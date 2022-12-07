Samler tech og musikkbransje: Kulturgründere får flere kvadratmetre til rådighet i Bærum

Fra halvtomt kjøpesenter til kreativ hub: Selskapet Toothfairy vil lage en tech-hub knytta til musikkbransjen.

– Toothfairy Farm skal bidra til å skape et levende og pulserende liv i denne delen av Sandvika. Vi har satt oss mål om å skape et kreativt senter på Løkketangen, og på den måten bidra til å trekke yngre mennesker tilbake til Sandvika sentrum. Det sier Martin Schilde, gründer av Toothfairy Farm, i en pressemelding. Løkketangen senter ble etablert i 1979 med fem separate bygg, satt sammen av glassoverbygde gater.

– Med satsningen vår ønsker vi å skape en arena som gjør at vi fanger opp de unge. Skolene i Bærum gjør en kjempejobb når det gjelder å dyrke frem kreative og dyktige ungdommer, men frem til nå har vi ikke klart å tilby de unge arenaer for videre satsning. Dermed ender det med at de gjør greiene sine andre steder. Vi skal legge til rette og ungdommen skal skape innholdet, og få utløp for sin kreativitet i Sandvika. Vi skal sette Sandvika på kartet og foredle kreativiteten til noe mer, sier Schilde i selskapet Toothfairy, som altså nå lanserr Toothfairy hub.

Fra før har de i samarbeid med Bærum kommune kontor- og studiofellesskapet Tanken gående, der de huser kreative småselskaper og skapere, samt et nytt stort utested (som er en slags videreføring av klubbscenen Musikkflekken).

Flere i norsk musikkbransje vil kjenne igjen Tanken blant annet fra en internasjonal låtskrivercamp som ofte holdes der under Bylarm – eller som arnestudio for produsenter og artister som Coucheron, Einar Stray, Ary og CLMD.

Schilde sier i en epost til ballade.no at Tanken først og fremst er kunstnerisk innretta, mens utvidelsen på Løkketangen handler om næringer innenfor musikkteknologi:

– En viktig næring som fortjener mer oppmerksomhet.

– Det å legge dette til Sandvika er riktig fordi vi allerede har et vakende musikkmiljø, en vilje lokalt til å satse på kreativitet. Vi investerer store summer for å lage en hub som kan komme samfunn, kreativitet, og utøvende kunstnere til gode. På Tanken frigjør vi lokaler til utøvende virksomheter og så samler vi næringen på Løkketangen.

– Nå skal vi sammen med Toothfairy, og andre gode krefter i Bærum kommune, bidra til at bygget også binder alle gode krefter sammen mot et felles mål om å skape et mer levende og pulserende Sandvika. Vi skal trekke de unge inn til sentrum, sier Henning Berger-Nortvedt. Han er bygningseieren Entras leder i Sandvika.