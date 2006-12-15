Hammerslag-festivalen: Oslomafiaen er ekskluderende

Skal man ha vekst i toppene, må man også legge til rette for grasrota. Dette har Hammerslag-festivalen i Tønsberg tatt konsekvensen av. I kveld begynner den to dager lange ekstrem-metall festivalen, med sterk fokus på nettopp Vestfold-band. Arrangørene ser Hammerslag som et motstykke til det de kaller «Oslomafiaen»: – De som eier plateselskaper, de som arrangerer konserter og de som jobber i pressen kjenner hverandre godt, derfor blir oppmerksomheten ofte urettferdig i forhold til flinke band som står utenfor denne kjernen. Hvorfor skal de som allerede er kjente få så mye hjelp?, spør bookingansvarlig Bjørn A.R.Johansen. Toppnavn på plakaten er Zyklon og Kampfar.

Av Knut Steen

Ideen bak Hammerslag er å vise frem det beste av metall-underskogen i Vestfold. Festivalen arrengeres nå for tredje år på rad.

Bookingansvarlig Bjørn Almar Rolstad Johansen mener det er nok til talent å velge fra:

Trenger sjangerfestival

— Vi booker fra hele Østlandet, men prioriterer Vestfold-band så mye vi kan. Scenen i her har begynt å komme seg veldig, så det er mye å ta av. Vestfold er vel den tredje mest befolkede fylket i Norge, samtidig som de fire største byene ligger et kvarter fra hverandre. Så geografisk er ikke dette stort mer problematisk enn å arrangerer festival i Bergen. Rap, hip hop, og popmusikk har alle egne festivaler i området, så det skulle bare mangle at metallen ikke kunne skilte med det samme, sier Rolstad Johansen.

«Oslomafiaen»

Han ser også Hammerslag som et motstykke til det han kaller ”Oslomafiaen”.

— I Oslo arrangeres mange festivaler og konserter av en tett vennegjeng. Det har dessverre blitt for vanlig å booke litt feigt, færre tør å ta sjanser i forhold til band fra ”utsiden”, man holder seg gjerne til de man kjenner. De som eier plateselskaper, de som arrangerer konserter og de som jobber i pressen kjenner hverandre godt, derfor blir oppmerksomheten ofte ekskluderende i forhold til flinke band som står utenfor denne kjernen. Hvorfor skal de som allerede er kjente få så mye hjelp? Fordi det har blitt sånn, er det moro at det kommer en liten fjert som Hammerslag, som legger vekt på å løfte frem undergrunnen. Uten den blir det ikke noe tilvekst til toppene i sjangeren på lang sikt, understreker Rolstad Johansen.

Lokalt, men ikke dårlig

Men de fleste festivaler booker vel ut i fra kvalitet, og ikke kommune-tilhørighet? Du ser ikke faren for at et så sterkt lokal-fokus kan kompromittere den kunstneriske kvaliteten til Hammerslag, da?

— Nei. Du får ikke spille bare fordi du er ung eller kommer fra Vestfold. Er musikken dårlig, blir det nei. Dette er heller ikke en ren black metal-festival – vi slipper også til grindcore, hardcore, thrash og andre utrykk, slik har det vært i mange år. Samtidig skal ikke Oslo-monopolet få bestemme hva som er bra og ikke bra. Det er veldig mange dyktige band og musikere der ute, som ikke får en sjanse fordi de ikke er ”innenfor”. Det vil vi gjerne gjøre noe med.

Til tross for at Hammerslag stort sett sikter seg inn på Vestfold-band, mottar de en rekke spille-forespørsler fra utenlandske band, forteller Rolstad Johansen:

— Hammerslag-billetter er tilgjengelige for salg over hele verden, så folk vet at vi finnes. Vi får mange forespørsler hvert år, fra land som Hellas, Spania – til og med India! Det er moro.

Gulrøtter

Av mer kjente fristelser trekker Rolstad Johansen selvfølgelig frem kritikerroste Zyklon, som er satt sammen av folk fra Emperor, Myrkskog og Limbonic Art. Han anbefaler samtidig det melodiske svartmetallbandet Kampfar, som ga ut sin første plate ”Kvass” på Napalm Rec. i mai i år. I 2007 er Kampfar blant annet booket til den tyske sjangerfestivalen Wacken Open Air, sammen med band som Immortal, Samael, Cannibal Corpse, Napalm Death og mange flere.

— Det er lenge siden Kampfar har spilt i Norge, så dette er det mange som gleder seg til. Det stilles også en del forventninger til Sarkom, som denne gangen får live-hjelp av Tjalve fra Panteon I og 1349 frister Rolstad Johansen – som selvfølgelig krysser fingrene for godt oppmøte:

— Vi trenger 250 for å få festivalen til å gå rundt, men vi håper selvfølgelig på fullt hus som er 500 mennesker!

Hammerslag Vinterblot 2006 går av stabelen i Tønsberg 15. og 16. desember. Billettene koster 50 kr. for fredagen (på Rivals rockpub, 20 års grense: Dead Man’s Hand, Pandemi, Abominat) og 280 kr for lørdagen (i Eikhallen, 18 års grense: Zyklon, Kampfar, Sarkom, Malsain, Cutthroat, Framferd).