Elektroniske skulpturer på Østfold kunstsenter

Kunstner og komponist Eirik Brandal jobber med elektroniske lydskulpturer, og gjør funksjonelle gjenstander til kunstobjekter. Separatutstillingen «Elektroniske skulpturer» vises på Østfold kunstsenter til 30. mai.

Mange utstillinger rundt om i landet står usett i pandemien. En av disse er Eirik Brandals separatutstilling med lydskulpturer på Østfold kunstsenter i Fredrikstad.

Kunstneren og komponisten fra Stavanger har base i Riga, Latvia. Mens han opprinnelig studerte musikkomposisjon, har arbeidet hans beveget seg mot elektroniske lydskulpturer. Ved å legge kretsene ut på en arkitektonisk måte, endres deres kontekst fra å være funksjonelle gjenstander til å bli kunstobjekter, forteller kunstsentret på sine hjemmesider. Eirik Brandal (f. 1991) ønsker å «avdekke kretsens iboende skjønnhet», sier han, og fremhever at kommunikasjon er det underliggende temaet i arbeidene.

I denne utstillingen brukes lyd og lys som et middel til å skape en følelse av gjennomsiktighet mellom publikum og skulpturens interne prosesser, forklarer kunstsentret. Hensikten er å gi skulpturene egenskaper til å kommunisere på egenhånd, som en kommunikasjon mellom skulpturer og publikum, men også som kommunikasjon mellom ulike deler av et økosystem.

Kunstsentret beskriver videre hvordan den tekniske oppbygningen bygger oppunder tematikken «kommunikasjon»: Utstillingen består av fem lyd- og lysskulpturer, hvor de to skulpturene i serien ihscale og de to skulpturene i serien gulfs danner ulike klangflater basert på bevegelse i rommet. Rommet er delt opp i ulike soner, og når skulpturene registrerer bevegelse i disse sonene, svarer skulpturene med en annen tone.

Østfold kunstsenter håper å kunne åpne for publikum uti mai, og har utvidet utstillingsperioden til 30. mai. Les mer på Østfold kunstsenters nettsider, og på kunstner Eirik Brandals egne sider.