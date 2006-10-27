En jazzmann på orkesterplass

Martin Revheim er ikke best kjent for sine bravader på orkesterfeltet. I alle fall ikke enda. Derfor har nysgjerrigheten vært stor etter at 33-åringen fikk jobben som sjef for Kringkastingsorkesteret. I siste delen av dette intervjuet forteller Revheim om planene for KORKS nye, ukentlige sendeflate i NRK P2, visjonene for et korverk med 600 sangere, samarbeidet med to svært forskjellige komponister, demokratisk komposisjon og de nye verkenes ofte alt for tidlige død: – Mye nykomponert musikk blir ikke engang lydfestet, etter at det har blitt lagt ned store ressurser. Dette er vår tids musikk, som ofte dør etter en gangs fremføring. Jeg ser mer-fremføringer som en felles utfordring og et felles ansvar. Hvis vi orkesterlederne snakker sammen, kan vi sikre en bedre og bredere kulturarv, mener Revheim.

Av Knut Steen

De store orkestrene har en svært viktig rolle i forhold til å holde liv i norske komponister og norsk komposisjon – men i hvor stor grad har KORK økonomi til bestillingsverker, og hva slags komposisjoner vil Revheim prioritere?

— Vi har ikke de samme midlene som de andre orkestrene, men vi prioriteter ofte norsk samtidsmusikk. Det vi selvfølgelig kan gjøre, er å bestille musikk i forbindelse med programproduksjoner, for eksempel igjennom radioteatret. Vi bestilte nettopp et verk av Håkon Berge, vi har også jobbet med Erlend Skomsvoll, det er heller ikke lenge siden Maja Ratkje skrev for oss.

Demokratisk komposisjon

Revheim trekker spesielt frem et samarbeid Kork skal ha med Kristian Eggen. Det dreier seg om et lab-prosjekt under banneret ”Myter og Undre”. Her legges det i stor grad opp til interaktivitet med publikum, som skal kunne gi umiddelbar feedback som i sin tur tas inn i stykket. Etter to studio-konserter med publikum i salen, vil stykket være ferdig til den tredje og endelige urfremføringen. I mellom konsertene vil publikum også kunne gå inn på internett for å komme med kompositoriske innspill ved hjelp av en flashmikser. I studio kommer KORK også til å ha med et panel, som kan hjelpe publikum med å artikulere stemninger hvis de har vanskelig for å sette ord på dem selv.

— Eggen hadde lyst til å gi noe av sin suverenitet som komponist over til publikum. Orkestermusikken er jo ikke akkurat et format som er nedlesset av improvisasjon. Når Eggen går på scenen denne gangen, vet han mindre enn halvparten av det som skal skje, melder Revheim.

Den nye musikkens død

Men hva skjer med et stykke etter at det har blitt bestilt, skrevet og urfremført – kanskje bare foran et lite utvalg mennesker? Dette er en bekymring Revheim selv påstår å dele med andre orkesterledere i Norge. Derfor har det blitt tatt initiativ til en samling mellom orkestrene – nettopp for å snakke om all den nykomponerte musikken som står i fare for å forsvinne.

— Mye nykomponert musikk blir ikke engang lydfestet, etter at det har blitt lagt ned store ressurser. Dette er vår tids musikk, som ofte dør etter en gangs fremføring. Jeg ser mer-fremføringer som en felles utfordring og et felles ansvar. I dag bestiller orkestrene verker hver for seg, et samarbeid kunne kanskje sikre et rikere spekter av hvem det blir bestilt fra. I dag går det mye på tilfeldigheter, i forhold til hvilke komponister som av ulike grunner er i folks bevissthet. Hvis vi orkesterlederne snakker sammen, kan vi sikre en bedre og bredere kulturarv, som også blir fremført flere ganger, argumenterer Revheim.

Egen KORK-sending i P2

Ett av disse fremføringsforaene kan bli KORKS nye sendeflate – fra nyttår får orkesteret nemlig en egen halvtime hver søndag i P2. Å finne musikk nok til å fylle disse sendeflatene blir verdens minste problem, i følge Revheim, som er svært glad for å få et eget program:

— Vi har mange tusen timer med opptak. KORK har selvfølgelig blitt spilt mye i NRK, ved hjelp av Nocturne og andre programmer blir vi allerede eksponert for mer enn en million lyttere hver uke. Men det er allikevel fryktelig viktig for oss å få et program der vi kan vise frem musikk under vår egen etikett.

