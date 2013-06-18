Kompleks kompetanse

KOMMENTAR: Mange er spente på hva som er fremtiden til nettverkene for rytmisk musikk. Kulturrådets syn på saken er foreløpig unntatt offentlighet.

Det svenske analyseselskapet Andante har gjennomført en omfattende evaluering av de seks regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk. Den inneholder til dels svært kritiske bemerkninger om måten nettverkene er opprettet og strukturert på, og anbefaler en total omlegging av ordningen.

Evalueringen kom i 2012, og Kulturrådet har siden hatt møte med alle kompetansenettverkene. Deretter har rådet levert en oppfølging av evalueringen til Kulturdepartementet. Denne er unntatt offentlighet, og Ballade får altså ikke innsyn i hva Kulturrådet mener er veien videre for nettverkene.

Oppfordret til samhold

I gårsdagens Ballade seg som «rådsmedlem på generelt grunnlag». Ut fra hans uttalelser er det grunn til å tro at Kulturrådet ønsker en videreføring av ordningen.

Spørsmålet er i hvilken form. Før evalueringen av Andante kom, kritiserte flere musikere ordningene. Eldbjørg Raknes fra Trond Giske, etter at hans ønske om å forenkle musikerhverdagen har ført til en rekke nye paraplyorganisasjoner og institusjoner som musikerne skal forholde seg til.

Jørgen Skauge som i dagens Ballade til Andantes evaluering på vegne av VRAK, uttalte sammen med flere av VRAKs medlemmer i 2011 at han mener at et nettverket er en å fordele midler på. Men medlemmene av VRAK, inklusive Skauge, samlet seg snart om , og Arnfinn Bjerkestrand oppfordret snart etter miljøet til .

Uoversiktlig struktur

Valgte Giske riktig da han ville etablere en struktur ovenfra og ned, og ikke fra grasrota og opp? Som Andante påpeker er det umulig å være etterpåklok når man ikke vet hvordan en alternativ virkelighet ser ut.

Ikke desto mindre er det, slik musikerne selv har påpekt, ikke umiddelbart lett å orientere seg i landskapet av sentre og nettverk, også fordi alle virker litt ulikt organisert. Andante påpeker med rette at ordene kompetansesentrum og nettverk i seg selv er forvirrende, fordi de i begrepsform er to helt motsatte ting. Og de nevner at det har vist seg vanskelig å bygge opp nettopp nettverk i områder hvor slike ikke har oppstått av egen kraft.

Det er fint med fleksibilitet i strukturen som gjør at nettverkene kan operere ut fra behovet i hver region, Men det kan synes som et paradoks at opprettingen av nettverk har ført til at ingen kan snakke på vegne av dem alle. Ikke engang SAMSTEMT! som i sin tid initierte ordningen, har ønsket å uttale seg til Ballade, med det som begrunnelse at enkeltaktørene ikke kan snakke for de andres organisasjoner.

Hva mener Kulturrådet?

Kulturrådets kommentar til evalueringen er unntatt offentlighet. Den er Kulturdepartementets eiendom, og det er departementet som avgjør nettverkenes videre fremtid.

Kulturrådet har likevel en svært sentral stemme i dette. Det er de som har stått for utgivelsen av evalueringen, og som utbetaler midlene til nettverkene over post 74, hvor rådet nå utøver større myndighet og skjønn enn før. Kulturrådet har dialog med de enkelte nettverk. Og ikke minst, også Kulturrådets administrasjon av ordningen er blitt kritisert av Andante.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Dermed kan det virke rart at offentligheten foreløpig ikke får vite hvordan Kulturrådet stiller seg til Andantes innspill om at støtten bør avvikles i sin nåværende form, og gå over til en ny form for støtte til kompetanseutvikling.

Det vi vet er at Bjerkestrand mener kompetanse er noe de ulike aktørene selv skal definere. Det er interessant, siden Andante fremhever at nettverkenes største utfordring er manglende retningslinjer rundt begrepet. At Kari Grete Jacobsen i MØST når hun forteller hvilke aktiviteter de har basert virksomheten på, viser at det hos nettverkene finnes en idé om hva Kulturrådet legger i begrepet. Bare et slikt misforhold mellom oppfatninger av frihet og begrensning kan være en grunn til avklaring.

Ida Habbestad er redaktør for Ballade.no