Politikk & debatt

Maner til samhold

Publisert
13.12.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Kulturrådets Arnfinn Bjerkestrand mener debatten om «rytmisk musikk» kan bremse utviklingen i feltet.

Det har ikke kommet noe godt ut av de rytmiske kompetansenettverkene, sier Erling Aksdal, som spesielt mener at bruken av begrepet er en grov feil.

Norsk Kulturråds Arnfinn Bjerkestrand, som var en del av Løken-utvalget, mener «rytmisk musikk» har en funksjon.

— Den rytmiske musikken er i det frie feltet, hvor det er få institusjoner og en betydelig underfinansiering. Gjennom tiltak beskrevet i St melding 21 ville man løfte dette feltet. Etter min mening har vi ennå en del igjen før vi får gjennomført alle intensjonene som i hvert fall jeg har, for det rytmiske feltet. I stedet for å krangle på ordet «rytmisk» vil jeg heller arbeide for å heve dette, og statusen til de som jobber der.

Finnes felles utfordringer
Visse problemer byr det likevel på.

— «Rytmisk» er ikke en beskrivelse av en spesifikk sjanger, det er en samlebetegnelse for pop/rock, folkemusikk, verdensmusikk, jazz, blues og visesang, samt eksisterende undersjangrer og blandingsformer. Når man skal gjøre tiltak for en del av feltet, har man behov for å beskrive det som er felles utfordringer. Oppmerksomheten det rytmiske feltet har fått, har bidratt til at feltet langsomt nærmer seg tilskuddsnivået som resten av det institusjonaliserte musikklivet har. Jeg vet samtidig at musikere selv kan ha behov for å definere sin kunst. Derfor er jeg ening med Aksdal i at det er bra at Norsk kulturråd nå har fått sjangeråpne løsninger.

For komplisert?
Norsk Kulturråd skal i 2012 evaluere ordningen og de enkelte kompetansesentrene, i dialog med sentrene og bransjen selv.

— Det kan bli forskjellige løsninger fra region til region. Det var det vi så for oss i Løken-utvalget.

Bjerkestrand mener debatten kan om «rytmisk musikk» og de rytmiske kompetansesentrene kan føre galt av sted.

— Kulturløftet har gitt det rytmiske rekordøkning, men ennå er behovene store. Jeg er urolig for at en gjennom den pågående debatten kan få inntrykk av at dette feltet er for komplisert til å styrke ytterligere. Jeg maner til samhold!

BransjeDebattStøtteordninger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde med musikanter

Kompetanseløse organisasjoner

De rytmiske kompetansenettverkene er «en tragedie». Ingenting av betydning har kommet ut av det, sier Erling Aksdal.

Eldbjørg Raknes

Visjonær kulturpolitikk = stille samhald?

INNLEGG: Eg trur faktisk vi treng bråk no, seier Eldbjørg Raknes i denne nyttårstalen.

Bugge Wesseltoft

Viktig om ulikheter

INNLEGG: Jeg vil gjerne få takke Arnfinn Bjerkestrand for hans uttalelser, skriver Bugge Wesseltoft.

Jøran Rudi

Hva vil man med NOTAM?

INNLEGG: Myndighetenes oppfordring om å delta i internasjonalt samarbeid virker å være et narrespill, skriver Jøran Rudi.

Andante: Kunnskap och lärande för musikbranschen

Definér kompetanse!

Andante har anbefalt at støtten til kompetansenettverkene avvikles i sin nåværende form. Det viktigste spørsmålet videre er hva slags kompetanse...

Nettverk

Kompleks kompetanse

KOMMENTAR: Mange er spente på hva som er fremtiden til nettverkene for rytmisk musikk. Kulturrådets syn på saken er foreløpig...

Flere saker

Stillbilde fra videoen til Miia

Ballade video: Kronblad på asfalten

Vi ifører oss gule vester med MIIA, Lonely Crowd, Eir, Kenneth Lien & Center of the Universe, Hedda Aronssen, Ember,...

Din Sko Foto: Wikimedia Commons

– Gramo eneste som underkjenner

Selv om enkelte butikker velger å betale vederlag for avspilling av ikke-registrert musikk, for å unngå bryderiet med å klage...

Utsnitt av forsiden på Når musikk gir mening

Ny bok om kvalitet i skolekonserter

Boken Når musikken gir mening, som gis ut i flere gratis nedlastbare format, bygger på DKS-studier fra Høgskolen i Sørøst-Norge.