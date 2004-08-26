Hole In The Sky og Club Kamelon: Musikkregn over Bergen

I disse dager er det klart for en ny utgave av Hole In The Sky-festivalen, som samler noe av det ypperste innen norsk og utenlandsk metal-musikk. På programmet står bl.a. storheter som Red Harvest, Zyklon, Kreator, Entombed, Katatonia, Susperia, 1349, Disiplin, Danzig, Vader og Aura Noir. Fredag 3. september kan Bergenspublikummet dessuten se frem til åpningen av Club Kamelon på Den Stundesløse i Bergen. Denne klubben har sitt utspring i miljøet rundt Gjøa Studio, med bl.a. HP Gundersen som primus motor.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Hole In the Sky er en idealistisk festival som har sitt formål «å stimulere aktiviteter i og rundt metalmiljøet i Bergen».Festivalen er utelukket basert på frivillig arbeid, der ingen involverte arrangører profitterer på sin innsats, og ble opprinnelig unnfanget som en hyllest til metal-musikeren Erik Brødreskift.

Festivalen ble for første gang avholdt på Garage i år 2000, og har kunnet skilte med fulle hus alle år. Årets festival er lagt til både Garage og Verftet USF, med offisiell start torsdag 26. august og avslutning lørdag 28. august. Alt onsdag var det en tyvstart på Hulen i regi av goth-klubben Dominion og musikkmagasinet Monster, der Red Harvest, Atrox og The Entity sto for musikken.

Hoveddelen av festivalen starter på Garage i kveld, og byr på opptredener med Zyklon, Keep Of Kalessin, Chton, Syrach og Manifest. Fredag flytter Hole In The Sky til Verftet, med den sterke artistrekken Kreator, Entombed, Katatonia, Susperia, 1349 og Disiplin. Lørdag er det duket for Danzig, Vader, Aura Noir, Manes og Octavia, samt spesialprosjektet «A Tribute to Quorthon». Her stiller en rekke av den norske metal-scenens fremste navn og musikere opp for å hylle den nylig avdøde Thomas «Quorthon» Forsberg fra det svenske metal-bandet Bathory – Abbath (eks-Immortal), Apollyon (Aura Noir), Faust (eks-Emperor), Gaahl (Gorgoroth), Grutle, Ivar (Enslaved), Nocturno Culto (Darkthrone), Samoth (Zyklon/ex-Emperor) og Satyr (Satyricon).

— Det var trist å høre om dødsfallet til Quorthon, forteller den sistnevnte til nettstedet til festivalen. – Han var bare 39 år gammel. Bathory var en stor inspirasjonskilde for Frost og meg, og var det første black metal-bandet jeg virkelig ble interessert i.

Om en ukes tid er det ellers duket for noe mer fredelige toner i Bergen, når Club Kamelon (sic) for første gang skal åpne dørene.

— HP Gundersen var i sin tid med å starte Café Opera, og Club Kamelon blir startet av samme grunn, nemlig å lage et sted man savner for sin egen del, forteller Dag Rekkedal i Club Kamelon.

I følge initiativtagerne bak den nye klubben mangler Bergen et sted «som favner bredt i kunst- og kulturuttrykk». Lokalet har en kapasitet på litt over 300 personer, og vil ha en bred musikkprofil, der det skal være plass til såvel country, rock og pop som jazz og eksperimentell elektronika.

— Den store inspirasjonsskilden, som vi selvfølgelig ikke vil komme i nærheten av, er den legendariske klubben Club 7. Men det jo forskjell på å være Beatles-inspirert og å være Beatles, sier HP Gundersen om tanken bak utestedet.

Club Kamelon skal i utgangspunktet by på tre til fire konserter i uken, i tillegg til klubbkonsepter i helgene.

Selve åpningen skal feires en hel uke til ende, og starter fredagen med The Real Ones, som gjør sin første konsert i Bergen etter innspillingen av det albumet «Home With The Girls In The Morning». Platen kommer ut senere i høst, og dette blir første mulighet til å høre materialet live. Lørdag 4. september skal Datarock presentere sin særegne blanding av lo fi, hi fi, punk, pop og techno. Senere i uken blir det så opptredener med bl.a. Espen Thoresen Hværsaagod med T For Texas, Kniv og Taffel Swiong Jazz Orekester, The Legendary Shack Shakers og Emmerhoff & The Melancholy Babies.

