Politikk & debatt

Kompetanseløse organisasjoner

Publisert
12.12.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

De rytmiske kompetansenettverkene er «en tragedie». Ingenting av betydning har kommet ut av det, sier Erling Aksdal.

De rytmiske kompetansenettverkene har vært grundig diskutert den senere tiden. Det begynte med , hvor hun omtalte Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk (MINK) som «den TREDJE organisasjonen med tilsynelatande ca samme formål som MidtNorskJazzsenter og Tempo (tidl. rockforum): dei skal betjene det ”rytmiske feltet” i Midtnorge. Med kontor og dagleg leiar. Og styre.» Flere av medlemmene i , er skeptiske til nettverkets nytteverdi, og det er også blant medlemmene der.

— Grunnleggende feilslått
I dag publiserer Ballade et leserinnlegg fra Erling Aksdal med den lite tvetydelige tittelen .

— De rytmiske kompetansenettverkene er grunnleggende feilslått, sier Aksdal.

Han sitter i styrene til både Midtnorsk Jazzsenter og Molde Jazzfestival, to av organisasjonene som er med i MINK, Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Han var også i styret til Norsk Jazzforum da Samstemt! ble opprettet og grunnlaget for de rytmiske kompetansenettverkene ble lagt.

— Pengene går til inkompetanseforvaltning. Det er en tragedie. MINK har fått til sammen ca. 2,5 millioner de siste to årene. Ingenting av betydning har kommet ut av det. Det ligger ingen ”kompetansemerverdi” i nettverket utover den kompetansen som ligger i hver enkelt organisasjon. Man trenger ikke millioner for å samarbeide. Samarbeid burde være en selvfølge og vil alltid være verdifullt.

Les også: Kulturministeren vil vurdere endringer i nettverkene

Begrepet er feil
I sitt innlegg i dag skriver han at kompetansenettverkene «trengs ikke. Legg dem ned og slus ressursene inn i den reelle kompetansen, som er musikerne!».

Etter Aksdals oppfatning er det bruken av begreper som «rytmisk musikk» som har ført galt av sted.

— Se også på et annet begrep som er veldig i vinden for tiden, «kulturnæring». Alt som handler om kultur og næring fremstår som uforankret i kulturen selv. Det er derfor det ikke kommer til å funke. Begrep som dette og «rytmisk musikk» kan godt ha sin misjon, men med en gang man begynner å konstruere organisasjoner rundt det, og skape ordninger og politikk, da blir det farlig.

Aksdal mener at flere av tiltakene med bakgrunn i Samstemt!, Stortingsmelding 21 og Løkenutvalget «ikke burde eksistere».

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Flere av disse tiltakene har da også raskt blitt endret på, som arrangørordningen og musikerordningen. En så at sjangerinndelingen ikke fungerte. Men likevel fortsetter den i disse kompetansenettverkene.

Basere mer på musikerne
MINK arrangerte nylig et møte om kompetanseoverføring – hvordan kunnskap i det rytmiske feltet kan overføres fra en etablert generasjon til en yngre.

— Det er en veldig fin tanke. Men det som ble tydelig, er at de som jobber med musikk som skal selge mye, mener at næringskompetansen bør ligge i systemet rundt artisten, ikke hos artisten selv. I de smalere sjangerne er det ikke ressurser til slike system, og musikerne må derfor selv inneha kompetansen. Det er et eksempel på at det ikke er begrepet «rytmisk musikk» eller sjangere som er fellesnevneren, det er virksomhetsarten. Det blir veldig utydelig hva den kompetansen som skal ligge i et «rytmisk kompetansenettverk», kompetansen som skal gjelde alle – vel å merke unntatt ”klassisk”! – egentlig er.

Aksdal ønsker å heller basere mer på musikerne.

— Det er der den reelle kompetansen ligger, og det man må bygge ut fra. Vi kan ikke statsfinansiere opprettelsen av kompetanseløse organisasjoner, og så håpe at de skal bygge seg opp. Det skjer neppe, i hvert fall ikke slik at de blir sektoromfattende og -representative. Vi må bygge «en kulturnæring» ut fra entusiasmen, drivet og skaperkraften som springer ut fra det kunstneriske. Da får vi merverdi.

DebattIntervjuerPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Eldbjørg Raknes

PROFF kulturnasjon?

INNLEGG: Giske ville forenkle musikkhverdagen. «Kvar faen er Giske no», spør Eldbjørg Raknes i dette hylet.

Sigrid Moldestad

Vil vrake VRAK

For to år siden åpnet det første regionale kompetansenettverket for rytmisk musikk. I dag er medlemmene usikre på verdien av...

Illustrasjon mynt

Delte meninger om MINK

Medlemmer av MINK-nettverket er uenige om formen nettverket har fått.

Erling Aksdal

Vrak VRAK og skyt MINK!

INNLEGG: De rytmiske kompetansenettverkene trengs ikke. Legg dem ned, og slus ressursene inn i den reelle kompetansen – musikerne, skriver...

Kari Grete Jacobsen

Og minken rasker over isen?

INNLEGG: Hvis en ikke ønsker å ta del i kompetansenettverket MINK, er det vel bare å trekke seg, spør Kari...

Arnfinn Bjerkestrand

Maner til samhold

Kulturrådets Arnfinn Bjerkestrand mener debatten om «rytmisk musikk» kan bremse utviklingen i feltet.

Flere saker

Sonia Loinsworth aktiverer barnehagebarn på en av sine forestillinger.

– Musikksamlinger i barnehagen ruster barna for fellesskap, respekt og læring

Musiker Sonia Loinsworth vil minne om høyaktuell kunnskap om musikk i barnehagen: – Politisk hold bør ta seg tid til...

Bel Canto på Rockefeller 20 nov

Bel Canto besøkte Rockefeller etter 18 år – og håper de kan turnere Europa neste år

Tromsø-bandet har gjort et knippe konserter i forbindelse med det seneste albumet «Green Crisp Mint» i Norge denne sommeren og...

Bjørn Bolstad Skjelbred

Hvordan klare seg som komponist i NYC

Det er mulig for norske komponister å få til ting i USA, hvis man bare kommer i kontakt med de...