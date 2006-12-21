Bransjen

Oslo-Filharmonien: Walderhaug fratrer som direktør

Publisert
21.12.2006
Skrevet av
Knut Steen

I en fersk pressemelding opplyser Oslofilharmonien at direktør Morten Walderhaug fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. – Orkesteret er inne i en stram økonomisk situasjon. Dette betyr at vi må foreta kutt og i den forbindelse har det vært uenighet mellom styret og direktøren på hva man skal kutte, sier styreleder for Oslofilharmonien, Ida Børresen til Ballade. Walderhaug har vært filharmoni-direktør siden august 2004.

Klokken 12 i dag kunngjorde Oslo Filharmoniske Orkester at direktør Morten Walderhaug fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Årsaken for fratredelsen oppis å være begrunnet i vurderinger rundt orkesterets økonomi.

Uenighet om kutt
Styreleder for Oslofilharmonien, Ida Børresen, ønsker ikke å utdype hva slags økonomisk uenighet som er grunnlaget for at Walderhaug nå fratrer stillingen:

— Jeg kan ikke gå i detaljer, men orkesteret er inne i en stram økonomisk situasjon. Dette betyr at vi må foreta kutt og i den forbindelse har det vært uenighet mellom styret og direktøren på hva man skal kutte.

Walderhaugs avgang har kommet overraskende for de som ikke har innsikt i orkesterets indre liv – når ble denne avgjørelsen fattet?

— Den ble fattet i går kveld.

Beklager situasjonen
Er orkesteret – slik styret ser det – tjent med en ny direktør på dette tidspunktet?

— Det er aldri noen gunstig situasjon å skifte direktør på denne måten, så det tror jeg alle beklager. Når det er sagt, må vi prøve og gjøre det beste ut av situasjonen og få en ny direktør på plass så snart som mulig, avslutter Børresen.

Bendik Foss, bratsjist og tillitsvalgt for musikerne i Oslofilharmonien ønsker ikke kommentere Walderhaugs avgang på nåværende tidspunkt.

Her er pressemeldingen Oslo-filharmonien sendte ut tidligere i dag:

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Styret i Oslo-Filharmonien og direktør Morten Walderhaug har i gårsdagens styremøte blitt enig om at Walderhaug fratrer sin stilling. Fratredelsen skyldes uenighet om prioriteringene i budsjettet for 2007.

I Morten Walderhaugs direktørperiode kan Oslo-Filharmonien vise til en kunstnerisk vitalisering gjennom ansettelse av ny sjefdirigent og en modernisering av orkesterets programprofil, en økning i publikumsoppslutningen på 10% og en økning i egeninntektene på ca. 5 millioner kroner. Dette til tross, er orkesterets samlede rammebetingelser forverret slik at styret nå må iverksette tiltak som ikke er forenelig med Walderhaugs kunstneriske linje.

Walderhaug slutter i stillingen umiddelbart, men vil være til disposisjon for styret og ledelsen i Oslo-Filharmonien i de kommende 3 måneder.

Ballade vil i løpet av dagen publisere et intervju med Walderhaug i forbindelse med den nevnte avgangen.

BransjeGenreKunstmusikkStillinger

