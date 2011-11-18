Delte meninger om MINK

Medlemmer av MINK-nettverket er uenige om formen nettverket har fått.

I går skrev Ballade at medlemmene i det vestnorske kompetansenettverket for rytmiske aktører (VRAK) er .

Det tilsvarende nettverket i midtnorge, skrev Eldbjørg Raknes som et eksempel på overbyråkratisering at «[Giske] ville ha rytmiske kompetansesenter og samstemte meiningar å møte, la ut pengar til det. – Og etter nokre år: vips så har vi f.eks i MidtNorge MINK som den TREDJE organisasjonen med tilsynelatande ca samme formål som MidtNorskJazzsenter og Tempo (tidl. rockforum): dei skal betjene det ”rytmiske feltet” i Midtnorge. Med kontor og dagleg leiar. Og styre.»

Mange feller

Medlemmer av MINK er uenige om verdien av nettverket. Leiv Aspén, daglig leder i Tempo, har forståelse for de som i Ballade i går mente at disse kompetansenettverkene kan være overflødige slik det ser ut i dag.

— Jeg støtter det som sies at det kan være unødvendig å lage et sånt apparat for å få til samarbeid i regionene. Det er også stor forskjell fra region til region hva som er en hensiktsmessig organisering for å bedre samarbeidet og heve miljøene. Jeg synes at regionale samarbeid på tvers av sjanger, nivå og geografi er veldig viktig, utfordringen ligger i hvordan dette skal organiseres. Her må det taes en rekke hensyn, og det er mange feller å gå i.

Annen ressursbruk

Problemet er bestillingen, ikke organisasjonene, mener Aspén

— Bestillingen fra regjeringen på disse kompetansenettverkene har blitt tolket forskjellig fra region til region. Tilbakemeldingene fra samtlige har likevel vært at denne ordningen foreløpig ikke fungerer, og at ressursene burde blitt brukt på en bedre måte. Når det er sagt så var vel vi i Midt-Norge sist ute, og er et relativt “ungt” nettverk, med knapt ett år på baken. Vi har ennå ikke rukket å få teste ut vår tolkning av oppgaven, men ser både utfordringer og muligheter. Det er viktig å unngå dobbeltkjøring og forvirring blant aktørene i musikkmiljøet. Det er tross alt de vi er til for, sier Aspén, som etterlyser at Kulturrådet kommer på banen i debatten.

Styrkende for organisasjonen

Svein H. Karlsen, daglig leder av Rock City Namsos, er adskillig mer positivt innstilt til MINK-samarbeidet.

— Vår erfaring er at Rock City som organisasjon har nytte av det felles nettverket. Det styrker oss, både på arrangments- og driftssiden. Jeg har også en oppfatning av at dette er litt annerledes enn støtte fra direkte fra Kulturrådet. Midlene vi får via MINK er øremerket spesifikke ting, som for eksempel at de skal komme utøvere til gode eller lignende.

— Ville dere brukt pengene annerledes om dere fikk dem direkte?

— En organisasjon som vår, som har vært i en oppstartsfase, trenger mye midler. Samtidig er det sunt for oss å få det jeg kaller krevende tilskudd, det vil si midler som krever at vi retter oppmerksomheten utover, mot andre enn oss selv. Det bidrar til at vi får synliggjort en del av de tilbudene vi har tilgjengelig, for eksempel artistpsykologen. Den typen jobbing utvikler oss selv og nettverket, og forhåpentligvis er det en styrke for en bred bransje.