Svartmetall, viser og vanrerhistorier

Samarbeidet med Vamp er allerede nevnt, men tanken om allmenn synliggjøring av orkesteret stopper heller ikke der. 8. september spilte Magnet med Kork, 18. januar 2007 gjentar de samspillet på Chateau Neuf i Oslo. Av såkalte ”satellittprosjekter” [der kun deler av KORK deltar, red. anm.] trekker Revheim spesielt frem samarbeider med Thomas Dybdal og Satyricons Sigurd Wongraven.

— Det siste har gitt utslag i et ekstremt interessant samarbeid mellom Sigurd og vår egen trombone-nestor Øyvind Westby. Westby, som har vært med KORK siden 60-tallet, fant en veldig god tone med Sigurd, sammen har de sittet i studio i et døgn i strekk.

Samarbeidet, som går på en blanding av akkompagnement til Satyricons eksisterende komposisjoner og nytt materiale, har også gitt utslag i en aldri så liten vandrehistorie på ”Krinken”.

— Øyvind ble mektig imponert over Sigurd, som visstnok har absolutt gehør. I en gjennomgang av innspilt materiale stoppet Sigurd hele greia. Ingen andre hørte at det var noe galt, men etter en grundig gjennomgang viste det seg at han hadde hatt rett hele tiden. Bak all skurringen og fuzzen lå den en liten dissonans, en forskyvning i pitch som ingen andre hørte. Det er en fin historie, som nok en gang understreker hvor heldige vi er som har med oss folk som Øyvind. Han er en av de eldste musikerne vi har, igjennom årene har han skrevet bortimot 700 arrangementer for oss. Samtidig har han kanskje ett av de yngste hodene jeg kjenner, skryter Revheim.

Vil gjøre musikk med ungdommen

På tampen rekker orkestersjefen også å nevne KORKS nye ungsomsprosjekt, som skal gjennomføre i samarbeid med avgangseleverelever fra skolene Lillestrøm, Ski, Manglerud, Rud og Foss.

— Mesterelev-arenaene blir sjeldnere og sjeldnere, derfor inviterte vi 600 elever til å lytte igjennom en orkesterprøve. Første avvikling var en prøve med KORK og Tine Thing Helset. Etterpå fikk elevene møte de solisten, dirigenten og flere andre – som fortalte litt om sine jobber, sine bakgrunner – og hvor mye de tjener. Ungdommer er jo opptatte av slikt, flirer Revheim.

Responsen har vært overveldende.

— Vi fikk 100% påmelding der vi sendte ut invitasjoner. Resultatet var at vi måtte invitere ungdommene i to puljer, den neste står snart for tur.

Prosjektet er planlagt å kulminere i en kjempekonsert, forteller Revheim:

— Planen er å fremføre et stort kor-verk med disse elevene, et reqiueim kanskje mest aktuelt. Dette er et eksempel på en konkret måte å nå ut – og knytte til oss – den neste generasjonen av musikere og musikkadministratorer, ved å gjøre musikk sammen med dem. Koret vil bli ledet av de respektive kordirigentene, med vår egen dirigent som ”superviser”. Vi kommer til å trekke inn profesjonelle solister i spiss, men koret skal bestå av de 600 elevene?

Dette tegner til å bli et voldsomt prosjekt, Revheim? Hva blir prislappen?

— Det blir massivt og realistisk. Jeg kan ikke tallfeste det riktig enda, vi har enda et stykke igjen før vi får fullfinansiert et slikt prosjekt. Men det kommer nok til å koste en million, minst.

Noe for alle, alltid?

Martin Revheim later til å ha tatt innover seg NRKs nærmest umulige motto: ”Noe for alle, alltid”. Han mener bestemt at dette også er mulig å reflektere igjennom KORK:

— NRK som programleverandør har selvfølgelig andre forpliktelser, men som en del av NRK kan disse verdiene også overføres til KORK. Hver musiker er NRK-ansatt og vi har en forpliktelse på å treffe flere interesse- og aldersgrupper. Selv om 70% av vårt repertoar skal være klassisk musikk opp i mot samtidsmusikk, er det ikke slik at vi kan bestemme oss for å bare spille Beethoven et år, selv om det skulle være ett eller annet jubileum på trappene, avslutter Revheim.