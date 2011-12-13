Og minken rasker over isen?

INNLEGG: Hvis en ikke ønsker å ta del i kompetansenettverket MINK, er det vel bare å trekke seg, spør Kari Grete Jacobsen.

Erling Aksdal langer ut mot tragedier og betydningsløse sjangersamarbeid i musikkfeltet. Det er synd å lese at et styremedlem i Midtnorsk jazzsenter og Molde Jazzfestival opplever engasjementet i MINK på en slik måte.

Kanskje burde Moldejazz og Midtnorsk jazzsenter ta styremøter og se på om de skal trekke søknaden for 2012? Så kunne ett av de andre nettverkene, hvor deltakerne faktisk opplever at de har fått til noe meningsfullt, få økt sitt driftstilskudd?

Moderat kompetansesatsing

Aksdal ønsker at statens skal satse på musikere. Det er jeg ikke uenig i. Men i denne sammenhengen framstår ønsket om ”satsing” som litt underlig. Vi snakker tross alt om en ordning hvor man årlig fordeler fem millioner kroner på seks regioner, det vil si i gjennomsnitt 833 000 kroner per region.

I mine øyne er dette en heller moderat satsing på kompetanse. Og ikke særlig mye å hisse seg opp over. Det man derimot kan hisse seg opp over, slik Aksdal også gjør, er å se nærmere på satsningene etter Samspill-meldingen og Løken-utvalget. Det anbefaler jeg at Ballade følger opp i en egen sak.

Meningsløst begrep

Når det gjelder spørsmålet omkring bruken av begrepet ”rytmisk musikk”, så kommer denne debatten sent, men godt. I Norsk kulturråd har de allerede tatt konsekvensen av dette og åpnet musiker- og arrangørordningen for alle sjangere.

I Samstemt har Ny musikk plass. Og i MØST, Musikknettverk Østlandet, har vi kastet ut det rytmiske begrepet. Det gir ingen mening å snakke om kompetanse for ”rytmisk musikk”; målgruppen vår er utøvere som i hovedsak er frilansere og driver selvstendig virksomhet, eller unge utøvere som er på vei til å etablere seg, og da spiller sjanger ingen rolle.

Det er på tide at Aksdal tar denne debatten med sine kolleger i utdanningsinstitusjonene; ett søk på Universitetet i Agder sine nettsider viser at de tilbyr studier innen både klassisk og rytmisk musikk.

For øvrig ser vi fram til en meningsfull og kompetent evaluering av de regionale kompetansenettverkene i regi av Norsk kulturråd i 2012.

Kari Grete Jacobsen er daglig leder for Østnorsk Jazzsenter