Beglomeg gjorde en forrykende konsert under by:Larm og ble booket til blant annet Trænafestivalen og Øyafestivalen, der de spiller torsdag.

Bandet leverer suggererende grooves, men trompet, saksofon, orgel og gitar flytende på toppen, og under by:Larm stod perkusjonisten ute blant publikum.

Samtidig skiller Beglomeg seg fra de gjengse up and coming-bandene ved et mangetydig image og innpakning av kommunikasjonen med omverdenen i nonsens og komikk.

— Beglomeg er tidligere beskrevet som «underholdning etter midnatt» – hvordan blir det å spille på Øya i dagslys og så tidlig på dagen?

— Vi skal gjøre vårt aller beste! Fesjå etter lunsj. Forråtnelsens midtsidepiker i full bevegelse under dagslys. Solen er den beste lysmannen. Skyene er de beste røykmaskinene. La oss underkaste oss hverandre som i gode gamle kvinnelige fengselsscener. Følg med!, oppfordrer Beglomeg.