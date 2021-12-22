God musikk-jul fra redaksjonen

Et bredt, moderne utvalg av norsk julemusikk. Fra alle oss til alle dere: God jul.

Den observante leser har sett at vi har delt personlige julefavoritter i norsk musikk med dere i ukene fram mot jul. Her får du det hele – fra metall til nyklassisk klavermusikk, salmer og rap på norsk med oppdaterte julebudskap.

Siden Ballade for tida ikke har noen egen Spotify-konto, låner journalist Siri Narverud Moen ut sin for anledningen – ellers finner du video- og andre lenker/innbygginger nedover til alle låter og stykker. Velg den plattformen som passer deg. God jul(emusikk!).

Skribent og leksikonredaktør Ola Nordal prøver å påstå at:

– Jeg er normalt ikke så glad i julemusikk. Det meste avviser jeg som sentimen tal søtsuppe, og henviser det til bakerst i oppmerksomheten. Men i fjor kom det ei plate som virkelig fikk meg til å stoppe opp. Dette var Stille grender med Det norske jentekor og pianisten Tord Gustavsen. De første rytmiske pianotonene i «Carol of the Bells» fanget meg inn, og jeg ble sittende og virkelig lytte oppmerksomt, helt til den høystemte «Deilig er jorden» tonet ut en time senere. Da aspirantkorets klokkeklare barnestemmer begynte å synge «Jul i svingen», ja, da smeltet selv et stenhjerte som mitt. Lydkvaliteten på plata er dessuten helt i særklasse, og det er vel fortjent at plata nylig ble nominert til Grammy i kategorien Best immersive audio album.

– Stille grender skaper fortsatt julestemning hjemme hos meg. Forresten har jeg også framhevet årets Colours of Christmas med et annet kor, nemlig Bragernes kirkes ungdomskor – i min faste spalte her på Ballade.no. Kanskje liker jeg julemusikk litt, likevel?

Musiker og skribent Igor Dunderovic

I redaksjonen kaller vi ham gjerne «Egon» hvis han opptrer veldig norsk, og han parerer med «Yngvar». Men «Igor» vitner om feiring i Sarajevo: – Før jeg ble Yngvar bodde jeg på Balkan og der er julesangtradisjoner mer komplisert. Katolikker feirer jul 24. desember, ja, men ortodokse feirer jul 7. januar, muslimer feirer eid, og kommunister feirer bare nyttårsaften med julesanger fremført av den røde armés kor som jo låter alt annet enn julestemning.

– Men såklart har jeg tre norske julesanger som er merket av i julesangboka og som jeg har bestemt meg for å like mer enn de andre. Tross alt, en julesang er en sang selv om den er en julesang, akkurat som juleøl er øl, og julemarsipan er vanlig marsipan, og juleonenightstand er en vanlig onenightstand, bare at de kommer til jul. Hvis du da sitter med en julegitar på julefanget ditt i en julegenser med en julemikrofon foran deg, så får du vær så god å spille deg gjennom tre julesanger før du slipper unna:

«På låven sitter nissen»

Jeg har jobbet veldig mye med nisser og låver. Når jeg er ferdig med å fortelle om nisser og låver, og trenger en sang å avslutte med, da drar jeg frem denne tyske oktoberfestmelodien, som i Norge ble desemberfest. Festlig og gøyal, passer til dans og skål.

Favorittinnspilling: Dizzie Tunes 1975, «God Jul… i juleselskap med Dizzie Tunes.



«Vi tenner våre lykter»

Min datter skulle lære seg en julesang på piano, og jeg måtte fort velge en som ikke var teit. 10 år senere er fortsatt fornøyd med valget. Bra tekst, bra melodi, savner ingenting.

Favorittinnspilling: Katzenjammer (for kronprinsparets fond, 2011)

«Jeg gikk meg over sjø og land»

Den er min favoritt rett og slett fordi jeg har tjent masse penger på å fremføre min versjon av den. Jeg synger den i april, mai, juni, og egentlig alle månender unntatt desember, da vår tekst går: «Gikk meg over sjø og land, så møtte jeg en gammel mann, du æ’kke norsk hva gjør du her?!» Favorittinnspilling: Fetterforeningen (NRK Telemarkscenen, 2014)

Guro Kleveland – redaktør i Ballade.no

Guro velger seg rock og indie ved solsnu:

Superlynx: «Born too late», fra Solstice EP

Superlynx’ Solstice EP peker på periodens urgamle og originale feiring av at vi går mot lysere tider; tirsdag 21. desember er 2021s korteste (og mørkeste) dag før solverv, solstice. Dette er en coverversjon av Saint Vitus’ låt fra plata ved samme navn, en låt det psykedeliske doom metal-bandet Superlynx selv sier er en av juvelene i deres eget musikkliv. Låta passer godt inn i hvilestunden etter et litt for stort julemåltid, eller som følge til en raus gløggpause i julestria. Og – skulle du ha sett! – det kunne ha vært nissen det hele handlet om:

Every time I’m on the street / People laugh and point at me / They talk about my length of hair / And the out of date clothes I wear

Utan Dom.: «Gå din väg (snart är det jul)»

Punk-bandet Blödbüse fra Greåker utfordret Utan Dom. til å lage en cover av en av deres låter. Valget falt på «Gå vekk», som duen Utan Dom. har oversatt til svensk og lagt inn «visse tekstlige-friheter» på, «slik at det blir en splitter ny jule-låt», som Lasse Karlsen og Olav Mellum Arntzen fra Sarpsborg forteller. En nedpå, inviterende og varm låt med nydelig arrangert melodi med piano, gitar og til og med bjeller som forteller oss at julen er på vei i kanefart. Og den ensomme drankeren som forteller med raspende røst at han bare vil være i fred med skjelvende hender åpner til slutt døra for «massor av folk» og «flaskor med öl» – for nå er det jul:

Jag har tagit en smäll / plåga nån annan / snart är det slut.



