Ballade video: Spell no’ Stones, da!

Ned i hullet med Ragnhild og, Humle, Vidar Furholt, Døssi, Alle Gode Ting, Quarter Wolf, Charlie Watts International og Nilsen’s Southern Harmony.

Velkommen til utgave nr. 285 av Ballade video. Her er det noen røde tråder, der garasje-duoen Quarter Wolf priser Bjørn Müller. Samtidig som Charles Watts International hyller Rolling Stones med Casino Steel, Jørn Lande og Petter Baarli. Eller rettere sagt: det gjorde de for 20 år siden.

Petter Baarli fylte selv 60 år i slutten av september, og feiret det med fans og musikervenner på Chat Noir i Oslo. Selv har han ofte opptrådt på Chat Noir, ikke minst som musiker i stykket Verdiløse menn. Det hadde i 2008 premiere på Teatret på Torhov, der gitaristen selv bor.

RAGNHILD OG: Habits

Ragnhild og slapp nylig det nye albumet Might as Well Just Cause a Scene. Sammen med bandet sitt besøker hun i høst Kristiansand, Trondheim, Hamar – og avslutter turnéen på Blå i Oslo, 28. november.

Videoen til «Habits» ble spilt inn i sommer og tidlig i høst. Den er regissert, filmet og klippet av Leander Falkenberg.

Ragnhild og er Ragnhild Moan med gode hjelpere. Hun er fra Folldal, og har studert jazz-sang ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

– Vi hadde det så gøy på settet med å lage denne videoen. Leander Falkenberg er utrolig kreativ og dyktig. Han har tatt låta på alvor og skapt et fantastisk visuelt univers rundt sangens tematikk og dynamikk.

– Hans idé med å bruke greenscreen-drakter som fyltes med vakre bilder ble megafett. Men å tusle rundt i Oslo i disse ikke akkurat flatterende draktene var en helt egen opplevelse, ler hun.

– Og Magnus Nordbekks rolle som kul og overlegen «eks» ble akkurat slik jeg så for meg.

Vi hører Ragnhild Moan og Andréa Louise Horstad (vokal), Johannes Nøkling Aagaard (gitar), Matias Christoffersen (synth), Kai Von Der Lippe (piano, synth-bass) og Jomar Jeppsson Søvik (trommer).

«Habits» er mikset av stadig like aktive Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik.



HUMLE: Redd hver gang jeg tror jeg skal dø

I august slapp Humle «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø», hvor han beskriver hvordan det er å stå midt i en angstanfall. Dette var første gang han satte ord på noe han lenge bar alene. Og en låt som han håper kan være til hjelp og gjenklang for andre som opplever det samme.

– Jeg skriver konkret om et angstanfall. 20-årene mine var sterkt preget av angst, og jeg følte meg ofte fanget, forteller artisten.

– Det tok lang tid før jeg forsto hva som egentlig var galt. I mange situasjoner visste jeg bare at kroppen reagerte, men jeg klarte ikke sette ord på det.

Humle, som egentlig heter Andreas Humlekjær, debuterte i 2019 med albumet Alt er bra nå. Han har spilt landet rundt, og har blitt omtalt som en låtskriver og artist «som gjør hjembyen Fredrikstad til Bruce Springsteens New Jersey». Det har også blitt skrevet at han «får sagt det kompliserte på en enkel måte».

– Selv om jeg i dag har lært meg å leve med angsten og har funnet metoder for å håndtere den, så kommer den fortsatt tilbake – noen ganger helt uten forvarsel. Jeg har forsont meg med at dette er noe jeg må leve med. Og det er dét jeg prøver å formidle, sier artisten.

I 2022 ga Humle ut albumet Døgnvill, som han ifjor fulgte opp med Ta meg hjem igjen. På den førstnevnte gjorde han duetten «Ser du» med Marion Ravn, som er hans mest strømmede låt så langt.



