Mentorordning i runde to

18.08.2022
- Red.

Matias Tellez, Marit Larsen og fire andre etablerte skal veilede seks utvalgte talenter: GramArt og Platearbeiderforeningen drar i gang ny runde mentorordning.

Da Platearbeiderforeningen og GramArt lanserte mentorordningen for utøvere, produsenter og studioteknikere i 2019, kom det inn enormt mange bra søknader. Tilbakemeldingene fra de som fikk være med var gode. Vi var klare for å sparke i gang en ny runde, men så kom korona og prosjektet har ligget på is. Vi er derfor ekstra glade for å lyse ut runde nummer to, og for å presentere de seks, helt fantastiske mentorene vi har fått med oss denne gangen.

Mentorene er Marit Larsen, Thomas Kongshavn, Silje Halstensen, Gucci Caliente, Matias Téllez og Ronny Svendsen. Disse vil dele av sin kompetanse om musikkproduksjon til seks utvalgte lærlinger. Mentorene og lærlingene vil jobbe tett sammen én til én der lærlingene vil få innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på.

– Dette er talenter i verdensklasse, og sammen stiller de med erfaring og kompetanse om hva som skal til for å lage musikk som treffer mennesker både her hjemme og i utlandet, sier Mike Hartung i Platearbeiderforeningen.

Et viktig mål med ordningen er å styrke likestillingen i denne delen av musikkbransjen, der amerikanske tall tyder på at andel musikkprodusenter ligger på pluss/minus to prosent.

Marit Larsen er en av mentorene – som én av seks utvalgte mentees kan bli koblet med. (Foto: Fred Olav Vatne / NRK)

– Vi vet at kvinner har mye å bidra med i produsentleddet og tror at større representasjon vil være berikende for musikken. Derfor har vi sørget for at 50% av mentorene er kvinner og har som mål at 50% av lærlingene også skal være det, sier GramArts Marius Øvrebø-Engemoen.

Mer info om ordninga ligger på Gramarts nettsider.

Illustrasjonsfoto

Etablerer mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere

Platearbeiderforeningen og GramArt sammen om mentorordning som skal styrke produsentrollen og likestillingen i produksjonsdelen av musikkbransjen.

Dirigent Martin Wåhlberg og Orkester Nord har vunnet den internasjonalt anerkjente og høythengende Choc de Classica prisen

Den anerkjente Choc de Classica for Ridder Blåskjegg-innspilling

Det er ikke musikken det er noe i veien med, det er måten den har blitt spilt på, sier prisvinner...

Basma El Husseiny

Verdien av kunst i tider med krig og uro

Det er helt riktig at folk som er rammet av krig, trenger mat, husly, klær og medisiner. Men det er...

Matias Hilmar Iversens sang om Nordre Follo fikk et oppsving i januar 2021, rundt den tiden området og omkringliggende kommuner måtte stenge ned.

Nordre Follo: En hyllest. Det ordner seg.

Sangdikteren Matias Hilmar Iversen skrev «Nordre Follo» sist høst, en låt som har fått et oppsving under den siste tidens...