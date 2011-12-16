Viktig om ulikheter

INNLEGG: Jeg vil gjerne få takke Arnfinn Bjerkestrand for hans uttalelser, skriver Bugge Wesseltoft.

Takk Arnfinn Bjerkestrand!

var svært viktig lesing for oss som roter rundt nede i gjørma innen det rytmiske musikkfeltet.

Jeg vil gjerne få takke deg for det du sier der, nemlig at det rytmiske feltet er betydelig underfinansiert og at det er langt igjen i gjennomføringsdelen.

Du sier også at feltet langsomt nærmer seg det tilskuddsnivået som resten av det institusjonaliserte musikklivet har. Dette er meg bekjent omtrent første gang noen i din posisjon uttaler offentlig den enorme ulikheten i økonomiske rammer som eksisterer mellom klassisk musikk og såkalt «rytmisk» musikk (vi kaller det det inntil vi finner et mer dekkende uttrykk).

Viktige instanser

Det er altfor lite penger i rytmisk musikkliv, og det er selvsagt her skoen trykker! Vi ender opp med å krangle om hvordan disse små beløpene kan utnyttes best mulig.

Jeg er helt enig i viktigheten av gode administrasjonsenheter, både for gode og kontrollerte føringer for bruk av penger, velfungerende kontroll og rapportering og, ikke minst, styrken det er i et godt samarbeid mellom kreative utøvere, administrasjon og kuratorvirksomhet. Dette er essensielle ledd i et vellykket kulturliv.

Det er viktig å få slike velfungerende instanser på plass før økte overføringer til ett «fritt» rytmisk kulturfelt kan starte. Det rytmiske feltets store problem per i dag er at det etter at utgifter for administrasjon er trukket fra, ikke er særlig mer penger igjen til kreativ utøvervirksomhet.

Gjensidig respektfulle

Etter Giskes store lovnader om kulturløftet sitter stort sett de fleste utøvere fremdeles og skriver på et stort antall søknader om svært små beløp, og håper på bingo for å få endene til å møtes i ulike prosjekter. Vi står også svært svakt i sosiale rettigheter som syketrygd og arbeidsledighetstrygd. Da kommer til slutt utøvernes frustrasjoner fram i debatter som dette.

Likevel håper jeg dette blir tolket positivt, og som et sterkt ønske om å bidra med kompetanse og gode ideer. Det er i hvert fall ikke surmuling om «hvem som får og hvem som ikke får». Jeg oppfatter musikere over hele feltet som gjensidig respektfulle og interesserte i hverandres musikk på tvers av alle sjangere. Det sees også tydelig gjennom de mange sjangeroverskridende samarbeidene som norsk musikkliv etterhvert er blitt svært anerkjent for internasjonalt.

Noen drømmer

Etter Bjerkestrands innlegg tror jeg nå igjen på en forbedret framtid for det frie rytmiske utøverfeltet. Jeg har også noen drømmer!

* Flere entrepenør/utøver prosjektstillinger for rytmiske musikere og band, også i ett regionalt perspektiv. Anders Eriksson har nettopp levert en meget god rapport om muligheter for dette, både sett i lys av god kultur og distriktspolitikk, næringsutvikling og internasjonal kred.

* Sjangeroverskridende arenaer for konserter, dans, teater og kunstutstillinger på mange nivåer. Øvingslokaler, kulturskole, kontorer og atelier – altså det perfekte Kulturhus.

* Forutsigbarhet og økonomisk trygghet skaper god kunst og livsviktig kultur!

Bugge Wesseltoft er musiker og nestleder i Norsk Jazzforum