DØSSI: Terning

Tidligere denne høsten ga bergensbaserte Døssi, alias Ingrid Døssland, ut låten «Nok no». Her er oppfølgeren «Terning» sluppet på den egne etiketten Bluebirds. Selskapet er oppkalt etter den engelskspråklige EP-en hun debuterte med i 2021, og distribueres gjennom Warner Music.

I 2022 kom albumet Love, Let Go and Love Again, som ble mye spilt på NRK P3. Døssi ble hentet inn til Bylarm, Vill Vill Vest og Trondheim Calling, og fikk også prøve seg på scener i England og Danmark. I fjor slapp hun EP-en «Neste stopp», der hun for første gang sang på dialekt.

– Av og til kan det føles som om vi er marionetter i et spill hvor vi lever ut resultatet av trådene som blir trukket i, sier Døssi om den nye låten.

– Selv om vi går inn med optimisme og stor tro på oss selv og de rundt oss, ender vi ofte opp med å tråkke feil – gang på gang. Vi lærer selvfølgelig noe av det, men det gjør også noe med oss. Det er dette «Terning» handler om.

«Terning» er skrevet sammen med produsent og musiker Sjur Folgerø. Vi hører også Gudmund Guren på trommer, mens Døssis faste samarbeidspartner Trygve Tronstad har vært med på å ferdigstille sangen.



VIDAR FURHOLT: Takk som spør

Premiere! Låtskriver, sanger og musiker Vidar Furholt ga før sommeren ut sitt fjerde album, Slippe taket. Nå er han han klar med singelen «Takk som spør» i ny innpakning, sammen med en fersk musikkvideo.

– Denne visa handler jo om å være på en plass i livet hvor ikke alt går på skinner, og hvor det å bli sett, eller bare spurt «hvordan går det?» kan bety så mye for en, kommenterer Furholt. Han legger ellers ut på en større turné nå i oktober.

– «Takk som spør» handler om psykisk helse, men på et jordnært og hverdagslig vis. Om å stå i stormen, men kjenne på takknemligheten over at noen faktisk er der for deg, når du føler deg ganske aleine.

– Jeg ønsker å sette ord på vanskelige tanker og følelser som mange, inkludert meg selv, synes det er vanskelig å snakke om. Dessverre blir disse temaene ofte sett på som både litt flaut og tabu, kanskje spesielt blant oss menn.

– Jeg synes dette er noe vi alle burde ha i bakhodet, og kanskje spesielt nå, når det er mange som har det tøft økonomisk, men ikke tør å snakke høyt om det.

Vi hører også Arne Hovda (tangenter, kor), Dag Sindre Vagle (el. gitar), Thomas Engebretsen (bass) og Kurt Lisø (trommer).



ALLE GODE TING: Plagg (Til glede eller besvær)

Oslo-bandet Alle Gode Ting har antagelig kokt sammen en av tidenes beste platetitler her hjemme. «Plagg (Til glede eller besvær)» er nemlig hentet fra det nye albumet 17 år. 8 album. 3 EP’er. Ørten bassister. Null suksess. Men masse OCD. Det skal slippes 11. desember 2025.

Alle Gode Ting består av nokså voksne karer som Audun Traagstad (vokal), Runar «Kula» Johannessen (trommer, kor), Torgeir Aas Stenbakken (gitar, kor), Kurt Valding Grindhagen (bass, kor) og Thomas Tellefsen (gitar, kor).

Alle Gode Ting startet opp i 2008, og ga ut sitt første album to år senere. Siden har det blitt flerfoldige LP-er og EP-er. Audun Traagstad og Runar «Kula» Johannessen har vært medlemmer siden starten. Sammen med Torgeir Aas Stenbakken skriver de også låtene til bandet.

Alle Gode Ting har blitt omtalt som et pønkeband som flørter med alle sjangre. Det nye albumet med den fantastiske tittelen skal feires på Parksalongen i Oslo torsdag 11. desember.

Videoen til «Plagg» er ved en gammel kjenning av denne spalten – Gunnar Knutsen i Tumblewine Films.



QUARTER WOLF: Rolling With the Stones

Paul Daniel og Marius Kromvoll i Quarter Wolf har lagd en hyllest til Bjørn Müller. Mange savner nok sangeren i Backstreet Girls, som døde i november ifjor.

