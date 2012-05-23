Röyksopp og Lindbæk i retten

Publisert
23.05.2012
Skrevet av
- Red.

Krangel tas til Tingretten.

Torbjørn Brundtland og Svein Berge i Röyksopp har i lengre tid vært i konflikt med tidligere samarbeidspartner Rune Lindbæk.

Sistnevnte mener han har krav på å bli oppført som medkomponist på låter fra Röyksopps debutalbum «Melody A.M.». Blant annet gjelder det låten «A Higher Place», ettersom denne har likhetstrekk med låten «Lift», som Lindbæk laget sammen med Torbjørn Brundtland fra Röyksopp da de to spilte i bandet Drum Island.

try {MusicNodes.addNode(«3e9b4c08-f896-4532-bb38-1be6156e6159», true);} catch (err) {}

«A Higher Place» av Röyksopp

«Lift» av Drum Island

Stevnet i går

Lindbæk sendte i går en stevning til Bergen tingrett.

— Innholdet i denne er i det alt vesentlige i tråd med den fremstilling Lindbæk har kommunisert i media tidligere. Lindbæk ser nå frem til å få en rettslig avgjørelse i saken, opplyser Lindbæks advokat Marius Øvrebø-Engemoen i en epost til Dagbladet.

Röyksopp ønsker ikke å kommentere saken utover det de allerede har gjort på nettsiden Røyksoppsvarer.com.

GenrePopulærmusikkGenrePopulærmusikkTechno / House / ElektronikaHandelsvarerFonogram

