan fortsatt huske følelsen. Jeg husker også de «buktadagene» jeg stod i baren på Blårock og vi ventet spent på strømmen av musikkglade mennesker som skulle fylle baren med liv etter at siste bandet hadde gått av scenen i telegrafbukta, mimrer hun tilbake.
Med den store suksessen Dagnye har opparbeidet seg i det siste er det er nok ikke så rart at konsertene hennes selges ut måneder i forveien. Blant annet kan hun skilte med to utsolgte The Edge i Tromsø, slik at neste mulighet til å se henne vil være under festivalen. Vi ser fram til at hun endelig skal spille på hovedscenen i Bukta, skriver festivalen i ei pressemelding. Bukta finner sted 21.–23. juli, og i et normalår pleier de å trekke rundt 5000 folk per dag.

Under Buktafestivalen i 2019 dukket Dagny opp på scenen med rockebandet The Dogs, etter å ha spilt inn en låt sammen med Kristopher Schous band i all hemmelighet. Selv beskriver hun festivalen som en «langhelg full av ekstra energi, spennende møter med nye mennesker og ikke minst masse herlig musikk».
– For meg er det helt vilt at jeg nå, 12-13 år senere, er så heldig å få være en av Buktafestivalens headlinere 2022. Det blir enda en ny måte å oppleve Bukta på, for meg. Å si at jeg gleder meg er en underdrivelse! sier Dagny.

BigBang, DumDum Boys, Trond Andreassen & Valentourettes og pil & bue er også band som er klare på 2022-plakaten.

Dagny spiller også på Øyafestivalen i Oslo i sommer.