Hilma Nikolaisen: «Hum Hum»

Nå snakker vi lystig og oppløftende jul! Deilige jul løfter oss inn i låta, der en vidunderlig basslinje følger oss gjennom hummingen og de glade forventningene til den første julen med en utvalgt. Låta bærer bud om en juletid og ikke minst en gledelig tid også i horisonten utenfor the yuletide. Vi hører sleder og duse julesanger, vi kan høre et pludrende jesusbarn på en seng av halm. Dette er en julelåt som både tåler mange omdreininger på radioenes spillelister i førjulstida, og som kan sette grinchene blant oss i stemning for høytiden og overgangen til det nye året.

Karoline Ruderaas Jerve

Karoline begynte å skrive for Ballade i år – men søker seg til millenial-barndomen sin når hun skal plukke julefavoritter. – Jeg vil trekke frem tre låter i 90-tallets tegn, men! med en twist

Jannicke Irwin Abrahamsen «En bitteliten funklende stjerne» Barnas Jul (1991)

Barnas Jul – den første juleplata jeg fikk til odel og eie, gikk utallige runder i min kombinerte CD- og kasettspillerradio. Plata har mange kjente hits, men jeg ønsker å trekke fram ei mindre kjent låt, skrevet av Dizzie Tunes (1977). Med sitt vante, sukkersøte slør smaker det både av Lille Grete og Anita Hegerland, krydret med litt danseband og tverrfløyte. Når MIDI-kompet klimprer i vei og Jannicke – som ellers lefler litt med mikrotonalitetene – klokkeklart treffer en tostrøken D, da er det SNART jul:



Harald Heide-Steen jr. (Aksel Helgeland & Egil Monn-Iversen), «Vuggesang», Reisen til Julestjernen (1976)

Siden midten av 90-tallet har filmen Reisen til Julestjernen fra 1976 vært et fast punkt på NRKs sendeskjema 24. desember. For de fleste i min generasjon har den «alltid» vært der, og det var et høydepunkt hvert år da herlige Harald Heide-Steen jr. spilte den med sin lutt for Gulltopp. Senere har jeg tatt den ut av jula og inn i leggerutinene til ungene mine, fordi den er så vakker. Sågar har den blitt covret av flere artister, men det ingen over eller ved siden av selveste Narren:

Ola Asdahl Rokkones & Terje Baugerød «En stjerne skinner i natt», I Denne Søte Juletid (2017)

Ei anna norsk låt som herja juleradioene på 90-tallet var Oslo Gospel Choirs «En stjerne skinner i natt», og tross min veldig sekulære oppvekst var den et av de viktigste innslagene i førjulstida. Nylig oppdaget jeg denne deilige nyinnspillingen med tette orgelklanger og syngende tenorsax fra Ris Kirke i Oslo. Den inviterer deg inn i et varmt rom og lar alt som tynger ligge igjen ute i kulda. Tidligere i år blei plata et viktig symbol på hva som er viktig og nært, da den ble destruert av Taliban under raidene i den norske ambassaden i Kabul.

Elisteinar Tenga

Skribenten og stuenten begynte også å skrive for oss i år. Han tegner opp et familieportrett som er alt annet enn tradisjonelt – og vil speile det med følgende tre sanger:

– Jeg vet hva jeg snakker om, etter ha deltatt i to års korsang i julekonserter i de walisiske daler. Dønn lei av å drømme om en «hvit jul». Dermed må vi ha våre alternativ. Så her kommer en ode til den brune, slapsete julen der den eneste varmen en føler er trikkens brennhete seter: – I think we all have lost the gnist, melder Travellin’ Strwberries i denne låten og visst søren har vi det. Med året på hell, sjokkerende kulde og et virus på en skikkelig høydare blir denne ferien langtekkelig. Men låten, fra TV-serien The Julekalender, er en stolpe av en låt som vi kan støtte oss til mens mistelteinen henger truende og dombjellespillet ingen ende vil ta.

Travellin’ Strawberries «It’s Hard to Be a Nisseman» The julekalender (1994)

Lindstrøm «Little Drummer Boy» (2009)

Nå som klubben igjen tas fra oss og det nærmeste en kommer dansestemning er vilter hoftevrikking på vei til doen: trenger vi en god dose elektronika. Lindstrøm tar en kjent og kjær klassiker og vrir den inn til en to-delt elektronisk symfoni av storslått progressivitet. Selv med Grandiosa på bordet kan grandios stemning bygges. Kjenn julens varme ånd. Bare sørg for å ha noe ekstra godt i koppen …

Klovner i Kamp «Et juleevangelium» (2005)

Juleevangeliet mesterlig skildret til en rå beat. Det lukter brent av låten – som kanskje er den råeste julesangen her til lands. Nikk hodet stødig gjennom jula og fred bevare dere alle vel!