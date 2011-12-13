Maner til samhold

Kulturrådets Arnfinn Bjerkestrand mener debatten om «rytmisk musikk» kan bremse utviklingen i feltet.

Det har ikke kommet noe godt ut av de rytmiske kompetansenettverkene, sier Erling Aksdal, som spesielt mener at bruken av begrepet er en grov feil.

Norsk Kulturråds Arnfinn Bjerkestrand, som var en del av Løken-utvalget, mener «rytmisk musikk» har en funksjon.

— Den rytmiske musikken er i det frie feltet, hvor det er få institusjoner og en betydelig underfinansiering. Gjennom tiltak beskrevet i St melding 21 ville man løfte dette feltet. Etter min mening har vi ennå en del igjen før vi får gjennomført alle intensjonene som i hvert fall jeg har, for det rytmiske feltet. I stedet for å krangle på ordet «rytmisk» vil jeg heller arbeide for å heve dette, og statusen til de som jobber der.

Finnes felles utfordringer

Visse problemer byr det likevel på.

— «Rytmisk» er ikke en beskrivelse av en spesifikk sjanger, det er en samlebetegnelse for pop/rock, folkemusikk, verdensmusikk, jazz, blues og visesang, samt eksisterende undersjangrer og blandingsformer. Når man skal gjøre tiltak for en del av feltet, har man behov for å beskrive det som er felles utfordringer. Oppmerksomheten det rytmiske feltet har fått, har bidratt til at feltet langsomt nærmer seg tilskuddsnivået som resten av det institusjonaliserte musikklivet har. Jeg vet samtidig at musikere selv kan ha behov for å definere sin kunst. Derfor er jeg ening med Aksdal i at det er bra at Norsk kulturråd nå har fått sjangeråpne løsninger.

For komplisert?

Norsk Kulturråd skal i 2012 evaluere ordningen og de enkelte kompetansesentrene, i dialog med sentrene og bransjen selv.

— Det kan bli forskjellige løsninger fra region til region. Det var det vi så for oss i Løken-utvalget.

Bjerkestrand mener debatten kan om «rytmisk musikk» og de rytmiske kompetansesentrene kan føre galt av sted.

— Kulturløftet har gitt det rytmiske rekordøkning, men ennå er behovene store. Jeg er urolig for at en gjennom den pågående debatten kan få inntrykk av at dette feltet er for komplisert til å styrke ytterligere. Jeg maner til samhold!