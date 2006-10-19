Midt i musikken kuttes

Fra 2007 kommer P2s daglige musikkmagasin ”Midt i musikken” til å halveres til 30 minutter. Dermed forsvinner også de daglige innslagene med live-musikk fra programmet. – Dette er en del av en større omlegging i P2, forteller prosjektleder for musikkenheten, Bård Skar. En prioritet i det nye formatet skal være å avgrense det rene musikkstoffet fra det ”omkringliggende”, som økonomi, organisasjonsliv, pengekrangeler og liknende. – Nye ”Midt i Musikken” kommer til å handle om nettopp musikken, sier Skar. Halvtimen som tas fra ”Midt i Musikken”, tildeles helt nytt program, som skal by på et bredt utvalg av kulturaktualiteter.

Av Knut Steen

Midt i musikken har vært en daglig timeslag programpost i NRK P2 siden 1993 – men nå ønsker kanalen å fornye seg.

Prosjektleder for musikkenheten Bård Skar, forteller at omleggingen kommer etter et krav fra kringkaster, som bestiller programmene som redaksjonene i P2 lager.

— Ingen vingeklipping

Men hva er motivasjonen for å forandringene?

Skar har selv vært med på å utforme den nye profilen, og understreker at han ikke ser forandringene som noen vingeklipping av P2s musikkflate.

— Dette er en del av en større kabal, som går på hvordan P2 skal eksponere sine musikkprogrammer. Dette er ingen katastrofe, jeg opplever faktisk ikke at vi kommer noe dårligere ut i den store sammenhengen. Nå skal vi lage et enda bedre aktualitetsprogram om musikk i halvtimesformat, forteller Skar.

Litt live

At livemusikken går ut som fast innslag, betyr allikevel ikke at den forsvinner helt.

— Vi skal ha live musikk, men ikke nødvendigvis hver dag. Tidligere har dette vært en slags formatering som har blitt lagt inn, fra 2007 blir det i større grad opp til redaksjonen å ta den vurderingen. Dette er ikke alltid like lett å få til i praksis – det er ikke gitt at det står et liveband på trappa hver dag som bør få komme inn, sier Skar.

Hvor mye livemusikk ”Midt i Musikken” kommer til å inneholde, er enda ikke bestemt.

Ansvar?

Musikere innenfor kunstmusikk, verdensmusikk og jazz sliter ofte nok med å nå frem i pressen som det er – ser ikke NRK P2 som allmenkringkaster på det som bekymringsverdig at disse musikkfeltene nå får kuttet kok et viktig fora?

— Spørsmålet er hva som er formålstjenelig. ”Midt i Musikken” live har ulike funksjoner og selvfølgelig forstår jeg at mange ønsker å bruke programmet i til å eksponere seg i lanseringsøyemed. Men vår motivasjon er jo ikke å promotere artister, heller å vise frem spennende musikk, konstellasjoner og komposisjoner. Valg av musikk som skal vises frem må være gjenstand for en sterk redaksjonell begrunnelse. Vi vil fremdeles ha mulighet til å vise frem nye artister og plater, og vi kommer til å ha det samme fokuset på å presentere musikkaktualiteter.

Nye "Midt i Musikken" kommer til å handle om nettopp musikken, kan Skar fortelle:

— Vi skal ha noenlunde det samme innholdet, det kan godt hende en sak blir vel så interessant i et kortere format. Midt i musikken skal fordype seg i styrken til redaksjonen, som er kompetanse om musikklivet. Det blir en litt strammere form, med bredt musikkfokusert innhold innefor de sjangrene som er viktige for P2; nemlig klassikk, jazz, samtidsmusikk, folkemusikk, verdensmusikk og populærmusikk. Men folk trenger ikke være redde for at det blir noen listepop-sending. Nye ”Midt i Musikken” vil også inneholde en god slump kommentar og debatt. Totalt sett har vi vært opptatte av at musikken ikke skulle komme noe dårligere ut. Nå er vi veldig godt fornøyde med der vi har fått til.

Nytt program

Halvtimen som forsvinner fra ”Midt i Musikken”, skal tildeles et helt nytt program, som vil ha sin første sending 2. januar.

— Dette blir et magasin for all kultur, der vil det sikkert også være en del musikkaktualiteter. Her kan det bli rom for de nyhetene rundt musikken og musikklivet som ikke blir med i ”Midt i Musikken”, forteller Skar, som mener at de to programmene vil utfylle hverandre på en god måte.

2. januar er også lanseringsdatoen for nye ”Midt i Musikken”, første sending vil gå på lufta, klokken 1530.

Betyr dette at det nye kulturmagasinet blir sendt fra 1500?

— Det skal du ikke se bort fra.

Brede programledere

Hva med programledere? Hvem blir det?

— Vi skal ha programledere med god kompetanse på musikk i bred forstand, de skal ikke bare kjenne sin egen lille halvmeter i platehylla, vi vil ha folk med bred bakgrunn.

Mange vil vel mene at Guttorm Andreasen, som nylig ble ferdig som programleder for Wasabi, passer godt inn i den beskrivelsen. Men Skar er ikke klar for å gi fra seg noen navn riktig enda.

— Guttorm er med i redaksjonen i dag. Jeg sitter og tenker med et Excel-ark foran meg nå, som er fylt opp med en rekke navn. Hvem som blir med videre og hvem som blir programledere i de to programmene er jeg ikke klar for å avsløre i dag, avslutter Bård Skar.