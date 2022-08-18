Mentorordning i runde to

Matias Tellez, Marit Larsen og fire andre etablerte skal veilede seks utvalgte talenter: GramArt og Platearbeiderforeningen drar i gang ny runde mentorordning.

Da Platearbeiderforeningen og GramArt lanserte mentorordningen for utøvere, produsenter og studioteknikere i 2019, kom det inn enormt mange bra søknader. Tilbakemeldingene fra de som fikk være med var gode. Vi var klare for å sparke i gang en ny runde, men så kom korona og prosjektet har ligget på is. Vi er derfor ekstra glade for å lyse ut runde nummer to, og for å presentere de seks, helt fantastiske mentorene vi har fått med oss denne gangen.

Mentorene er Marit Larsen, Thomas Kongshavn, Silje Halstensen, Gucci Caliente, Matias Téllez og Ronny Svendsen. Disse vil dele av sin kompetanse om musikkproduksjon til seks utvalgte lærlinger. Mentorene og lærlingene vil jobbe tett sammen én til én der lærlingene vil få innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på.

– Dette er talenter i verdensklasse, og sammen stiller de med erfaring og kompetanse om hva som skal til for å lage musikk som treffer mennesker både her hjemme og i utlandet, sier Mike Hartung i Platearbeiderforeningen.

Et viktig mål med ordningen er å styrke likestillingen i denne delen av musikkbransjen, der amerikanske tall tyder på at andel musikkprodusenter ligger på pluss/minus to prosent.

– Vi vet at kvinner har mye å bidra med i produsentleddet og tror at større representasjon vil være berikende for musikken. Derfor har vi sørget for at 50% av mentorene er kvinner og har som mål at 50% av lærlingene også skal være det, sier GramArts Marius Øvrebø-Engemoen.

Mer info om ordninga ligger på Gramarts nettsider.