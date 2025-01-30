Finn Tokvam og Bård Ose i PILS

Finn Tokvam og Bård Ose (til høgre) har laga radioprogrammet "PILS", Populærmusikk ispedd litt sladder, på NRK P1 i 22 år. No er det slutt, og siste program sendast 1. mars.(Foto: NRK)

Siste pilsen

30.01.2025
Guro Kleveland

PILS, det populære laurdagsprogrammet med Bård Ose og Finn Tokvam på NRK P1, er over etter 22 år.

Siste sending av radioprogrammet «PILS», Populærmusikk ispedd litt sladder, går på lufta 1. mars, melder NRK.

Programleiarduoen Finn Tokvam og Bård Ose er takksame for tida med lyttarane. Men dei vedgår at det kjennest vemodig å skulle gi seg:

– I om lag 1100 laurdagar på rad har vi i PILS fått spele musikk og fortelje historier på landets største radiokanal. Eg vil takke NRK for tilliten, og Bård Ose for at han er den musikkelskaren og vennen han er. Og mest av alt vil eg takke alle lyttarane som har følgt oss. Eg seier som John Lennon: I hope we’ve passed the audition!, seier Finn Tokvam til NRK.

Årsaka til at programmet legg ned er at journalist og programleiar Bård Ose har fått innvilga sluttpakke frå NRK.

– Eg vil takke Bård og Finn for talrike halvtimar med laurdags-PILS, der eg både har humra og fått lyst til å notere poptrivia. Dette er fagfolk av høg klasse, som verkeleg kan kunsten å fortelje, seier Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK Radio.

Synd, men sant. En eventyrlig reise nærmer seg slutten. 1100 lørdager på rad gjennom 22 år, med bare to personer i redaksjonen helt fra starten av i 2003 (inkludert redigering og produksjon). En liten rekord, tror jeg. 

Det skriv Bård Ose på eigen some-profil torsdag kveld.

– Det har vore ei stor ære og glede å få lage PILS saman med Finn Tokvam i 22 år. Eg har fått lov til å lage draumeprogrammet mitt med den beste makkeren eg kunne ønskje meg. Det er ingenting i yrkeslivet mitt som kan toppe dette, seier Ose til NRK.

Bård Ose, her saman med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey og bluesfestivalsjef Jostein Forsberg under åpninga av Notodden Bluesfestival i august 2024. (Foto: Siw Torunn Kasin / Ballade)

Bård Ose har vore involvert i fleire program i NRK gjennom åra, og lyttarane på NRK P1+ kjem til å sakne han når han sluttar i NRK, skriv statskanalen. Ose har mellom anna vore ein nøkkelperson bak store maratonsendingar som 70-tallet og 80-tallet minutt for minutt.

Finn Tokvam held fram som journalist i NRK, så lyttarane får framleis glede av han i tida som kjem, melder rikskringkastinga.

