Politikk & debatt

Kritisk til MINK

Publisert
25.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Eldbjørg Raknes mener det er kaos i norsk kulturforvaltning.

MINK samler organisasjonene Moldejazz, Midtnorsk jazzsenter, Stiftinga Hilmar Alexandersen, Rock City, og Tempo, og skal være et kompetansenettverk for rytmisk musikk.

Eldbjørg Raknes, som tidligere har gått hardt ut mot byråkratiet i musikksektoren her på Ballade, ser ikke poenget med MINK. Ballade har at flere er kritiske til de rytmiske kompetansenettverkene, .

–Mink som nettverk kan jeg ikke forstå vitsen med. Det burde være naturlig at organisasjoner i en region samarbeider uten at man trenger å bevilge penger til mer administrasjon. Mink er opprettet fordi Giske ville løfte rocken og han ville ha færre enkeltstemmer å høre på, sier Raknes til Adresseavisen.

Raknes spør hva slags service og kompetanse de byr, og for hvem.

Kaos i mange ledd
— Det er kaos i mange ledd av kulturpolitikken og forvaltningen i landet vårt i dag, fra øverst til nederst. Det er den sterkestes rett, og det er de som sitter på faste administrative stillinger. Musikerne er langt bak i rekken. Mink er en del av dette, sier Raknes.

John Einar Bjerkem i Stiftinga Hilmar Alexandersen mener det er et gode at man samarbeider på tvers av sjangre og at MINK er til for musikerne, men samtidig at hvis man ikke vinner noe på det kan man like gjerne legge ned MINK.

— Vi tilbyr det som ligger hos den enkelte samarbeidspartner, enten det er Rock City, Moldejazz eller Tempo, sier Bjerkem til Adresseavisen.

BransjeDebatt

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

