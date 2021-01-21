Kristoffer Eikrem (31) fra Molde er jazzmusiker, komponist og fotograf. Nå gir han ut plate sammen med sør koranske Beautiful Disco, som han bare har møtt digitalt.

(Foto: Peder Ebbesen)

– «Music is the best passport»

21.01.2021
Peder Ebbesen

Jazztrompetisten Kristoffer Eikrem er aktuell med et tidsriktig norsk-koreansk samarbeid.

Covid-19 har tvunget alle, ikke minst i musikkbransjen, til å tenke annerledes. Isolasjon og smittevern gjør tradisjonelle samarbeid mellom musikere utfordrende. Kanskje spesielt når samarbeidspartneren er på andre siden av jordkloden.

Dette var tilfellet for jazztrompetisten Kristoffer Eikrem (31).

Når han ikke holder i trompeten har Eikrem en forkjærlighet for beat-kultur, spesielt i landskapet beskrevet som lo-fi beats; en karakteristikk gitt på grunn av den litt støvete og bakpå produksjonen preget av samples, trommemaskiner og et rolig tempo. Lo-fi-sjangeren skiller seg ut ved at den fremhever elementer sett på som uønsket i et profesjonelt studio, for eksempel lydsignaler, støy, feedback og bakgrunnslyder. Nært beslektet er DIY-produksjon (Do It Yourself, journ. anm.) og termen soveromsproduksjon.

Denne forkjærligheten deler han med mange, inkludert Nam Janggyu, kjent under artistnavnet Beautiful Disco. Janggyu er en sør-koreansk artist og beatmaker som oppdaget Eikrem gjennom Instagram.

Den sør-koreanske artisten Nam Janggyu, kjent under artistnavnet Beautiful Disco oppdaget Eikrem gjennom Instagram. (Foto: Copyright Soyo)

På Seoul-tid
Nå gir de to ut et album sammen fra hver sin side av kloden. Albumtittelen Dusk/Dawn er inspirert av tidsforskjellene mellom Norge og Sør-Korea.

– Korea ligger 7-8 timer foran oss. Men Beautiful Disco har en helt annen døgnrytme enn meg, og har stort sett svart veldig kjapt uansett klokkeslett, sier Eikrem.
Eikrem mener koreaneren er en nattugle.
– Man har et ganske forskjellig tankesett når man lager musikk på morgenen enn på kvelden – og motsatt, mener Eikrem.

– Hvordan var prosessen?
– Etter å ha snakket litt frem og tilbake på Instagram, ble vi enige om å prøve å produsere noen beats sammen. Jeg sendte Beautiful Disco noen skisser, og han til meg. Dette var i 2019. Den musikalske kjemien var der fra første stund, og noen få beats ble etter hvert til ganske mange!
– Jeg tror vi kanskje lagde rundt 30 låter på denne måten, men kuttet det ned til 13 spor for albumet. «Kill your darlings» og det der..

En annen musikkscene
Jazzmusikeren og trompetisten er utdannet fra Norges musikkhøgskole (NMH), og har blant annet gitt ut det kritikerroste prosjektet Duets (2018) med Bendik Baksaas, og medvirket på Grønlandsutraen (2016) med Fredrik Høyer og Fredfades. Han er en del av Oslo-kollektivet og labelet Mutual Intentions, som blant annet huser Ivan Ave, Tøyen Holding og Bendik HK.

Han har imidlertid aldri jobbet med noen fra Korea tidligere, og møtet har vært veldig lærerikt, forteller han til Ballade.

– Hva har vært utfordrende, utover tidsforskjellen?
– Språk har vært en utfordring, men takket være teknologi har det aldri vært et stort problem. Vi har også av og til (takket være Google Translate) kommunisert på hverandres språk.
– For moro skyld skrev Beautiful Disco til meg på norsk, og jeg svarte på koreansk. Det skapte en del komiske situasjoner, forteller Eikrem.

