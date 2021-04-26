Eirik brandal scaled

Denne vegghengte skulpturen heter Waldian, og fungerer som et tids- og klangmessig referansepunkt uavhengig av eksterne innflytelser, forteller Østfold kunstsenter. (Foto: Eirik Brandal)

Elektroniske skulpturer på Østfold kunstsenter

26.04.2021
Kunstner og komponist Eirik Brandal jobber med elektroniske lydskulpturer, og gjør funksjonelle gjenstander til kunstobjekter. Separatutstillingen «Elektroniske skulpturer» vises på Østfold kunstsenter til 30. mai.

Mange utstillinger rundt om i landet står usett i pandemien. En av disse er Eirik Brandals separatutstilling med lydskulpturer på Østfold kunstsenter i Fredrikstad.

Kunstneren og komponisten fra Stavanger har base i Riga, Latvia. Mens han opprinnelig studerte musikkomposisjon, har arbeidet hans beveget seg mot elektroniske lydskulpturer. Ved å legge kretsene ut på en arkitektonisk måte, endres deres kontekst fra å være funksjonelle gjenstander til å bli kunstobjekter, forteller kunstsentret på sine hjemmesider. Eirik Brandal (f. 1991) ønsker å «avdekke kretsens iboende skjønnhet», sier han, og fremhever at kommunikasjon er det underliggende temaet i arbeidene.

Kunstner og komponist Eirik Brandal (Foto: https://eirikbrandal.com/)

I denne utstillingen brukes lyd og lys som et middel til å skape en følelse av gjennomsiktighet mellom publikum og skulpturens interne prosesser, forklarer kunstsentret. Hensikten er å gi skulpturene egenskaper til å kommunisere på egenhånd, som en kommunikasjon mellom skulpturer og publikum, men også som kommunikasjon mellom ulike deler av et økosystem.

Kunstsentret beskriver videre hvordan den tekniske oppbygningen bygger oppunder tematikken «kommunikasjon»: Utstillingen består av fem lyd- og lysskulpturer, hvor de to skulpturene i serien ihscale og de to skulpturene i serien gulfs danner ulike klangflater basert på bevegelse i rommet. Rommet er delt opp i ulike soner, og når skulpturene registrerer bevegelse i disse sonene, svarer skulpturene med en annen tone.

Østfold kunstsenter håper å kunne åpne for publikum uti mai, og har utvidet utstillingsperioden til 30. mai. Les mer på Østfold kunstsenters nettsider, og på kunstner Eirik Brandals egne sider.

Eirik Brandallydinstallasjon

Relaterte saker

Hilde Aagaard med lydinnstallasjonen “Lyden av tåke”

Lokalt kunstprosjekt ga økt respekt for lyd

Kunstneren Hilde Aagaard fra Lillehammer har i liten grad jobbet med lyd i sine tidligere prosjekter, men etter å ha...

Skjermdump fra NRKs innslag om Betoia programmet Musikknytt fra

Harry Bertoia og Norge

Interessen for amerikanske Harry Bertoia har økt det siste året. Asbjørn Blokkum Flø har sett nærmere på lydkunstnerens unike forhold...

John Fryer

Sirenenes sang

Den engelske produsenten og musikeren John Fryer lagde drømmepop med This Mortal Coil på 80-tallet. Han har jobbet med artister...

Adsonore, installasjon av Natasha Barrett

Kunst i bevegelse: elektronisk kunst i offentlige rom

Ballade bringer her en ny artikkel fra PNEK og NOTAMs publikasjon, skrevet av Jill Walker. Walker er førsteamanuensis på Seksjon...

Kunstverket til Ragnar Kjartansson i fjellveggen ved Flesland flyplass i Bergen

Dusj deg glad!

KRONIKK: På Gardermoen har lydkunsten dryppet både før og etter passkontrollen i mer enn 20 år. Kanskje det er på...

Flere saker

De nominerte til Equinors millionstipend: Johan Dalene, August Schieldrop og Sandra Lied Haga

Tre unge talenter nominert til Equinors musikkstipend

Millionstipend i klassisk musikk deles ut i november.

Gjermund Kolltveit ved «Sangsteinen», Skåra, Egersund

Hvorfor synger steinene?

Sagnomsuste steiner med metallisk klang – instrumenter plassert ut av naturen sjøl – skal kartlegges. Veit du om en klokkestein? Forskeren...

Slakteriet Scene i Hammerfest har fått over en halv million kroner fra Kulturrom til å oppdatere og utbedre det lydtekniske utstyret

15,2 millioner til kulturrom over hele landet

Kulturrom fikk inn rekordmange søknader om tilskudd, selv i en tid med usikker fremtid for store deler av kultur-Norge. I...