– Jeg og Paul har jo spilt noen ganger med Backstreet Girls. Det var en stor ære å få være med på. Vi var hypp på spille inn «Rolling with the Stones» fra Don’t Mess with my Rock’n’Roll-skiva, som de turnerte med da vi spilte sammen.

– Bjørn hadde mange venner, så vi skal ikke prøve å skryte på oss å ha vært bestiser, men han var alltid veldig raus og kul med oss, sier Marius Kromvoll i Quarter Wolf.

– Fra første gang vi spilte sammen på Lillehammer – forøvrig det låta «Fucked Up at Felix» handler om, jeez for en fest det var – til sist jeg prata med ham på Kafé Hærverk.

– Bjørn fant alltid et eller annet hyggelig å si når du så ham. Alt fra «Fy faen, den låta deres «Shut the Fuck Up and Play» er så fet, det er det rock’n’roll handler om!» til «Kul t-skjorte! Pussy Galore var et jævla undervurdert band!».

– Og da jeg lagde en musikkvideo for våre felles kompiser i Kosmik Boogie Tribe, stilte Bjørn opp med et bredt smil på kort varsel da Morten Mormone ringte.

– Bjørn var alltid kul, og blei bare bedre og bedre vokalist og låtskriver. Han var ikke bare høyreist – han var stor.



CHARLES WATTS INTERNATIONAL: Salt Of The Earth (feat. Casino Steel, Jørn Lande, Petter Baarli)

I 1995 kom det ut en norsk hyllesteplate til The Rolling Stones, der folk som Jørn Lande, Casino Steel, Petter Baarli, Ottar Big Hand, Mads Eriksen og Morten Abel medvirket. Den fikk tittelen Perfectly Stoned – A Norwegian tribute to The Rolling Stones.

Det var Bjørn Nilsen og Casino Steel som fikk idéen til Perfectly Stoned, da det ble klart at Stones skulle besøke Norge på Voodoo Lounge-turnéen. Nachspielet etter Stones på Valle Hovin fant sted på Sentrum Scene, der Chris Jagger, Claudia Scott, Jørn Lande og Backstreet Girls opptrådte i tillegg til Casino.

En musikkvideo til «Salt of the Earth» som lenge var ansett som tapt, har blitt gjenfunnet og restaurert. Og ble nylig lansert i forbindelse med utgivelsen.

Vi ser her Casino Steel og Jørn Lande på vokal. Både Petter Baarli og Pål Kristensen fra Backstreet Girls var med, mens Stein Ramberg og Bjørn Nilsen spilte gitarer. Thomas Aron Hansen trakterte piano, mens Øystein Rudjord slo trommer.

Innspillingen ble opprinnelig spilt inn og mikset av Vidar Lunden i Musikkloftet Studio i 1995.



NILSEN’S SOUTHERN HARMONY: Down In The Hole

I disse dager er samle- og hyllestplaten Perfectly Stoned aktuell igjen, nå med undertittelen Then and Now – A Norwegian tribute to The Rolling Stones. Den byr på fem remastrede innspillinger fra den opprinnelige utgivelsen – og seks nyinnspilte låter med artister som er aktive nå. Utgivere er Falck Records, Coastal Sounds og Revolution Records.

På Then-siden finner vi Charles Watts International, Ottar «Big Hand» Johansen, The Circus Sideshow og Backstreet Girls – de sistnevnte med en liveversjon av «Midnight Rambler». På Now-siden møter vi Bonnie and The Jets, The Urban Voodoo Machine, Hard Luck Street, Midnight Ramblers og Muskogee Hotel med Richard Gjems.

Og Nilsen’s Southern Harmony med «Down In The Hole», som er hentet fra Stones-albumet Emotional Rescue fra 1980. Den låten het opprinnelig «Stuck In The Cold». Nilsen’s Southern Harmony ledes nettopp av Bjørn Nilsen, som spiller akustisk og slide-gitar på opptaket fra 1995.