Det koreanske samarbeidet har båret frukter i en rekke nye bekjentskaper han aldri hadde kommet i kontakt med på andre måter, fortsetter han.
– Jeg har kommet i kontakt med en rekke supre musikere. Både i undergrunnen, og noen som er «up and coming» K-pop-stjerner.
– Det er veldig spennende og givende å bli kjent med musikere på tvers av kulturer. «Music is the best passport», hørte jeg noen si en gang!

Skulle reise til Sør-Korea
Etter det ble klart at Eikrem og Beautiful Disco skulle lage album sammen, var planen for Eikrem å reise på besøk til Seoul for at de to skulle gjøre releasekonserter. Dette måtte vente på seg grunnet pandemien, men Eikrem har planer om å oppleve Sør-Korea når det lar seg gjøre igjen.

– Har du noen formening om hvordan bransjene skiller seg fra hverandre i Norge og Sør-Korea?
– Jeg har ikke satt meg så veldig inn i hvordan musikkbransjen er i Sør-Korea, men jeg har inntrykket av at mye er veldig profesjonalisert og mer «corporate» (bedriftsstyrt, journ. anm.) der borte. Det er visstnok store bedrifter og selskaper som setter sammen de store K-pop-gruppene, med strenge kontrakter og føringer for artistene.
– Alle musikkvideoer jeg har sett har vært veldig profesjonelle, og det virker som de har store budsjetter i produksjonene sine, sier Eikrem.

To land, men samme musikalske referanser
Det fremtidsrettede albumet Dusk/Dawn er et produkt av samtiden vi lever i, men de musikalske inspirasjonene har eldre røtter, forteller Eikrem.
– Musikken er helt klart inspirert av «klassiske» hiphop-produsenter (eksempelvis J Dilla), men også generelt lo-fi-kultur og estetikk som har blitt veldig populært de senere årene.

På Youtube går en kontinuerlig strøm kalt «lofi hip hop radio – beats to relax/study to», som har titusenvis av seere til enhver tid. Spotify har spillelister med knaggen lo-fi, med millioner av følgere og er en liste som er synonym med avslapningsfokus. Lister som Beats To Study To, Lo-Fi Beats og Lo-Fi Hiphop er noen av de mest populære listene på plattformene, og faller under kategorien passiv lytting.

– Hva ville dere at prosjektet skulle være?
– Vi ville at musikken skulle være beat-orientert og jazzy med improvisasjoner og variasjoner, pluss ha kule gjester fra Norge og Sør-Korea.

Norske Zee er en av gjesteartistene på Dusk/Dawn. (Foto: Jan Tore Eriksen)

Albumet inkluderer artister som blant andre Zee, Arne Torvik, Vuyo, DAHEE, Nuck og Born Kim.

– Har du noen tanker om hvorfor beatkulturen har en så bred appell?
– Vanskelig å si, det kan være rytmene, soundet, tempoet og/eller loops som folk kjenner seg igjen – på tross av språk og kultur, sier Eikrem, og fortsetter:
– Beatkultur har sitt opphav fra afroamerikansk hiphop-kultur, som igjen har hentet idéer fra blant annet soul, funk, jazz og r&b – men også fra sosial urettferdighet. Kanskje det er noe i denne miksen?

– Godt mulig, de siste årene har beatmusikken fått et nytt liv på nettet hvert fall.
– Jeg tror at teknologi har spilt en viktig rolle i hvorfor beatmusikk har blitt så populært. Jeg tenker da på utviklingen av nye instrumenter (samplere, synther og software), og ikke minst på internett, med YouTube, Spotify, Instagram og diverse forum, for å nevne noen få.

Albumet Dusk/Dawn slippes 26. februar, og gis ut via Mutual Intentions. Fredag denne uken, 22. januar, slippes en dobbeltsingel fra albumet, som er en av de første større smakebitene fra platen der blant andre norske Zee er med som gjesteartist. For noen måneder siden slapp duoen en kortere smakebit, låten «Lightweight», som du kan høre her på Soundcloud:

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F884534461&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

